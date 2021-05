IBA Déclaration Intermédiaire – Premier Trimestre 2021

English French

Louvain-la-Neuve, Belgique, le 20 mai 2021 - IBA (Ion Beam Applications S.A., EURONEXT), le premier fournisseur mondial de solutions de protonthérapie pour le traitement du cancer, publie aujourd’hui une revue de ses activités au 31 mars 2021.

Vue d’ensemble des activités du Groupe

Maintien d’un bilan solide avec EUR 152 millions (non-audités) de trésorerie brute (31 décembre 2020 : EUR 151,3 millions) et d’EUR 72,6 millions (non-audités) de trésorerie nette (31 décembre 2020 : EUR 65,2 millions)

Fortes activités commerciales au cours de ce premier trimestre 2021 malgré la continuité de l’impact de la COVID-19 causant des retards d’installations en Protonthérapie et en Autres Accélérateurs

Poursuite du focus sur une croissance et une profitabilité durables en proposant les meilleurs offres et services à nos clients, tout en incarnant les valeurs d’une entreprise citoyenne et responsable

Dans le cadre d’un plan d’intéressement à long-terme des employés, le programme de rachat d’actions propres lancé en janvier 2021, est presque accompli.

Olivier Legrain, Chief Executive Officer d’IBA, a indiqué : « Je suis ravi de constater la poursuite de la résilience d’IBA au cours de ce premier trimestre 2021 avec une dynamique en croissance en protonthérapie aux États-Unis, de nouveaux succès en Asie ainsi qu’une forte perfomance dans nos activités Dosimétrie et Autres Accélérateurs »

« Notre focus de parvenir à une croissance et une profitabilité durables suit une feuille de route claire : tirer parti de notre position de leader sur le marché mondial, investir dans des domaines stratégiques et garantir la mise en œuvre opérationnelle de nos activités. Ce focus sera également renforcé par notre engagement continu vis-à-vis de nos clients, nos employés et la planète. Je suis fier du travail de fond que nous accomplissons en tant qu'entreprise pour adopter une véritable approche des parties prenantes dans nos activités. »

Événements marquants par secteurs d’activités (après la clôture de la période inclus)

Protonthérapie

Fort pipeline aux États-Unis et dans la région Asie-Pacifique avec le début de l’installation d’un système Proteus ® ONE* lors de ce premier trimestre

ONE* lors de ce premier trimestre 37 contrats de services dans le monde génèrent des revenus récurrents

Réception de l’acompte du National Cancer Center (NCC) Korea, un client historique d’IBA, pour le contrat relatif à l’installation d’un Proteus ® ONE en Corée

ONE en Corée Après la clôture de la période, Advocate Radiation Oncology a choisi la solution Proteus ® ONE pour équiper son nouveau centre de radiothérapie. Les parties ont signé un term sheet (lettre d’intention) et les négociations du contrat sont actuellement en cours.

ONE pour équiper son nouveau centre de radiothérapie. Les parties ont signé un term sheet (lettre d’intention) et les négociations du contrat sont actuellement en cours. Yves Jongen, fondateur d’IBA, a reçu le prix « Life Time Achievement Award » de l’association américaine pour la protonthérapie (National Association for Proton Therapy (NAPT)). Ce prix prestigieux reconnait son travail de pionnier et sa contribution exceptionnelle pour l’innovation et le développement clinique de la protonthérapie durant ces 35 dernières années.

Autres Accélérateurs (Solutions RadioPharma et Industrielles)

Intérêt continu pour les machines d’IBA à haute énergie

Autres Accélérateurs a réalisé de bonnes performances au cours de ce premier trimestre avec sept machines vendues depuis le début de l’année en Asie, Afrique, Amérique du Sud et Europe.

Dosimétrie

Les revenus et les commandes restent solides.

Offre de Dosimétrie renforcée avec le lancement de nouveaux produits d’assurance qualité : myQA® SRS, MatriXX Resolution, et myQA® Phoenix, le seul détecteur digitale de haute résolution pour la mise en service des systèmes de protonthérapie.

Perspectives

IBA a une nouvelle fois démontré sa résilience au cours de ce premier trimestre avec des fortes performances dans toutes ses activités. Le bilan solide et la stabilité des revenus des Services procurent à IBA une assise forte pour être performante en 2021 et au-delà.

La pandémie COVID-19 constitue néanmoins une source d’incertitude de la rapidité des installations et des performances à venir. Dans ces conditions, IBA demeure dans l’incapacité de fournir une guidance fiable pour le moment mais a l’intention de fournir des projections plus détaillées dès que possible.

Agenda des actionnaires

Assemblée Générale Ordinaire Mercredi 9 juin 2021

Résultats du premier semestre 2021 Mercredi 25 août 2021

Déclaration intermédiaire du troisième trimestre 2020 Jeudi 18 novembre 2021

Déclaration des dirigeants

En conformité avec l’Arrêté Royal du 14 novembre 2007, IBA indique que cette déclaration intermédiaire a été établie par le Chief Executive Officer (CEO) et le Chief Financial Officer (CFO).

***Fin***

À propos d'IBA

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est une société de technologies médicales spécialisée dans le développement de solutions innovantes et intégrées pour le diagnostic et le traitement du cancer.

IBA est le leader mondial en protonthérapie, considérée comme étant la forme de radiothérapie la plus avancée à ce jour. IBA adapte ses solutions de protonthérapie aux besoins des clients grâce à une gamme complète allant de centres de protonthérapie multisalles aux systèmes compacts, composés d’une salle de traitement. IBA développe également des solutions de dosimétrie pour la radiothérapie et la radiologie, ainsi que des accélérateurs de particules pour des applications médicales et industrielles. Avec son siège social situé en Belgique, IBA emploie plus de 1400 personnes dans le monde et installe ses systèmes partout dans le monde.

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR et Bloomberg IBAB.BB). Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com

*Proteus®ONE est une marque déposée de Proteus 235

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

IBA

Soumya Chandramouli

Chief Financial Officer

+32 10 475 890

Investorrelations@iba-group.com

Olivier Lechien

Corporate Communication Director

+32 10 475 890

communication@iba-group.com

Pièce jointe