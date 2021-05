Saules Miestas kaubanduskeskuse kinnistul restoranihoone valmimine ja KFC restorani avamine

English Estonian

Täna, 20.05.2021 avatakse Saules Miestas kaubanduskeskuse kinnistul fondi Leedu tütarettevõtte UAB "Saules Miestas" poolt rajatud hoones KFC (Kentucky Fried Chicken) frantsiisi all tegutsev kiirtoidurestoran koos drive-in osaga. Tegemist on esimese uue KFC restoraniga Leedus. Hoone üürniku „APL FRESH FOOD“ UAB-ga on sõlmitud pikaajaline üürileping, tähtajaga 10+10 aastat. Üürnik alustab üüri tasumist alates restorani avamisest.

Ehitustöödega alustamisest ja hoone osas üürilepingu sõlmimisest teatas fond varasemalt 03.12.2019 börsiteates. Valminud hoone kogupindala on 330 m². Projekti kogumaksumus oli 630 000 eurot, millele lisandub käibemaks ning oodatav tootlus 10%. Fond finantseeris ehitust tütarettevõtte äritegevuse rahavoost. Investeeringud refinantseeritakse käimasoleva emissiooni arvelt.

Viljar Arakas

juhatuse liige

Tel. 655 9515

E-post: viljar.arakas@eften.ee

