PERSBERICHT

UZ Brussel kiest voor Hospitalis-oplossing van Cegedim e-business

voor het beheer van al zijn farmaceutische activiteiten

Een efficiënte, flexibele en gedigitaliseerde oplossing waarmee UZ Brussel alle transacties met leveranciers kan beheren en de opvolging van zijn bestellingen in real time kan optimaliseren

Boulogne-Billancourt, Brussel, 20 mei 2021 – Als belangrijke speler in de digitalisering en automatisering van B2B-processen in Europa begeleidt Cegedim e-business UZ Brussel, een van de zeven universitaire ziekenhuizen van België, bij zijn digitale transformatie. De implementatie van de Hospitalis-oplossing stelt het ziekenhuis in staat zijn beheersysteem te upgraden om de relaties met zijn leveranciers beter te optimaliseren. Een potentieel van 45.000 digitale bestellingen en facturen per jaar met meer dan 350 leveranciers.

Het UZ Brussel is een van de 7 universitaire ziekenhuizen van België en telt meer dan 3.800 gezondheidswerkers. Met 721 ziekenhuisbedden is het UZ Brussel jaarlijks goed voor meer dan 30.000 opnames, bijna evenveel dagopnames, en 360.000 raadplegingen. Het brengt bijna alle specialisten op één plaats samen en biedt een breed scala aan klinische zorg. Het grote aantal bestellingen, facturen en voorraden geneesmiddelen dat het dagelijks beheert, was voor het ziekenhuis aanleiding om zijn hele beheersysteem te herzien en zich te wenden tot een bedrijf dat een wereldwijd, schaalbaar en duurzaam dienstenpakket aanbiedt dat specifiek gericht is op de gezondheidszorg en dat het bedrijf op de langere termijn kan ondersteunen bij al zijn digitale projecten.

Na een grondige marktstudie van bestaande oplossingen voor het beheer van medische centra werd bevestigd dat de Hospitalis-oplossing van Cegedim e-business aan alle dagelijkse behoeften van UZ Brussel voldeed. Cegedim e-business beschikt namelijk over een uitstekende kennis van het ecosysteem van de gezondheidszorg en biedt met Hospitalis een totaalpakket aan dat de digitalisering van bestellingen, de verrijking en de opvolging daarvan tot de levering integreert. Dit zijn allemaal elementen waaraan het Medische Centrum bijzondere aandacht had besteed.

De expertise van Cegedim e-business op het gebied van serialisatie van geneesmiddelen was ook een belangrijke factor in de keuze van UZ Brussel. De door Cegedim e-business ontwikkelde functionaliteiten van traceerbaarheid maken de Hospitalis-oplossing geschikt voor het volgen en beheren van serialisatiecodes en, wanneer de Belgische markt daar klaar voor is, van consolidatiecodes. Uiteindelijk stellen deze unieke functionaliteiten op de markt zorginstellingen in staat om te voldoen aan de Europese richtlijn van 2011 inzake vervalste geneesmiddelen. Tot nu toe voorzag UZ Brussel in de behoefte aan serialisatie door de dozen met geneesmiddelen individueel te scannen aan de ingang van de apotheek, wat veel tijd en middelen vergt. Dankzij de Hospitalis-oplossing zal UZ Brussel in de toekomst het deactiveringsproces op een meer geautomatiseerde manier kunnen beheren (een tijdsbesparing van 11 keer, hetzij 78 uur per maand - geëxtrapoleerd op basis van 3.200 ontvangen dozen per dag) en over de realtime status van de geneesmiddelen zoals op het platform weergegeven kunnen beschikken.

Peter Rooseleers, Directeur Beheerscontrole & Accounting van UZ Brussel, zegt: “De digitale ommekeer van vandaag is van fundamenteel belang voor de continuïteit van ons ziekenhuis ten opzichte van onze teams en onze leveranciers. Samenwerken met een partner als Cegedim e-business was een natuurlijke keuze, aangezien die het beste aanbod op de markt had dat zich al vele jaren had bewezen. Wij waren vooral te spreken over het gebruiksgemak van het platform, de uitgebreide functies, de zichtbaarheid in real time die het biedt en de reactiesnelheid van de deskundige teams van Cegedim e-business”.

