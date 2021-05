Velan inc. publie ses résultats financiers pour l’exercice et le quatrième trimestre 2020/21

English French

MONTRÉAL, 19 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Velan Inc. (TSE : VLN) (la « Société »), l’un des chefs de file mondiaux en fabrication de robinetterie industrielle, a annoncé aujourd’hui ses résultats financiers pour l’exercice et le quatrième trimestre terminés le 28 février 2021.



Faits saillants : La Société présente de meilleurs résultats et augmente son carnet de commandes à son plus haut niveau en huit ans, alors que ses ventes sont gravement affectées par la pandémie mondiale

Carnet de commandes de 562,5 millions de dollars américains à la fin du trimestre principalement due à une augmentation des nouvelles affaires nettes (« nouvelles affaires ») au courant de l’exercice

Une entreprise qui montre l’exemple en matière de santé et sécurité durant la pandémie du nouveau coronavirus (« COVID-19 »)

Bilan solide mis en évidence par un montant net de la trésorerie de 63,0 millions de dollars américains à la fin du trimestre

Chiffre d’affaires de 85,5 millions de dollars américains pour le trimestre, affecté par des facteurs liés à la pandémie et aux inefficacités liées à la reconfiguration des usines canadiennes dans le cadre du programme V20

Marge brute de 23,1 millions de dollars américains pour le trimestre (ou 27,0 %, 240 points de base de plus que l’année dernière)

BAIIA 2 de 1,6 millions de dollars américains et un bénéfice net qui atteint le seuil de rentabilité pour le trimestre malgré un niveau plus faible des ventes

Transformation de la Société en Amérique du Nord : Le fondement du rebondissement des activités nord-américaine.



Yves Leduc, chef de la direction de Velan Inc., a déclaré : « L'exercice 2021 restera dans nos souvenirs comme une année charnière pour Velan. Bien que nos ventes aient été gravement affectées par la pandémie mondiale, la société a progressé grandement sur plusieurs fronts, tout en démontrant notre engagement à protéger nos employés et nos clients, à garantir l'intégrité de notre chaîne d'approvisionnement mondiale, ainsi qu'à soutenir de manière responsable chacune des nombreuses communautés locales ou nous sommes présents. Finalement, nous avons clôturé l'année avec des résultats nettement améliorés, dégageant un bénéfice net pour la première fois en quatre ans tout en augmentant la valeur de notre carnet de commandes de 40%, grâce à une performance exceptionnelle au niveau des nouvelles affaires. De manière plus importante, nous avons réussi à déployer notre stratégie de transformation V20 plus rapidement que prévu initialement, jetant ainsi les bases pour un retour de la santé financière de nos opérations nord-américaines. En témoigne la forte réduction de nos frais généraux de production en Amérique du Nord et l'amélioration des marges observée dans toutes nos unités d’affaires stratégique. La baisse de nos ventes a été atténuée par des subventions fédérales canadiennes, les profits sur la vente de notre usine de Montréal et d'importantes mesures de réduction de coûts prises en Amérique du Nord. Ensemble, ces facteurs ont permis à la société d'éviter des licenciements qui nous auraient affaiblis alors que nous débutons un nouvel exercice. En revanche, nous nous attendons à être en mesure de bâtir sur la lancée de nos nouvelles affaires, à améliorer considérablement nos ventes et à réaliser pleinement les avantages de notre plan V20, une étape majeure qui nous permet désormais de consacrer beaucoup plus d’attention à notre stratégie de croissance.



Lors d’une année pas comme les autres, nous avons dû apprendre à faire fonctionner nos opérations de fabrication internationales tout en faisant face à une crise sanitaire mondiale dévastatrice et en poursuivant une transformation complexe: aucun livre n'avait jamais été écrit à ce sujet. Des choses remarquables ont été accomplies par nos employés, unis pour surmonter d’extraordinaires défis, à la fois personnels et professionnels. Je tiens à exprimer ma plus profonde gratitude à ces derniers et à leurs familles pour leur courage, leur persévérance et leur résilience. Pendant ce temps, nous restons déterminés à créer de la valeur à long terme pour nos actionnaires et entamons l'exercice 2022 avec confiance, alors que nous nous efforçons de poursuivre les soixante-dix ans d'expérience de Velan en tant que l'une des marques les plus fortes de l’industrie. »

John Ball, directeur financier intérimaire de Velan Inc., a déclaré « L'exercice 2021 fut une année remplie de défis dans plusieurs pays, alors que la pandémie de COVID-19 a perturbé notre environnement économique à bien des égards, affectant nos clients, nos fournisseurs et nos employés. Nous avons été frappés par la pandémie alors que nous complétion notre restructuration V20. Nous avons relevé le défi en accélérant la cadence et en le faisant dans les limites de notre budget. En même temps, nous avons eu une bonne année au niveau des prises de commandes, avons amélioré nos marges, maintenu les coûts d'exploitation sous contrôle et nous avons finalement atteint le seuil de rentabilité. En ce qui a trait à notre bilan, nous avons complété le refinancement de nos activités nord-américaines et notre valeur comptable nette par action est passée de 13,20 $ US à 13,91 $ US au cours de l'exercice. En dollars canadiens, nos capitaux propres par action étaient de 17,65 $ CA au 28 février 2021, comparativement au cours de notre action TSX à la fermeture des marchés pour cette journée de 7,80 $ CA. »

