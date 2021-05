Första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO4 B och TO5 B i Terranet fastställd till den 21 maj 2021

English Swedish

Som tidigare kommunicerats har TerraNet Holding AB (”Terranet” eller "Bolaget") tilldelat en (1) teckningsoption av serie TO4 B till Bolagets befintliga aktieägare för varje trettiosju (37) ägda aktier per avstämningsdagen den 5 maj 2021, och en teckningsoption av serie TO5 B till Bolagets befintliga aktieägare för varje fyrtiotre (43) ägda aktier per avstämningsdagen den 14 maj 2021. Första dag för handel i teckningsoptionerna av serie TO4 B och serie TO5 B på Nasdaq First North Premier Growth Market är fastställd till den 21 maj 2021.

Villkor för och information om teckningsoptionerna

Teckningsoptioner av serie TO4 B

Totalt har 14 319 634 teckningsoptioner av serie TO4 B emitterats, varav 7 159 817 till långivaren Formue Nord Fokus A/S (”Långivaren”) och 7 159 817 till befintliga aktieägare i Bolaget.

Varje teckningsoption av serie TO4 B ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market under perioden från och med den 11 februari 2022 till och med den 24 februari 2022, dock högst 3,60 SEK, och lägst kvotvärdet för Bolagets aktier. Teckningsperioden för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO4 B kommer att löpa från och med den 28 februari 2022 till och med den 11 mars 2022.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO4 B tillförs Terranet totalt cirka 51,6 MSEK, baserat på en teckningskurs om 3,60 SEK.

Teckningsoptioner av serie TO5 B

Totalt har 12 321 546 teckningsoptioner av serie TO5 B emitterats, varav 6 160 773 till Långivaren och

6 160 773 till befintliga aktieägare i Bolaget.

Varje teckningsoption av serie TO5 B ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market under perioden från och med den 24 februari 2023 till och med den 9 mars 2023, dock högst 4,20 SEK, och lägst kvotvärdet för Bolagets aktier. Teckningsperioden för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO5 B kommer att löpa från och med den 13 mars 2023 till och med den 24 mars 2023.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO5 B tillförs Terranet totalt cirka 51,8 MSEK, baserat på en teckningskurs om 4,20 SEK.

Utspädning

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO4 B kommer utspädningen att uppgå till cirka 5,13 %.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO5 B kommer utspädningen att uppgå till cirka 4,23 % (baserat på antagandet att samtliga teckningsoptioner av serie TO4 B utnyttjas för teckning av aktier).

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO4 B och av serie TO5 B kommer utspädningen att uppgå till cirka 9,14 %.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Terranet avseende teckningsoptionerna

För frågor avseende teckningsoptionerna, vänligen kontakta:

Mangold Fondkommission AB

Tel: +46 8 5050 1595

E-post: emissioner@mangold.se

För med information vänligen kontakta:

Pär-Olof Johannesson

Tel: +46 70 332 32 62

E-post: parolof.johannesson@terranet.se

Om Terranet

Terranet utvecklar mjukvara för radiobaserade lösningar och tredimensionell bildanalys för avancerat förarstöd och självkörande fordon (ADAS och AV). I linje med Sveriges historia när det gäller att föra innovativa säkerhetsåtgärder till bilindustrin, är Terranet banbrytande genom sin säkerhetsteknik VoxelFlow™ för ADAS- och AV-industrier med sitt huvudkontor i Lund, Sverige och dess kontor i Kiev, Ukraina och i Stuttgart, Tyskland. TerraNet Holding AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (Nasdaq: TERRNT-B.ST). Se mer information på www.terranet.se.

