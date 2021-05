Zoom Umumkan Platform Zoom Events untuk Acara Virtual

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

SAN JOSE, Calif., May 20, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zoom Video Communications, Inc. (NASDAQ: ZM) hari ini Zoom mengumumkan akan meluncurkan platform baru bernama Zoom Events pada musim panas ini. Platform lengkap ini bisa digunakan untuk membuat acara virtual yang interaktif dan menarik. Zoom Events memadukan keandalan dan skalabilitas Zoom Meetings, Chat, dan Video Webinar dalam satu solusi lengkap bagi penyelenggara acara. Terlebih lagi, platform ini juga bisa digunakan untuk membuat acara live berbayar bagi pemirsa internal atau eksternal, berapa pun jumlahnya.



Zoom Events menawarkan beragam tipe penggunaan – memungkinkan bisnis berskala besar mengelola dan menyelenggarakan acara internal, misalnya rapat perusahaan dan rapat penjualan hingga acara eksternal, misalnya konferensi pengguna. Usaha berskala kecil dan pengusaha yang telah menggunakan OnZoom pun bisa membuat, menyelenggarakan, dan memonetisasi acara, termasuk kelas kebugaran dan memasak, pertunjukan teater, dan banyak lagi. Sebagai bagian dari peluncuran Zoom Events, OnZoom (saat ini dalam versi Beta) akan diubah dan digabungkan dengan Zoom Events. Di platform ini, pengguna bisa mengatur acaranya menjadi tertutup atau untuk bisa dicari dan diakses oleh umum.

Studi global Zoom yang terbaru, How Virtual Do We Want Our Future to Be? , menggelar survei global tentang peran komunikasi video dalam kehidupan sehari-hari, bahkan setelah pandemi. Di AS, 80% responden setuju bahwa segala aktivitas akan tetap memiliki unsur virtual pasca-pandemi. Sedangkan 52% responden AS menyatakan bahwa mereka menikmati acara secara langsung maupun virtual. Ini menegaskan pentingnya solusi lengkap yang akan menciptakan pengalaman acara hybrid/virtual yang praktis.

Keunggulan Platform Zoom Events:

Membuat hub acara untuk mengelola dan membagikan acara dengan mudah

Proses penjualan tiket dan pendaftaran yang adaptif

Mengontrol akses dan penagihan dari satu portal

Menyelenggarakan berbagai jenis acara - gratis maupun berbayar, satu kali maupun rutin

Mengelola peserta dengan jaringan terintegrasi

Melacak statistik acara, misalnya absensi, pendaftaran, pendapatan, dan banyak lagi

Acara tidak hanya bisa diatur menjadi tertutup, tetapi juga diposting ke direktori publik kami agar mudah ditemukan oleh khalayak

Zoom Events bisa digunakan dengan lisensi Zoom Meetings atau Video Webinar berbayar yang dimiliki

“Sekaranglah saatnya kita mulai menggunakan Zoom sebagai motor pemacu inovasi,” ujar Oded Gal, Chief Product Officer di Zoom. “Kami tahu, masyarakat mendambakan kemudahan dalam menghadiri acara di masa depan. Untuk itulah kami mengembangkan model hybrid dan Zoom Events merupakan solusi sempurna bagi pelanggan kami yang ingin membuat dan menyelenggarakan acara pelanggan, perusahaan, dan umum dengan solusi yang mudah dan andal. Ini adalah alternatif yang kami hadirkan guna membantu pelanggan dari berbagai lapisan memenuhi permintaan konsumen serta lanskap virtual dan hybrid yang terus berkembang.”

Untuk mempelajari acara Zoom Events lebih lanjut, kunjungi situs web Zoom Events dan baca blog terbaru kami .