Faits saillants financiers

Périodes de trois mois closes les Exercices clos les



(en millions de dollars américains, sauf les montants par action) 28 février

2021 29 février

2020 28 février

2021 29 février

2020

Chiffre d’affaires 85,5 $ 113,6 $ 302,1 $ 371,6 $

Marge brute 23,1 27,9 80,5 88,1 Marge brute % 27,0 % 24,6 % 26,6 % 23,7 %

Résultat net (Perte nette)1 0,3 (11,1 ) 2,9 (16,4 ) Résultat net (Perte nette)1 par action – de base et dilué 0,02 (0,51 ) 0,13 (0,76 )

Résultat d’exploitation avant frais de restructuration et de transformation2 (0,7 ) 6,2 (1,7 ) 2,9

BAIIA2 1,6 2,8 15,6 6,5

BAIIA ajusté2 2,9 9,9 11,6 16,1 BAIIA ajusté2 par action – de base et dilué 0,14 0,46 0,54 0,74

Quatrième trimestre de 2021 (à moins d’indication contraire, tous les montants sont en dollars américains et toutes les comparaisons sont établies par rapport au quatrième trimestre de 2020) :

Le résultat net 1 s’est établi à 0,3 million de dollars, ou 0,02 $ par action, comparativement à une perte nette 1 de 11,1 millions de dollars, ou 0,51 $ par action, à l’exercice précédent. L’amélioration du résultat net 1 pour le trimestre s’explique principalement par la constatation à l’exercice précédent d’une charge d’impôts non monétaire de 8,2 millions de dollars afin de décomptabiliser des pertes fiscales inutilisées ainsi que par la réduction des frais de restructuration et de transformation et l’amélioration du pourcentage de la marge brute pendant le trimestre considéré. Cette augmentation du résultat net 1 a été neutralisée en partie par la baisse du volume des ventes et la hausse des frais d’administration. L’incidence négative de la baisse du volume des ventes sur le résultat net 1 de la Société pour le trimestre a été compensée par des subventions salariales non récurrentes de 2,4 millions de dollars liées à la pandémie, dans le cadre de la Subvention salariale d’urgence du Canada, qui ont été réparties entre le coût des ventes, les frais d’administration et les frais de restructuration et de transformation.

s’est établi à 0,3 million de dollars, ou 0,02 $ par action, comparativement à une perte nette de 11,1 millions de dollars, ou 0,51 $ par action, à l’exercice précédent. L’amélioration du résultat net pour le trimestre s’explique principalement par la constatation à l’exercice précédent d’une charge d’impôts non monétaire de 8,2 millions de dollars afin de décomptabiliser des pertes fiscales inutilisées ainsi que par la réduction des frais de restructuration et de transformation et l’amélioration du pourcentage de la marge brute pendant le trimestre considéré. Cette augmentation du résultat net a été neutralisée en partie par la baisse du volume des ventes et la hausse des frais d’administration. L’incidence négative de la baisse du volume des ventes sur le résultat net de la Société pour le trimestre a été compensée par des subventions salariales non récurrentes de 2,4 millions de dollars liées à la pandémie, dans le cadre de la Subvention salariale d’urgence du Canada, qui ont été réparties entre le coût des ventes, les frais d’administration et les frais de restructuration et de transformation. La perte d’exploitation avant frais de restructuration et de transformation 2 s’est établie à 0,7 million de dollars, comparativement à un résultat d’exploitation de 6,2 millions de dollars à l’exercice précédent. Le BAIIA ajusté 2 s’est établi à 2,9 millions de dollars, ou 0,14 $ par action, comparativement à 9,9 millions de dollars, ou 0,46 $ par action, à l’exercice précédent. L’accentuation de la perte d’exploitation avant frais de restructuration et de transformation 2 et la détérioration du BAIIA ajusté 2 s’explique principalement par la baisse du volume des ventes et la hausse des frais d’administration, contrebalancées en partie par l’amélioration du pourcentage de la marge brute. Les subventions salariales ont permis à la Société d’éviter les mises à pied qui auraient autrement été nécessaires pour atténuer l’impact financier de la pandémie et qui l’auraient affaiblie au prochain exercice. En revanche, la Société s'attend à être en mesure de bâtir sur la lancée de ses nouvelles affaires, à améliorer considérablement ses ventes et à réaliser pleinement les avantages de son plan V20.

