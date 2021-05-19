凱瑞康寧將參加美國2021專業睡眠協會年會並發表用於治療神經退化性疾病引起的睡眠障礙和發作性嗜睡症XW10172的安全性、耐受性和每日一次性長效製劑藥物動力學的臨床研究報告

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美國加利福尼亞州紅木城和中國武漢, May 20, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 凱瑞康寧今天宣佈，該公司開發用於治療神經退化性疾病所引起的睡眠障礙及發作性嗜睡症相關的新化合物分子實體（NCE）XW10172的臨床研究資料，將在2021年6月10日至6月13日舉行的美國專業睡眠協會（APSS）SLEEP 2021年會上進行簡報展示和演講介紹。



簡報和演示文稿的詳細資訊如下：

• 標題：用於發作性嗜睡症或神經退化性疾病引發的睡眠障礙患者的夜間單次給藥治療的XW10172 臨床藥用動力學研究

• 摘要編號： 501

• 演講人：凱瑞康寧首席醫療官Daniel Canafax博士

• 分會名稱：中樞性睡眠過度評估與管理創新

• 會議時間：美國東部時間 6 月 13 日下午 12:52

請參訪網站https://www.sleepmeeting.org/瞭解摘要和詳細的會議資訊。也可以參訪凱瑞康寧公司官方網站www.xwpharma.com查閱發表文稿資訊。

關於XW10172

XW10172 是GABA B 受體激動劑4-羥基丁酸鈉的衍生物，主要是用於治療神經退化性疾病相關的睡眠障礙，包括帕金森病患者的白天過度嗜睡、發作性嗜睡症患者的白天過度嗜睡和猝倒。凱瑞康寧開發的XW10172緩式製劑，可以通過每晚一次給藥達到預期的耐受性和治療的有效性。同時，XW10172不含鈉離子，從而降低心血管疾病風險。

關於凱瑞康寧

凱瑞康寧是一家專注於研究和開發治療中樞神經系統疾病的藥物研發公司。凱瑞康寧發揮其獨特的藥物研發平台優勢開發具有差異性的同類最優及首創新藥，以滿足中樞神經系統疾病患者的需求。XW10172是一個在臨床開發階段的每日一次的長效性GABA B 受體激動劑4-羥基丁酸鈉的衍生物，其主要功能是調節病人睡眠時間週期，從而達到治療發作性嗜睡症和包括帕金森氏症等神經退化性疾病所引起的睡眠障礙。XW10508是基於谷氨酸NMDA受體拮抗和AMPA受體活化雙向促動作用，並具有潛在濫用威懾性能的每日一次口服臨床候選藥物，將被用於治療重度憂鬱症和慢性疼痛。

投資連絡人

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