Zoom kündigt die Plattform Zoom Events für virtuelle Erlebnisse an

SAN JOSE, Kalifornien, May 20, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zoom Video Communications, Inc. (NASDAQ: ZM) hat heute Zoom Events vorgestellt, eine All-in-One-Plattform, die interaktive und ansprechende virtuelle Erlebnisse bieten kann und diesen Sommer verfügbar sein wird. Zoom Events kombiniert die Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit von Zoom Meetings, Chats und Video-Webinars in einer umfassenden Lösung für Veranstaltungsplaner mit der Möglichkeit, Live-Events mit Ticketverkauf für interne oder externe Zielgruppen jeder Größe zu erstellen.



Zoom Events eignet sich ideal für eine Vielzahl von Veranstaltungen: Große Unternehmen können interne Veranstaltungen wie große Mitarbeiter- und Vertriebssitzungen und externe Veranstaltungen wie Benutzerkonferenzen nahtlos organisieren und abhalten. Und auch für kleinere Unternehmen und Existenzgründer, die bisher OnZoom genutzt haben, um Veranstaltungen wie Fitness- und Kochkurse oder Theateraufführungen zu erstellen, zu präsentieren und zu monetarisieren, ist es ein ideale Lösung. Im Rahmen der Einführung von Zoom Events wird OnZoom, das sich derzeit noch in der Beta-Phase befindet, mit einem neuen Branding versehen und in Zoom Events integriert. Veranstaltungen können dabei entweder privat oder über die öffentliche Suche abrufbar sein.

In der aktuellen globalen Studie von Zoom How Virtual Do We Want Our Future to Be? wurden Menschen weltweit zur Rolle der Videokommunikation in unserem täglichen Leben in der Zeit nach der Pandemie befragt. In den USA stimmten 80 % der Befragten zu, dass es auch nach der Pandemie überall virtuelle Elemente geben wird, wobei 52 % der Befragten in den USA vorhaben, Veranstaltungen sowohl persönlich als auch virtuell zu besuchen. Das unterstreicht den Bedarf für eine Komplettlösung, die nahtlose hybride/virtuelle Veranstaltungserlebnisse ermöglicht.

Vorteile der Plattform Zoom Events:

Erstellen Sie einen Event-Hub, um Veranstaltungen einfach zu verwalten und zu teilen

Personalisierte Ticketausstellung und Registrierung

Steuern Sie Zugriff und Abrechnung über ein Portal

Halten Sie eine Vielzahl von Veranstaltungen – kostenlos oder bezahlt, einmalig oder als Teil einer Reihe

Bringen Sie Teilnehmer mit einem integrierten Netzwerk zusammen

Verfolgen Sie Veranstaltungsstatistiken zu Anwesenheit, Registrierung, Umsatz und mehr

Veranstaltungen können privat gehalten oder über unser Verzeichnis öffentlich zugänglich gemacht werden

Zoom Events können mit einer vorhandenen kostenpflichtigen Lizenz für Zoom Meetings oder Video Webinar verwendet werden

„Es ist eine aufregende Zeit, um bei Zoom zu sein, wo sich das Innovationstempo weiter beschleunigt“, so Oded Gal, Chief Product Officer bei Zoom. „Wir wissen, dass Menschen sich Flexibilität bei der Teilnahme an zukünftigen Veranstaltungen wünschen. Das Hybrid-Modell wird auch künftig eine Rolle spielen, und Zoom Events ist die perfekte Lösung für unsere Kunden, die Veranstaltungen für Kunden, Unternehmen und die Öffentlichkeit mit einer einfachen, aber leistungsstarken Lösung erstellen und veranstalten möchten. Dies ist eine weitere Möglichkeit, wie wir Kunden bei der Skalierung unterstützen, damit sie die Anforderungen der Verbraucher und der sich entwickelnden virtuellen und hybriden Landschaft erfüllen können.“

Erfahren Sie mehr über Zoom Events auf der Zoom Events-Website und lesen Sie unseren aktuellen Blog .

Über Zoom

Zoom ist für Sie. Wir helfen Ihnen, Ihre Ideen auszudrücken, mit anderen in Kontakt zu treten und eine Zukunft zu gestalten, in der alles möglich ist. Unsere reibungslose Kommunikationsplattform ist die einzige, die von Anfang an auf Video gesetzt hat – und seitdem setzen wir den Maßstab für Innovationen. Damit sind wir die intuitive, skalierbare und sichere Wahl für Einzelpersonen, kleine Unternehmen und große Unternehmen. Zoom wurde 2011 gegründet und ist ein börsennotiertes Unternehmen (NASDAQ:ZM) mit Hauptsitz in San Jose, Kalifornien. Besuchen Sie zoom.com , und folgen Sie uns auf @Zoom .

Zoom Public Relations

Farshad Hashmatulla

Product PR Manager

press@zoom.us