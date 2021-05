Anaqua acquiert Actio IP pour offrir des solutions technologiques intégrées pour les dépôts à l’international.

English French

BOSTON, 20 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anaqua, le leader dans le domaine de la gestion de l'innovation et de la propriété intellectuelle (PI), a annoncé aujourd'hui l'acquisition de la société de services PI Actio IP auprès de Acapo AS. Cette transaction vient renforcer la ligne stratégique de solutions de gestion PI proposées par Anaqua, offrant aux entreprises et aux CPI une expérience intuitive, transparente et efficace dans la gestion des processus de dépôt de la phase nationale du Traité de Coopération en matière de brevets (PCT) et de la validation du brevet européen (OEB).



Anaqua continuera d’améliorer ACTIO Portal, la plateforme technologique de services de dépôts à l’international d'Actio IP, tout en investissant de manière significative dans l'intégration des services avec le logiciel de gestion de la propriété intellectuelle et les services de paiement d'Anaqua. Actio IP, qui offre également des renouvellements de propriété intellectuelle, ajoutera un volume supplémentaire à l'activité de paiement existante d'Anaqua.

"Les deux sociétés partagent un engagement profond qui consiste à tirer parti de la technologie afin d'optimiser le processus de workflow PI", a déclaré Christine Jennings, présidente d'Anaqua Services, qui dirigera la nouvelle unité. " Nous pensons que cette association améliorera l'expérience client en associant notre activité de paiements existante à un autre service de haute qualité qui peut être intégré de manière transparente aussi bien à nos plateformes logicielles qu’à nos autres offres. ”

Tous les employés d'Actio IP rejoindront Anaqua dans le cadre de cette acquisition, alors que l'entreprise étend ses opérations actuelles à Bergen, en Norvège, sous la direction des cadres d'Actio IP, Spencer Vold-Burgess et Anders Osa-Svanberg, sous la direction de Christine Jennings.

" La combinaison des deux sociétés servira à répondre à la demande croissante d'efficacité accrue dans les dépôts mondiaux ", a déclaré Spencer Vold-Burgess, qui rejoindra Anaqua en tant que directeur des services clients. "Depuis nos premières interactions avec Anaqua, il a été clair que nous partageons les mêmes objectifs en fournissant des solutions PI et un service client inégalés pour aider nos clients à rationaliser les processus de gestion PI. Notre équipe a été impressionnée par l’envergure internationale d'Anaqua et sa base clients, et nous sommes impatients de rejoindre l'équipe d'Anaqua et d'innover pour mieux servir cette industrie en pleine évolution."

" Anaqua sera un excellent partenaire pour Actio IP dans l'avenir ", a déclaré Hilde Vold-Burgess, Managing Partner d'Acapo. " Cette acquisition renforcera la capacité d'Actio IP à poursuivre ses initiatives de croissance stratégique et à continuer à fournir des solutions innovantes à l'industrie de la propriété intellectuelle. Nous souhaitons à Actio IP et à l'équipe tout le succès possible sous l'égide d'Anaqua, et nous sommes impatients de continuer à utiliser leurs services alors qu'ils entrent dans cette prochaine phase de croissance. ”

Latham & Watkins LLP et Wikborg Rein Advokatfirma AS ont été les conseillers juridiques d'Anaqua.

À propos d'Anaqua

Anaqua, Inc. est un fournisseur de solutions intégrées et de gestion de l'innovation et de la propriété intellectuelle (PI), leader du secteur. Elle compte parmi ses clients plus de 50 % des 20 premiers déposants de brevets américains, des 20 premières marques mondiales et d'un nombre croissant des cabinets juridiques les plus prestigieux et ambitieux. Le siège social de la société est situé à Boston et elle possède des bureaux aux États-Unis, en Europe et en Asie. La plateforme de gestion de propriété intellectuelle d'Anaqua est utilisée par plus d'un million de cadres, d'agents, de juristes, d'administrateurs et d'innovateurs du monde entier. Sa suite de solutions associe flux de travail des meilleures pratiques et analyse des données et les services techniques afin de créer un environnement intelligent conçu pour informer la stratégie en matière de propriété intellectuelle, permettre la prise de décision et rationaliser les opérations de propriété intellectuelle. Pour de plus amples informations, consultez anaqua.com, ou LinkedIn.

À propos d'Actio IP

Actio IP AS a été fondée en 2009 dans le but de développer des solutions de propriété intellectuelle (PI) pour réduire les coûts et l'administration. Basée en Norvège, Actio IP est une équipe de professionnels des brevets et des marques qui comprennent les besoins et les exigences du secteur de la PI, ce qu'implique le développement et la gestion de portefeuilles complexes, et l'importance de créer de solides relations à l’internationales. La société fournit des services administratifs aux professionnels de la PI via le portail ACTIO. Grâce à ce portail, les utilisateurs accèdent à une plateforme mondiale unique pour rationaliser les dépôts, les validations et les renouvellements à l'échelle mondiale. Le portail offre une passerelle vers des entreprises internationales de premier plan dans le domaine de la propriété intellectuelle, offrant ainsi une certaine flexibilité et permettant de réaliser des économies de temps et d'argent. Le portail ACTIO est une plateforme automatisée de haute technologique. Associée à une équipe expérimentée d'administration de la propriété intellectuelle, elle simplifie les dépôts, les validations et les renouvellements PI des clients à l'international, leur permettant ainsi de libérer du temps pour des tâches à plus forte valeur ajoutée. Pour plus d'informations, rendez-vous sur actio.no ou sur LinkedIn.

À propos d'Acapo

Acapo est l'un des principaux cabinets de conseil en propriété intellectuelle en Norvège, avec des bureaux à Oslo, Bergen, Trondheim et Fredrikstad. Les services de la société comprennent des services de conseil dans tous les domaines de la propriété intellectuelle. Le dépôt et la procédure liés aux demandes de brevets européens et norvégiens font partie du domaine d'activité principal d'Acapo et ses avocats s'occupent des litiges relatifs aux brevets, aux marques et au droit du marketing. Le personnel hautement qualifié d'Acapo s'occupe également du dépôt des demandes d'enregistrement de marques et de dessins et modèles norvégiens et européens. En tant que cabinet de DPI à service complet, Acapo s'occupe également de la maintenance des brevets et des enregistrements de dessins et modèles et de marques. Pour plus d'informations, visitez acapo.no ou LinkedIn.

Contact Presse :

Amanda Hollis

Directeur associé, Communications

Anaqua

617-375-2626

ahollis@Anaqua.com