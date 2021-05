USERCUBE met le cap sur les États-Unis avec Business France

USERCUBE, éditeur de solutions de Gestion et de Gouvernance des identités (IGA) en SaaS, accélère son internationalisation en participant au programme Impact USA afin de préparer sa prochaine ouverture de filiale aux Etats Unis.

Impact USA est un programme d’accélération à destination des startups Tech françaises qui souhaitent s’implanter aux États-Unis. Portées par Business France depuis 2014, ce ne sont pas moins de 100 startups qui ont participé au programme. Le programme accompagne les startups dans l’élaboration de leur stratégie Go-To-Market et leur apporte tout le réseau nécessaire pour préparer leur arrivée aux US. Il s’appuie pour cela sur l’expertise d’autres entrepreneurs français qui se sont fait une place en Amérique du Nord, mais aussi sur celle d’un réseau américain développé depuis plusieurs années par Business France.

Cette nouvelle étape dans la stratégie de croissance de l’éditeur va lui permettre de passer un nouveau cap, d’accompagner ses clients dans leurs projets outre Atlantique et de développer ses parts de marché en Amérique du Nord en leur permettant d’accéder à une solution IAG 100 % SaaS et simple à mettre en œuvre. USERCUBE va également étendre sa stratégie de vente indirecte à l’échelle locale en nouant des accords avec des intégrateurs et revendeurs.

Charles DUPONT , cofondateur de USERCUBE « Nous sommes fiers de compléter nos opérations en Amérique du Nord après avoir validé notre approche en France et en Europe où nous travaillons avec plus de 120 clients. En nous implantant aux Etats Unis, nous allons développer fortement nos parts de marché en nous rapprochant de nos clients et en diffusant une offre IAG de nouvelle génération 100 % Saas. Cette approche agile et qualitative est une réelle assurance de connaitre un développement soutenu sur un marché sensible à l’innovation et au pragmatisme, deux valeurs centrales qui animent les équipes USERCUBE. »