s’est établie à 0,7 million de dollars, comparativement à un résultat d’exploitation de 6,2 millions de dollars à l’exercice précédent. Le BAIIA ajusté s’est établi à 2,9 millions de dollars, ou 0,14 $ par action, comparativement à 9,9 millions de dollars, ou 0,46 $ par action, à l’exercice précédent. L’accentuation de la perte d’exploitation avant frais de restructuration et de transformation et la détérioration du BAIIA ajusté s’explique principalement par la baisse du volume des ventes et la hausse des frais d’administration, contrebalancées en partie par l’amélioration du pourcentage de la marge brute. Les subventions salariales ont permis à la Société d’éviter les mises à pied qui auraient autrement été nécessaires pour atténuer l’impact financier de la pandémie et qui l’auraient affaiblie au prochain exercice. En revanche, la Société s'attend à être en mesure de bâtir sur la lancée de ses nouvelles affaires, à améliorer considérablement ses ventes et à réaliser pleinement les avantages de son plan V20. Le chiffre d’affaires a diminué de 28,1 millions de dollars, ou 24,7 %, au cours du trimestre. Le chiffre d’affaires du trimestre a subi l’incidence négative du recul des commandes non liées à des projets prises en charge par les opérations nord-américaines de la Société, recul qui s’explique par les conditions de marché défavorables occasionnées par la pandémie de COVID-19 et par l’incidence de la chute du prix du pétrole sur les dépenses en immobilisations et en maintenance dans le secteur pétrolier et gazier, qui ont eu un impact considérable sur les réseaux de distribution de la Société. La diminution des livraisons trimestrielles de la Société est aussi attribuable aux problèmes que la pandémie de COVID-19 continue d’entraîner dans la chaîne d’approvisionnement et la production ainsi qu’aux inefficiences découlant de la reconfiguration du schéma de fabrication des usines canadiennes dans le cadre du plan V20, qui ont provoqué des retards de production.

La marge brute a diminué de 4,8 millions de dollars pour le trimestre, tandis que le pourcentage de la marge brute a augmenté de 240 points de base, passant de 24,6 % à 27,0 %. L’augmentation du pourcentage de la marge brute pour le trimestre est principalement attribuable à des améliorations des marges découlant d’économies sur les frais généraux de production réalisées dans le cadre des initiatives de restructuration et de transformation de la Société. L’augmentation s’explique également par la comptabilisation de subventions salariales non récurrentes de 1,3 million de dollars liées à la pandémie. Ces subventions ont permis à la Société d’éviter les mises à pied qui auraient autrement été nécessaires pour atténuer l’impact financier de la pandémie.

Les frais d’administration ont augmenté de 2,7 millions de dollars, ou 12,6 %, au cours du trimestre. L’augmentation s’explique principalement par la réduction des crédits d’impôt et couts capitalisable relatifs à la recherche et au développement au trimestre considéré.

Les nouvelles affaires ont diminué de 7,4 millions de dollars, ou 8,4 %, au cours du trimestre. Cette diminution est attribuable principalement à la réduction du nombre de commandes liés à des projets d’envergure prises en charge par les opérations nord-américaines de la Société. De plus, les nouvelles affaires ont subi l’incidence négative de la baisse du nombre de commandes non liées à des projets enregistrées par les opérations nord-américaines en raison de l’impact défavorable de la pandémie de COVID-19 qui a fait chuter le prix du pétrole en 2019 et 2020, cette situation ayant continué d’avoir un effet défavorable considérable sur les réseaux de distribution de la Société pendant le reste de l’exercice.

Exercice 2021 (à moins d’indication contraire, tous les montants sont en dollars américains et toutes les comparaisons sont établies par rapport à l’exercice précédent) :

Le résultat net 1 s’est établi à 2,9 millions de dollars, ou 0,13 $ par action, comparativement à une perte nette 1 de 16,4 millions de dollars, ou 0,76 $ par action, à l’exercice précédent. Le résultat net 1 pour l’exercice a bénéficié de l’incidence positive d’un gain après impôt de 7,2 millions de dollars comptabilisé à la cession d’une usine de la Société située à Montréal, élément essentiel de l’optimisation de l’empreinte de fabrication de la Société en Amérique du Nord faisant partie du plan V20. La production de l’usine cédée a été transférée aux autres usines nord-américaines et aux opérations indiennes de la Société. L’amélioration du résultat net 1 de la Société s’explique aussi par la constatation à l’exercice précédent d’une charge d’impôt non monétaire de 8,2 millions de dollars afin de décomptabiliser des pertes fiscales inutilisées. Enfin, les résultats de la Société se sont améliorés grâce à l’augmentation du pourcentage de la marge brute et à la réduction des frais d’administration et des frais de restructuration et de transformation, y compris une reprise de provision pour indemnité de départ de 1,4 million de dollars. Ces améliorations ont été neutralisées en partie par la baisse du volume des ventes et des pertes de change non réalisées de 1,5 million de dollars subies au cours de l’exercice. L’effet négatif de la baisse du volume des ventes sur le résultat net 1 de la Société pour l’exercice a été compensé par des subventions salariales de 13,1 millions de dollars non récurrentes liées à la pandémie qui ont été réparties entre le coût des ventes, les frais d’administration et les frais de restructuration et de transformation. Les subventions salariales ont permis à la Société d’éviter les mises à pied qui auraient autrement été nécessaires pour atténuer l’impact financier de la pandémie et qui auraient affaibli la Société au prochain exercice. En revanche, la Société s'attend à être en mesure de bâtir sur la lancée de ses nouvelles affaires, à améliorer considérablement ses ventes et à réaliser pleinement les avantages de son plan V20.

