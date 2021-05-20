天演药业将在2021年ASCO年会上公布ADG106最新临床成果

-筛选到与临床疗效和靶点结合相关的预测性生物标志物与药效生物标志物-



-ADG106单一疗法安全性良好-

中国苏州和美国旧金山, May 20, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 天演药业（以下简称“公司”或“天演”）（纳斯达克股票代码：ADAG）是一家平台驱动的临床阶段生物制药公司，致力于发现并开发以原创抗体为基石的新型癌症免疫疗法。公司今日宣布，将在今年的美国临床肿瘤学会（ASCO）年会上以摘要的形式公布其第一个新表位抗体（NEObodyTM ）项目ADG106的最新临床数据。凭借天演原创的新表位抗体平台技术发现生成，ADG106是一款全人源配体阻断型抗CD137 IgG4的激动型单克隆抗体（mAb）。来自单中心(NCT03802955) 和多中心 (NCT03707093)的一期临床数据显示，ADG106的单一疗法安全耐受，且在预测性生物标志物阳性病人中观察到初步临床疗效。

“我们非常高兴与CD137肿瘤免疫治疗相关的预测性生物标志物的原创性发现。”天演药业联合创始人、首席执行官兼董事长罗培志博士表示，“ADG106在高达5mg/kg剂量下的爬坡和剂量拓展实验中显示了良好的安全性和耐受性，该剂量远高于讫今报道的大多数抗CD137激动剂的最高可耐受剂量。这些临床数据进一步验证了天演专有的新表位抗体平台的价值，该平台可产生靶向独特且高度保守抗原表位、具有新颖作用机制的抗体。我们相信这些临床成果以及中美近百人的群体药代动力学PK和PD数据，可以很好地支持ADG106单药以及与抗PD-1和其他疗法联合的临床推荐剂量。随着ADG106的持续推进，我们期待着公布更多成果。”

“找到ADG106和肿瘤缩小高度相关的预测性生物标志物是突破针对CD137这一重大靶点所实施的精准肿瘤免疫疗法的关键。”天演药业首席运营官、精准医学负责人常华博士表示，“该预测性生物标志物的发现有望帮助我们进一步优化治疗方案，并指导肿瘤学家预先筛选可能受益于ADG106疗法的癌症患者。在即将开展的ADG106-2001全球Ib/II期临床试验中，我们计划用该生物标志物对患者进行分层，来确证ADG106疗法的临床获益。天演持续致力于精准肿瘤免疫疗法，并在美国圣地亚哥建立了精准医学实验中心，通过最先进的技术来支持生物标志物指导的临床试验。”

正在进行的I期临床试验中期数据如下：

生物标志物研究： 回顾性分析发现，75%的生物标志物阳性患者在接受3 mg/kg或5 mg/kg的ADG106治疗后表现出超过30%的肿瘤缩小。 肿瘤缩小在生物标志物阴性患者中并不显著。生物标志物缺失与临床反应之间呈现非常显著的负相关性（100%）。 一项组织微阵列研究(microarray)证实了多种肿瘤类型中存在该生物标志物表达，说明ADG106疗法可应用于广泛的适应症。

回顾性分析发现，75%的生物标志物阳性患者在接受3 mg/kg或5 mg/kg的ADG106治疗后表现出超过30%的肿瘤缩小。 靶点结合： ADG106治疗后，呈现靶点介导的抗肿瘤疗效以及剂量相关性的自然杀伤（NK）细胞数量增加，可溶性CD137诱导比率相较于基线水平呈剂量依赖性增加。

ADG106治疗后，呈现靶点介导的抗肿瘤疗效以及剂量相关性的自然杀伤（NK）细胞数量增加，可溶性CD137诱导比率相较于基线水平呈剂量依赖性增加。 安全性和有效性：ADG106单一疗法的疾病控制率为56%，并在最高剂量10 mg/kg的爬坡实验以及3 mg/kg和5 mg/kg的剂量扩展中展现了良好的耐受性。