Zodra alle functionaliteiten zijn uitgerold, zal de Hospitalis-oplossing aan alle behoeften van UZ Brussel voldoen:

Een geoptimaliseerde communicatie via het webportaal Hospitalis dat met name toegang biedt tot het dashboard voor traceerbaarheid van bestelling tot verzending,

EDI order management,

De serialisatiedienst voor geneesmiddelen,

Gedigitaliseerde facturering via een meerkanaalsverbinding (directe leverancier, Peppol, interoperabiliteit).

Dirk Debot, Commercieel Directeur regio Benelux van Cegedim e-business zegt: “We zijn erg blij dat we UZ Brussel kunnen begeleiden bij zijn digitale transformatie. Onze missie is om toegevoegde waarde te leveren die alle behoeften aan digitale transformatie van het ziekenhuis dekt voor alle afdelingen: inkoop, apotheek, IT-beheer, boekhouding en juridische zaken. Hiervoor profiteren wij van meer dan 15 jaar expertise en een netwerk van meer dan 1.600 aangesloten ziekenhuizen en klinieken, waardoor wij zorginstellingen de beste doorbraken kunnen bieden bij het beheren van hun Procure to Pay-cyclus.”

Over Hospitalis:



Hospitalis, dat in 2002 werd gelanceerd, is een uitwisselingsplatform van Cegedim e-business dat zorginstellingen in staat stelt om op gedigitaliseerde wijze bevoorradingsstromen en facturen te beheren met hun leveranciers. Hospitalis wordt gebruikt door 1.800 openbare en private zorginstellingen en 200 farmaceutische laboratoria. Het voldoet aan de nieuwe Europese richtlijn 2011/62/EU en maakt de controle en deactivering mogelijk van de unieke identificatiekenmerken van elke doos geneesmiddelen om vervalsing van geneesmiddelen tegen te gaan.



Voor meer informatie: www.sybycegedim.com/fr/bpm/cycle-contract-to-pay/purchase-to-pay/hospitalis







Over Cegedim e-business:



Cegedim e-business is een van de leiders in de digitalisering en automatisering van B2B-processen in Europa, met meer dan 900 miljoen verwerkte stromen per jaar en 2.000.000 aangesloten bedrijven wereldwijd. Met haar dienstenaanbod SY by Cegedim helpt Cegedim e-business bedrijven van elke omvang en in alle sectoren bij hun digitale transformatie door een uniek pakket diensten op het gebied van e-procurement, e-facturatie, e-archivering en e-handtekeningen aan te bieden.



Cegedim e-business is lid van de Europese PEPPOL- en EESPA-netwerken en exploiteert een platform voor elektronische uitwisseling via verschillende kanalen dat alle soorten documenten verwerkt, van contracten tot betalingen, waardoor de betrekkingen tussen klanten en leveranciers soepeler verlopen en aanzienlijke winst wordt geboekt op het gebied van administratieve efficiëntie, cashflow en traceerbaarheid.



Voor meer informatie: www.sybycegedim.com / en volg Cegedim e-business op Twitter: @SybyCegedim, LinkedIn en Youtube



Over Cegedim:



Cegedim, opgericht in 1969, is een innovatieve technologie- en dienstengroep die gespecialiseerd is in het beheer van digitale stromen in de gezondheidszorg en het B2B-ecosysteem, en in het ontwerpen van bedrijfssoftware voor professionals in de gezondheidszorg en het verzekeringswezen. Cegedim heeft meer dan 5.300 werknemers in meer dan 10 landen en genereerde in 2020 een omzet van bijna 500 miljoen euro. Cegedim SA is genoteerd op de beurs van Parijs (EURONEXT: CGM).



Voor meer informatie: www.cegedim.fr / En volg Cegedim op Twitter: @CegedimGroup, LinkedIn en Facebook.

Aude Balleydier

Cegedim

Directeur Communicatie & Persvoorlichting

Tel.: +33 (0)1 49 09 68 81

aude.balleydier@cegedim.fr











Tristan de Foucher

Cegedim e-business

Directeur Internationale Activiteiten

Tel.: +33 (0)7 62 84 39 98

tristan.defoucher@cegedim.com





Aurore Domange

Cegedim e-business

Directrice Marketing en Communicatie

Tel.: +33 (0)1 49 09 69 28

aurore.domange@cegedim.fr









Christophe Couvreur

Hospitalis

Bedrijfsmanager

Tel.: +33 (0)6 64 22 98 15

christophe.couvreur@cegedim.com