s’est établi à 2,9 millions de dollars, ou 0,13 $ par action, comparativement à une perte nette de 16,4 millions de dollars, ou 0,76 $ par action, à l’exercice précédent. Le résultat net pour l’exercice a bénéficié de l’incidence positive d’un gain après impôt de 7,2 millions de dollars comptabilisé à la cession d’une usine de la Société située à Montréal, élément essentiel de l’optimisation de l’empreinte de fabrication de la Société en Amérique du Nord faisant partie du plan V20. La production de l’usine cédée a été transférée aux autres usines nord-américaines et aux opérations indiennes de la Société. L’amélioration du résultat net de la Société s’explique aussi par la constatation à l’exercice précédent d’une charge d’impôt non monétaire de 8,2 millions de dollars afin de décomptabiliser des pertes fiscales inutilisées. Enfin, les résultats de la Société se sont améliorés grâce à l’augmentation du pourcentage de la marge brute et à la réduction des frais d’administration et des frais de restructuration et de transformation, y compris une reprise de provision pour indemnité de départ de 1,4 million de dollars. Ces améliorations ont été neutralisées en partie par la baisse du volume des ventes et des pertes de change non réalisées de 1,5 million de dollars subies au cours de l’exercice. L’effet négatif de la baisse du volume des ventes sur le résultat net de la Société pour l’exercice a été compensé par des subventions salariales de 13,1 millions de dollars non récurrentes liées à la pandémie qui ont été réparties entre le coût des ventes, les frais d’administration et les frais de restructuration et de transformation. Les subventions salariales ont permis à la Société d’éviter les mises à pied qui auraient autrement été nécessaires pour atténuer l’impact financier de la pandémie et qui auraient affaibli la Société au prochain exercice. En revanche, la Société s'attend à être en mesure de bâtir sur la lancée de ses nouvelles affaires, à améliorer considérablement ses ventes et à réaliser pleinement les avantages de son plan V20. La perte d’exploitation avant produits de restructuration et de transformation 2 s’est chiffrée à 1,7 million de dollars comparativement à un résultat d’exploitation avant frais de restructuration et transformation 2 de 2,9 millions de dollars à l’exercice précédent. Le BAIIA ajusté 2 s’est chiffré à 11,6 millions de dollars, ou 0,54 $ par action, comparativement à 16,1 millions de dollars, ou 0,74 $ par action, à l’exercice précédent. L’accentuation de la perte d’exploitation avant produits de restructuration et de transformation 2 et la détérioration du BAIIA ajusté 2 s’expliquent principalement par la baisse du volume des ventes et par des pertes de change non réalisées de 1,5 million de dollars au cours de l’exercice, que sont venues partiellement compenser l’amélioration du pourcentage de la marge brute et la diminution des frais d’administration.

s’est chiffrée à 1,7 million de dollars comparativement à un résultat d’exploitation avant frais de restructuration et transformation de 2,9 millions de dollars à l’exercice précédent. Le BAIIA ajusté s’est chiffré à 11,6 millions de dollars, ou 0,54 $ par action, comparativement à 16,1 millions de dollars, ou 0,74 $ par action, à l’exercice précédent. L’accentuation de la perte d’exploitation avant produits de restructuration et de transformation et la détérioration du BAIIA ajusté s’expliquent principalement par la baisse du volume des ventes et par des pertes de change non réalisées de 1,5 million de dollars au cours de l’exercice, que sont venues partiellement compenser l’amélioration du pourcentage de la marge brute et la diminution des frais d’administration. Le chiffre d’affaires s’est établi à 302,1 millions de dollars, soit une diminution de 69,5 millions de dollars ou 18,7 % par rapport à l’exercice précédent. Le chiffre d’affaires a subi l’incidence négative du recul des commandes non liées à des projets prises en charge par les opérations nord-américaines de la Société, recul qui s’explique par les conditions de marché défavorables occasionnées par la pandémie et par l’incidence de la chute du prix du pétrole sur les dépenses en immobilisations et en maintenance dans le secteur pétrolier et gazier, qui ont eu un impact considérable sur les réseaux de distribution de la Société. La diminution des livraisons des filiales nord-américaines et italiennes de la Société est attribuable à l’effet néfaste des problèmes que la pandémie continue d’entraîner dans la chaîne d’approvisionnement et la production. Les opérations nord-américaines ont aussi subi l’incidence négative des inefficiences découlant de la reconfiguration du schéma de fabrication des usines canadiennes dans le cadre du plan V20, qui ont provoqué des retards de production.