分别在美国和中国进行的ADG106-1001和ADG106-1002临床试验已成功招募了近100名晚期实体肿瘤和/或非霍奇金淋巴瘤患者，ADG106普遍安全耐受，仅观察到有限的不良反应（TEAEs）包括肝毒性或血液学异常。与FDA成功举办的I期临床结束会议也支持进一步的临床研究。另外，在收到了FDA的积极反馈后天演也提交了ADG106-2001临床实验申请，将通过生物标志物指导分层研究ADG106与PD-1联合疗法。2021年3月，天演在中国启动了ADG106-1008试验的患者招募工作，以评估ADG106与抗PD-1联合疗法的临床安全性和有效性。而在澳大利亚开展的ADG106-1003试验也在积极准备中，以评估ADG106与其他疗法联合治疗晚期实体肿瘤和血液恶性肿瘤患者。

关于天演药业

天演药业（纳斯达克股票代码：ADAG）是平台驱动并拥有自主平台产出的临床产品开发阶段的生物制药公司，公司致力于发现并开发以原创抗体为基石的新型癌症免疫疗法。借力于计算生物学与人工智能，凭借其全球首创的三体平台技术（新表位抗体NEObody™，安全抗体SAFEbody™及强力抗体POWERbody™），天演药业已建立起聚焦于新型肿瘤免疫疗法的独特原创的抗体产品线，以解决尚未满足的临床需求。天演已和多个全球知名合作伙伴达成了战略合作关系，并以其多种原创前沿科技为合作伙伴的新药研发赋能。

如需了解更多信息，请访问：https://investor.adagene.com

关于ADG106：

ADG106是一款全人源配体阻断激动型抗CD137 IgG4单克隆抗体（mAb），目前正在对晚期实体肿瘤和/或非霍奇金淋巴瘤患者进行评估。CD137能刺激免疫系统攻击癌细胞，并且是T细胞增殖和持久存活的关键驱动信号分子。在临床前研究中，我们观察到ADG106，作为单一药物或与现有的标准疗法和其他免疫疗法联合显示出强大的抗肿瘤活性并具有良好的耐受性。

ADG106以一种天然的类似配体的方式激活CD137，同时也阻断了CD137配体介导的负反馈信号，并拥有特异性Fc受体交联反应。全新机制使得ADG106能够在激动该靶点与靶点诱导的毒性之间取得良好的平衡，我们认为这有可能解决其他现有抗CD137治疗的局限。

安全港声明

本新闻稿包含前瞻性陈述，包括关于ADG106的I期临床试验数据、临床数据对患者的潜在影响、天演药业在ADG106方面的进展以及预期的临床开发、监管审批里程碑和商业化的陈述。由于各种重要因素的影响，实际结果可能与前瞻性陈述中指出的结果存在重大差异，此类因素包括但不限于：天演药业证明其候选药物的安全性和有效性的能力；其候选药物的临床结果（可能不支持进一步开发或获得监管部门批准）；有关监管机构就天演药业候选药物的监管批准所做出决定的内容和时间；如果获得批准，天演药业实现其候选药物商业成功的能力；天演药业获得和维持其技术和药品的知识产权保护的能力；天演药业进行药物开发、制造和其他服务对第三方的依赖性；天演药业有限的运营历史，天演药业能够获得额外的运营资金以及完成其候选药物的开发和商业化的能力；天演药业在现有战略合作关系或协作之外签订其他合作协议的能力，新冠疫情对天演药业的临床开发、商业和其他运营的影响，以及天演药业向美国证券交易委员会提交文件的“风险因素”部分中更全面论述的风险因素。所有前瞻性陈述均基于天演药业当前可获得的信息。除法律要求的情况外，天演药业没有义务因为新信息、未来事件或其他原因而公开更新或修订任何前瞻性陈述。

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