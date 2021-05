Zoom anuncia plataforma Zoom Events para experiencias virtuales

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

SAN JOSÉ, California, May 20, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zoom Video Communications, Inc. (NASDAQ: ZM) anunció hoy Zoom Events, una plataforma todo-en-uno con el poder de producir experiencias virtuales interactivas y atractivas, disponible este verano. Zoom Events combina la fiabilidad y escalabilidad de Zoom Meetings, Chat y Video Webinars en una solución integral para organizadores de eventos, con la capacidad de producir eventos en vivo con entradas para audiencias internas o externas de cualquier tamaño.

Zoom Events ofrece algo para una variedad de casos de uso, desde permitir que las grandes empresas administren y auspicien de manera transparente eventos internos, como cumbres de ventas y de todo tipo, y eventos externos, como conferencias de usuarios, hasta empresas más pequeñas y empresarios que utilizan OnZoom para crear, organizar y monetizar eventos, incluyendo clases de ejercicio físico y cocina, presentaciones teatrales y más. Como parte del lanzamiento de Zoom Events, OnZoom, actualmente en Beta, cambiará a un nombre innovador, Zoom Events, y puede ser privado, o se puede buscar o explorar públicamente.

El reciente estudio global de Zoom, How Virtual Do We Want Our Future to Be (¿Qué tan virtual queremos que sea nuestro futuro?), entrevistó a personas de todo el mundo sobre el papel de las comunicaciones por video en nuestra vida diaria mientras vemos más allá de la pandemia. En Estados Unidos, el 80 por ciento de los encuestados estuvo de acuerdo en que todo continuará teniendo un elemento virtual pospandemia, y el 52 por ciento de los encuestados estadounidenses planea disfrutar de eventos tanto presenciales como virtuales, lo que fortalece la necesidad de una solución todo-en-uno que cree experiencias de eventos híbridos y virtuales de manera transparente.

Beneficios de la Plataforma de Eventos Zoom:

Creación de un centro de eventos para administrar y compartir eventos con facilidad

Entradas e inscripciones personalizadas

Control de acceso y facturación desde un portal

Auspicio de una variedad de eventos: gratuitos o pagados, una sola vez o en serie

Reunir a los asistentes con networking integrado

Monitoreo de estadísticas de eventos como asistencia, inscripción, ingresos y más

Los eventos se pueden mantener privados o se pueden publicar en nuestro directorio público para información de otras personas

Zoom Events se puede utilizar con una licencia existente pagada de Zoom Meetings o Video Webinar

“Es un momento emocionante ser parte de Zoom, donde el ritmo de la innovación continúa acelerándose", dijo Oded Gal, director de productos de Zoom. “Sabemos que las personas buscan flexibilidad en la manera de asistir a eventos futuros. El modelo híbrido está aquí para quedarse, y Zoom Events es una solución perfecta para nuestros clientes que buscan producir y auspiciar eventos de clientes, empresas y públicos con una solución fácil, y a su vez poderosa. Esta es otra forma de ayudar a los clientes a escalar para satisfacer la demanda del consumidor y el panorama virtual e híbrido en evolución”.

Para más información acerca de Zoom Events, visite el sitio web Zoom Events y lea nuestro reciente blog.

