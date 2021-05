L'événement annuel destiné aux clients européens de MasterControl commence aujourd'hui avec une variété d'intervenants, d'ateliers et de nouvelles innovations de produits

French German

BASINGSTOKE, Royaume-Uni, 20 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- MasterControl , une plateforme numérique qui permet aux entreprises réglementées et des sciences de la vie de développer, fabriquer et commercialiser des produits qui changent la vie, tient sa Masters Conference annuelle destinée à ses clients européens. Pour la sécurité de tous, la conférence sera virtuelle pour la deuxième année consécutive.



Le conférencier principal est Bart De Langhe, analyste des données et scientifique comportemental à la pointe du développement de stratégies d'automatisation efficaces axées sur l'homme. Lors de la Masters Conference, M. De Langhe partagera des perspectives sur la manière dont les humains et les machines traitent les informations différemment, y compris ce que cela signifie pour l'avenir des données.

Le jour d'ouverture de l'événement, le Dr Peter Lovatt, psychologue reconnu et expert en mouvement, fournira à la fois des informations et des perspectives sur le rôle du mouvement et de la danse dans le bien-être.

Pendant la conférence, MasterControl dévoilera plusieurs améliorations de la plateforme et de nouvelles innovations de produits qui devraient sortir au cours de l'année à venir.

MasterControl présentera les avancées de sa solution innovante Manufacturing Excellence™ , comprenant un outil de gammes de produits pour les configurations de recettes et de variantes qui simplifiera considérablement la gestion de la production, ainsi que sa solution leader dans le secteur Quality Excellence™ qui dévoilera une expérience utilisateur simplifiée et une gestion des processus commerciaux plus dynamique.

Les participants à la conférence découvriront également MasterControl Insights. Devant sortir dans le courant de l'année, ce produit représente une avancée significative dans l'architecture des données, les analyses et les tableaux de bord. Spécialement conçu pour les professions de la qualité et de la fabrication dans des secteurs hautement réglementés tels que les sciences de la vie, MasterControl Insights offre aux utilisateurs la capacité d'analyser, de visualiser et d'exploiter la qualité et les données opérationnelles comme jamais auparavant.

« En 2021, la Masters Conference continue d'être un événement majeur pour nos clients, partenaires et employés européens », a déclaré Jon Beckstrand, PDG de MasterControl. « Nous avons préparé une variété d'intervenants et d'ateliers de connaissance des produits qui aideront nos clients à maximiser l'utilisation des logiciels à la fois aujourd'hui et à l'avenir. »

L'événement réunit plus de 125 personnes, dont des clients, des partenaires et des intervenants, afin de partager des perspectives sur l'innovation et les stratégies numériques transformationnelles. Pour de plus amples informations, visitez la page www.mastercontrol.com/events .

À propos de MasterControl

MasterControl Inc. est un fournisseur de premier plan de logiciels de qualité et de conformité basés sur le cloud pour les sciences de la vie et d'autres secteurs réglementés. Notre mission est la même que celle de nos clients : apporter plus tôt des produits qui changent la vie à plus de personnes. La MasterControl Platform aide les entreprises à numériser, automatiser et connecter les processus de qualité et de conformité à travers le cycle de vie du développement de produits réglementés. Plus de 1 000 entreprises dans le monde entier font confiance aux solutions de MasterControl pour atteindre des niveaux supérieurs d'excellence opérationnelle dans le développement de produits, les essais cliniques, les affaires réglementaires, la gestion de la qualité, la chaîne d'approvisionnement, la fabrication et la surveillance post-commercialisation. Pour tout complément d'information, veuillez vous rendre sur le site www.mastercontrol.com .

Contacts auprès des médias :

Jennifer Hurst

MasterControl

jhurst@mastercontrol.com

+1-801-560-9608