Le pourcentage de la marge brute a augmenté de 290 points de base, passant de 23,7 % à 26,6 %. L’augmentation est principalement attribuable à la livraison d’une plus grande proportion de produits à marge élevée, à des améliorations des marges découlant d’économies sur les frais généraux de production réalisées dans le cadre des initiatives de restructuration et de transformation de la Société, ainsi qu’à un processus de sélection qui s’est perfectionné et à une discipline d’établissement des prix qui s’est resserrée au cours des deux dernières années dans le cadre du plan V20 dans les activités d’établissement des devis des opérations nord-américaines, ces mesures ayant amélioré de beaucoup les marges de ses activités liées aux projets. L’augmentation s’explique également par la variation positive de 3,2 millions de dollars des provisions pour garanties et de 5,2 millions de dollars des provisions pour pénalités pour retard de livraison découlant de l’amélioration des perspectives dans ce secteur, ainsi que par la comptabilisation de subventions salariales de 7,0 millions de dollars non récurrentes liées à la pandémie. Ces subventions ont permis à la Société d’éviter les mises à pied qui auraient autrement été nécessaires pour atténuer l’impact financier de la pandémie.

Les frais d’administration se sont établis à 80,1 millions de dollars, soit une diminution de 5,1 millions de dollars, ou 6,0 %. La diminution est attribuable principalement à la réduction de 5,7 millions de dollars de la charge des salaires des employés administratifs découlant des subventions salariales non récurrentes liées à la pandémie et aux efforts de réduction des coûts indirects d’administration, y compris les frais de déplacement et les frais d’entretien de bureau, découlant principalement des restrictions aux déplacements et des mesures de distanciation physique mises en place dans la majorité des pays au cours de l’exercice. Les frais d’administration de la Société étaient plus élevés à l’exercice précédent en raison de l’inscription d’une provision de 0,9 million de dollars pour le règlement d’une poursuite en responsabilité. La diminution des frais d’administration a été partiellement annulée par une augmentation de 1,4 million de dollars des coûts liés aux poursuites relatives à l’amiante dont la Société fait l’objet.



À la fin de la période, le carnet de commandes de la Société s’établissait à 562,5 millions de dollars, soit une augmentation de 155,7 millions de dollars, ou 38,3 %, depuis le début de l’exercice considéré. Le carnet de commandes a bénéficié de la robustesse du ratio commandes/chiffre d’affaires et de l’amélioration du taux de change au comptant de l’euro par rapport au dollar américain durant l’exercice. Des facteurs temporaires comme des retards de livraison imputables à la pandémie de COVID-19 et à la reconfiguration des usines canadiennes dans le cadre du plan V20 ont également eu pour effet d’augmenter le carnet de commandes pour la période.



Les nouvelles affaires se sont chiffrées à 426,6 millions de dollars, soit une augmentation de 86,2 millions de dollars, ou 25,3 %, par rapport à l’exercice précédent. Cette augmentation est attribuable principalement à des commandes liées à des projets d’envergure prises en charge par les opérations françaises, italiennes et nord-américaines de la Société, notamment sur le marché du nucléaire, dans le secteur en aval de l’industrie pétrolière et gazière et sur le marché des procédés. L’augmentation a été partiellement neutralisée par une diminution des commandes non liées à des projets prises en charge par les opérations nord-américaines de la Société.

À la fin de l’exercice, le montant net de la trésorerie de la Société s’élevait à 63,0 millions de dollars, soit une augmentation de 32,0 millions de dollars, ou 103,2 %, depuis le début de l’exercice. La direction est d’avis que le montant net de la trésorerie disponible et les facilités de crédit inutilisées, combinés aux flux de trésorerie futurs provenant des activités d’exploitation, sont suffisants pour permettre à la Société d’acquitter ses obligations financières, d’accroître sa capacité de liquidités, de financer son fonds de roulement et de mettre en œuvre sa stratégie d’entreprise. L’amélioration pour l’exercice est attribuable principalement à l’augmentation de la dette à long terme et au produit tiré de la cession d’une usine, partiellement neutralisés par des variations négatives temporaires des éléments du fonds de roulement hors trésorerie, des investissements en immobilisations corporelles, des remboursements de la dette à long terme et des décaissements liés au plan V20. Le montant net de la trésorerie a bénéficié du raffermissement du taux de change au comptant de l’euro par rapport au dollar américain au cours de l’exercice. Compte tenu de la pandémie qui continue de sévir et des subventions gouvernementales reçues, la Société a suspendu le versement de dividendes et le rachat d’actions pendant l’exercice 2021.



Incidences des taux de change : Compte tenu des taux de change moyens, l’euro s’est raffermi de 4,1 % par rapport au dollar américain comparativement à la période correspondante de l’exercice précédent. En conséquence de ce raffermissement, le montant des profits nets et des nouvelles affaires des filiales européennes de la Société a été plus élevé après la conversion en dollars américains pour l’exercice considéré. Compte tenu des taux de change moyens, le dollar canadien a fléchi de 0,7 % par rapport au dollar américain comparativement à la période correspondante de l’exercice précédent. En conséquence de ce fléchissement, le montant des dépenses en dollars canadiens de la Société a été moins élevé après la conversion en dollars américains pour l’exercice considéré. Compte tenu des taux de change au comptant, l’euro s’est raffermi de 10,4 % par rapport au dollar américain comparativement au taux à la fin de l’exercice précédent. Ce raffermissement a entraîné les pertes de change non réalisées susmentionnées à la conversion des actifs et des passifs monétaires des filiales européennes de la Société. Il a également été le principal vecteur d’une variation positive de 13,2 millions de dollars de l’écart de conversion qui a été comptabilisé directement dans les capitaux propres par le biais des autres éléments du résultat global. Les fluctuations des taux de change susmentionnées ont eu une incidence nette généralement défavorable sur les résultats nets 1 de la Société, mais généralement favorable sur ses capitaux propres.





Dividende

À la fin de l’exercice précédent, le conseil d’administration a jugé qu’il était approprié de suspendre le dividende trimestriel. Cette décision demeure inchangée et sera revue sur une base trimestrielle.

Conférence téléphonique

Les analystes financiers, les actionnaires et les autres personnes intéressées sont invités à participer à la conférence téléphonique portant sur les résultats du quatrième trimestre qui aura lieu jeudi, le 20 mai 2021, à 11 h 00 (HNE). Le numéro de téléphone sans frais est le 1-800-772-0453, code d’accès 21994268. La transmission en différé de cette conférence sera disponible pendant sept jours au 1-416-626-4100 ou au 1-800-558-5253, code d’accès 21994268.

À propos de Velan

Fondée à Montréal en 1950, Velan Inc. (www.velan.com) est l’un des principaux fabricants de robinetterie industrielle du monde, ayant réalisé un chiffre d’affaires de 302,1 millions de dollars américains à son plus récent exercice. La Société compte près de 1 700 employés et exploite des usines dans 9 pays. Velan Inc. est une société ouverte dont les actions sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole VLN.

Énoncé d’exonération

Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs, qui contiennent généralement des mots comme « devoir », « croire », « anticiper », « planifier », « pouvoir », « prévoir », « devoir », « avoir l’intention de », « continuer » ou « estimer » ou la forme négative de ces termes, leurs variations ou une terminologie semblable, qui comportent tous des risques et des incertitudes, qui sont présentés dans les documents déposés par la Société auprès des commissions des valeurs mobilières compétentes. Bien que ces énoncés sont basés sur les hypothèses de la direction concernant les tendances historiques, les conditions actuelles et les développements futurs prévus, ainsi que d’autres facteurs qui, selon elle, sont raisonnables et appropriées dans les circonstances, aucun énoncé prospectif ne peut être garanti et les résultats réels futurs peuvent différer de façon importante de ceux exprimés ici. La Société nie toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tous les énoncés prospectifs contenues dans ce communiqué que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement, sauf dans la mesure exigée par la législation en valeurs mobilières applicable. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont formulés expressément sous réserve de cette mise en garde.

Mesures hors IFRS

Dans le présent communiqué, la Société utilise des mesures du rendement et de la situation financière qui ne sont pas définies aux termes des Normes internationales d'information financière (les « mesures hors IFRS ») et qui sont par conséquent peu susceptibles d’être comparables à des mesures similaires présentées par d’autres sociétés. Ces mesures sont utilisées par la direction pour évaluer les résultats d’exploitation et la situation financière de la Société. En outre, elles fournissent aux lecteurs des états financiers consolidés de la Société avec une meilleure compréhension de ses résultats et sa situation financière, et offrent plus de transparence et clarté en ce qui concerne les résultats d'exploitation de ses activités principales. Les rapprochements de ces montants peuvent être trouvés ci-dessous.

Résultat d’exploitation avant frais (produits) de restructuration et de transformation et bénéfice net (perte nette) avant intérêts, impôts et amortissement (« BAIIA ») ajusté

Trimestre clos le

28 février 2021 Trimestre clos le

29 février 2020 Exercice clos le

28 février 2021 Exercice clos le

29 février 2020 Résultat d’exploitation (2 000 ) (908 ) 2 241 (6 669 ) Ajustements pour :

Frais de restructuration et de transformation 1 290 7 086 5 622 9 566 Gain sur disposition d’une usine de Montréal - - (9 522 ) - Résultat d’exploitation avant frais de restructuration et de transformation (710 ) 6 178 (1 689 ) 2 897 Résultat net (Perte nette)1 338 (11 116 ) 2 867 (16 390 ) Ajustements pour :

Amortissement des immobilisations corporelles 2 632 2 758 10 148 8 803 Amortissement des immobilisations incorporelles et frais de financement 646 679 2 154 2 177 Charges financières, montant net 343 550 866 1 389 Impôt sur le résultat (2 311 ) 9 911 (822 ) 8 543 BAIIA 1 648 2 782 15 573 6 522 Ajustements pour :

Frais de restructuration et de transformation 1 290 7 086 5 622 9 566 Gain sur disposition d’une usine de Montréal - - (9 522 ) - BAIIA ajusté 2 938 9 868 11 643 16 088

Le terme « résultat d’exploitation avant frais (produits) de restructuration et de transformation » s’entend du résultat d’exploitation majoré des frais de restructuration et de transformation et minoré du gain sur disposition d’une usine de Montréal. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont formulés expressément sous réserve de cette mise en garde.

Le terme « BAIIA ajusté » s’entend du résultat net ou de la perte nette attribuable aux actions à droit de vote subalterne et aux actions à droit de vote multiple majoré des frais de restructuration et de transformation, de l’amortissement des immobilisations corporelles, de l’amortissement des immobilisations incorporelles, du montant net des charges financières et de la charge ou produit d’impôt sur le résultat et minoré du gain sur disposions d’une usine de Montréal. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont formulés expressément sous réserve de cette mise en garde.

1 Le résultat net ou la perte nette représente le résultat net attribuable aux actions à droit de vote subalterne et aux actions à droit de vote multiple.

2 Mesure hors IFRS – Voir l’explication ci-haut





Velan Inc.

États consolidés de la situation financière intermédiaires résumés

(non audité)

(en milliers de dollars américains)

Au 28 février Au 29 février 2021 2020 $ $ Actifs Actifs courants Trésorerie et équivalents de trésorerie 74 688 75 327 Placements à court terme 285 627 Créances d'exploitation 135 373 135 242 Impôt sur le résultat à recouvrer 3 798 3 463 Stocks 204 161 170 265 Acomptes et charges payées d’avance 8 670 5 191 Actifs dérivés 196 555 427 171 390 670 Actifs non courants Immobilisations corporelles 96 327 98 179 Immobilisations incorporelles et goodwill 17 319 17 148 Impôt sur le résultat à recouvrer 5 927 5 284 Impôt sur le résultat différé 33 140 26 702 Autres actifs 949 513 153 662 147 826 Total des actifs 580 833 538 496 Passifs Passifs courants Dette bancaire 11 735 44 317 Emprunts bancaires à court terme - 1 379 Dettes d'exploitation et charges à payer 90 840 73 271 Impôt sur le résultat à payer 1 609 1 493 Acomptes de clients 62 083 47 208 Provisions 29 515 37 090 Passifs dérivés 303 1 169 Partie à court terme des obligations locatives à long terme 1 578 1 621 Partie à court terme de la dette à long terme 9 902 8 311 207 565 215 859 Passifs non courants Obligations locatives à long terme 12 649 13 722 Dette à long terme 48 189 10 986 Impôt sur le résultat à payer 1 410 1 576 Impôt sur le résultat différé 2 545 2 869 Autres passifs 8 254 8 623 73 047 37 776 Total des passifs 280 612 253 635 Total des capitaux propres 300 221 284 861 Total des passifs et des capitaux propres 580 833 538 496





Velan Inc. États consolidés de résultat net intermédiaires résumés (non audité) (en milliers de dollars américains, à l’exception du nombre d’actions et des montants par action) Périodes de trois mois closes les Exercices clos les 28 février 29 février 28 février 29 février 2021 2020 2021 2020 $ $ $ $ Chiffre d’affaires 85 510 113 641 302 063 371 625 Coût des ventes 62 438 85 736 221 524 283 491 Marge brute 23 072 27 905 80 539 88 134 Frais d’administration 24 180 21 530 80 091 85 189 Frais (produits) de restructuration et transformation 1 290 7 086 (3 930 ) 9 566 Autres charges (produits) (398 ) 219 2 137 48 Résultat d'exploitation (2 000 ) (930 ) 2 241 (6 669 ) Produits financiers 462 350 1 037 1 220 Charges financières 805 900 1 903 2 609 Charges financières, montant net (343 ) (550 ) (866 ) (1 389 ) Résultat avant impôt (2 343 ) (1 480 ) 1 375 (8 058 ) Charge (produit) d'impôt sur le résultat (2 311 ) 9 911 (822 ) 8 543 Résultat net de la période (32 ) (11 391 ) 2 197 (16 601 ) Résultat net attribuable aux éléments suivants: Actions à droit de vote subalterne et actions à droit de vote multiple 338 (11 116 ) 2 867 (16 390 ) Participation ne donnant pas le contrôle (370 ) (275 ) (670 ) (211 ) (32 ) (11 391 ) 2 197 (16 601 ) Résultat net par action à droit de vote subalterne et action à droit de vote multiple De base et dilué 0,02 (0,51 ) 0,13 (0,76 ) Dividendes déclarés par action à droit de vote subalterne - 0,02 - 0,09 et action à droit de vote multiple - (0,03 $ CA) - (0,12 $ CA) Nombre moyen pondéré total d’actions à droit de vote subalterne et d’actions à droit de vote multiple De base et Dilué 21 585 635 21 598 337 21 585 635 21 614 875





Velan Inc. États consolidés du résultat global intermédiaires résumés (non audité) (en milliers de dollars américains) Périodes de trois mois closes les Exercices clos les 28 février 29 février 28 février 29 février 2021 2020 2021 2020 $ $ $ $ Résultat global Résultat net de la période (32 ) (11 391 ) 2 197 (16 601 ) Autres éléments du résultat global Écart de conversion sur des établissements à l’étranger dont la monnaie fonctionnelle n’est pas la monnaie de présentation (dollar américain) 1 864 (521 ) 13 163 (5 215 ) Résultat global 1 832 (11 912 ) 15 360 (21 816 ) Résultat global attribuable aux éléments suivants : Actions à droit de vote subalterne et actions à droit de vote multiple 2 244 (11 592 ) 15 907 (21 447 ) Participation ne donnant pas le contrôle (412 ) (320 ) (547 ) (369 ) 1 832 (11 912 ) 15 360 (21 816 ) Les autres éléments du résultat global se composent uniquement d'éléments qui pourraient être reclassés ultérieurement dans l'état consolidé du résultat net.





Velan Inc.

États consolidés des variations des capitaux propres intermédiaires résumés (non audité)

(en milliers de dollars américains, à l’exception du nombre d’actions)

Capitaux propres attribuables aux détenteurs d’actions à droit de vote subalterne et d’actions à droit de vote multiple Nombre d'actions Capital social Suplus d'apport Cumul des autres éléments du résultat global Résultats non distribués Total Participation ne donnant pas le contrôle Total des capitaux propres Solde au 28 février 2019 21 621 935 73 090 6 074 (28 990 ) 254 606 304 780 4 053 308 833 Résultat net de la période - - - - (16 390 ) (16 390 ) (211 ) (16 601 ) Autres éléments du résultat global - - - (5 057 ) - (5 057 (158 ) (5 215 ) Incidence de la rémunération fondée sur des actions - - (9 ) - - (9 ) - (9 ) Rachat d'actions (36 300 ) (395 ) 195 - - ( 200 ) - ( 200 ) Dividendes Actions à droit de vote multiple - - - - (1 395 ) (1 395 ) - (1 395 ) Actions à droit de vote subalterne - - - - (552 ) (552 ) - (552 ) Solde au 29 février 2020 21 585 635 72 695 6 260 (34 047 ) 236 269 281 177 3 684 284 861 Résultat net de la période - - - - 2 867 2 867 (670 ) 2 197 Autres éléments du résultat global - - - 13 040 - 13 040 123 13 163 Solde au 28 février 2021 21 585 635 72 695 6 260 (21 007 ) 239 136 297 084 3 137 300 221





Velan Inc. Tableaux consolidés des flux de trésorerie intermédiaires résumés (non audité) (en milliers de dollars américains) Périodes de trois mois closes les Exercices clos les 28 février 29 février 28 février 29 février 2021 2020 2021 2020 $ $ $ $ Flux de trésorerie liés aux Activités d'exploitation Résultat net de la période (32 ) (11 391 ) 2 197 (16 601 ) Ajustements visant à rapprocher le résultat net des entrées (sorties) de trésorerie liées aux activités d'exploitation (3 243 ) 1 622 (4 080 ) 12 125 Variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement (13 570 ) 6 039 (7 212 ) 14 119 Entrées (sorties) de trésorerie liées aux activités d'exploitation (16 845 ) (3 730 ) (9 095 ) 9 643 Activités d'investissement Placements à court terme 542 (538 ) 342 31 Entrées d'immobilisations corporelles (2 299 ) (2 878 ) (9 810 ) (10 303 ) Entrées d'immobilisations incorporelles (102 ) (1 473 ) (1 095 ) (1 781 ) Produit de la sortie d'immobilisations corporelles et incorporelles 26 124 13 738 272 Variation nette des autres actifs 152 1586 (274 ) 102 Entrées (sorties) de trésorerie liées aux activités d’investissement (1 681 ) (3 179 ) 2 901 (11 679 ) Activités de financement Dividendes versés aux détenteurs d'actions à droit de vote subalterne et d'actions à droit de vote multiple - (506 ) (482 ) (1 963 ) Rachat d'actions - (110 ) - (200 ) Emprunts bancaires à court terme (5 915 ) (155 ) (1 379 ) (793 ) Variation nette de la facilité de crédit renouvelable 11 334 0 22 132 - Augmentation de la dette à long terme 3 890 0 18 195 1 122 Remboursement de la dette à long terme (712 ) (458 ) (3 643 ) (2 896 ) Remboursement des obligations locatives à long terme (440 ) (432 ) (1 724 ) (1 575 ) Entrées (sorties) de trésorerie liées aux activités de financement 8 157 (1 661 ) 33 099 (6 305 ) Incidence des différences de cours du change sur la trésorerie 302 552 5 038 (1 515 ) Variation nette de la trésorerie au cours de la période (10 067 ) (8 018 ) 31 943 (9 856 ) Trésorerie, montant net, au début de la période 73 020 39 028 31 010 40 866 Trésorerie, montant net, à la fin de la période 62 953 31 010 62 953 31 010 Le montant net de la trésorerie se ventile comme suit : Trésorerie et équivalents de trésorerie 74 688 75 327 74 688 75 327 Dette bancaire (11 735 ) (44 317 ) (11 735 ) (44 317 ) 62 953 31 010 62 953 31 010 Informations supplémentaires Intérêts reçus (payés) (22 ) 34 (967 ) (904 ) Impôt sur le résultat reçu (payé) (1 209 ) 7 538 (6 757 ) 3 006

