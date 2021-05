Zoom, 가상 경험 위한 Zoom Events 플랫폼 발표

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

미국 캘리포니아주 산호세, May 20, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zoom Video Communications, Inc. (NASDAQ: ZM)는 인터랙티브 및 참여형 가상 경험을 구동하는 올인원 플랫폼 Zoom Events를 올 여름에 선보인다고 밝혔다. Zoom Events는 이벤트 기획사들을 위해 Zoom Meetings, Chat, Video Webinars가 가진 신뢰성과 확장성을 하나의 포괄적인 솔루션으로 결합했으며 규모에 관계없이 내부 및 외부 오디언스를 겨냥한 유료 형태의 라이브 이벤트를 제작할 수 있다.



Zoom Events는 다양한 유스 케이스를 위한 기능을 제공한다. 대기업들은 올핸즈 미팅과 세일즈 서밋과 같은 내부 이벤트 및 사용자 컨퍼런스 등의 외부 이벤트를 끊김 없이 관리, 진행할 수 있다. 또한 중소기업 및 OnZoom을 사용해 온 창업가들은 피트니스 및 요리 수업, 극장식 프레젠테이션 등 다양한 이벤트를 개발, 진행 및 수익화 할 수 있다. 현재 Beta 버전인 OnZoom은 Zoom Events 출시의 일환으로 리브랜딩 되어 Zoom Events에 포함될 예정이며 개인용으로 비공개 사용하거나 공개 검색 및 활용이 모두 가능하게 된다.

Zoom이 최근 실시한 글로벌 연구인 How Virtual Do We Want Our Future to Be? 는 전 세계 사람들을 대상으로 비디오 커뮤니케이션이 팬데믹 이후의 일상 생활에서 어떤 역할을 담당할 수 있는지에 대한 설문을 진행했다. 미국의 경우 응답자의 80%가 포스트 팬데믹 시대에는 모든 것이 지속적으로 가상 요소를 가지게 될 것이라는 데 동의했다. 또한 52%는 모든 이벤트를 대면 형식과 가상 형태를 모두 활용해 즐길 계획이라고 답했다. 이는 끊김 없는 하이브리드/가상 이벤트 경험을 창출하는 올인원 솔루션이 앞으로 더욱 필요해질 것이라는 점을 시사한다.

Zoom Events 플랫폼의 주요 장점은 다음과 같다:

손쉬운 이벤트 관리 및 공유가 가능한 이벤트 허브 구축

맞춤형 티케팅 및 등록

하나의 포털로 액세스 및 과금 제어

무료 및 유료, 1회성 및 시리즈 등 다양한 이벤트 진행

통합형 네트워킹으로 참가자들을 합쳐

참가자 수, 등록, 수익 등 이벤트 통계 추적

이벤트는 비공개 진행하거나 검색용으로 공개 디렉토리에 포스팅 가능

Zoom Events는 기존의 Zoom Meetings 혹은 Video Webinar 유료 라이선스와 함께 사용 가능

Zoom의 최고 제품 책임자인 Oded Gal은 “Zoom은 혁신 속도가 지속적으로 빨라지며 전성기를 구가하고 있다”면서 “사람들은 미래에 어떻게 이벤트에 참석할 지에 대한 유연성을 모색하게 될 것이다. 따라서 하이브리드 모델은 여전히 유효하며 Zoom Events는 고객, 기업 대상 및 공개 이벤트를 보다 손쉬우면서 강력한 솔루션을 제작하고 싶어하는 우리 고객들에게 적합한 솔루션이라 할 수 있다. 이번 출시는 우리가 소비자 수요에 대응하려는 많은 고객들을 지원하는 한편 가상 및 하이브리드 세계를 발전시키기 위한 또 다른 방법”이라고 밝혔다.

Zoom Events에 대한 자세한 정보는, Zoom Events 웹사이트 및 최신 블로그 를 통해 확인할 수 있다.

Zoom 개요

Zoom은 당신을 위한 것이다. 자사는 사용자가 아이디어를 드러내고 다른 사람과 연결되며 상상 속에만 있던 미래를 구축할 수 있도록 지원한다. 끊기지 않는 자사 커뮤니케이션 플랫폼은 비디오를 기반으로 만들어진 유일한 것으로 그 동안 혁신을 위한 표준을 정립해 왔다. 직관성과 확장성, 보안성을 높게 평가받으며 대기업, 중소기업, 개인들이 모두 선택하는 이유가 바로 여기에 있다. 2011년 창립한 Zoom은 상장 기업이며 (NASDAQ:ZM) 캘리포니아주 산호세에 본사를 두고 있다. 자세한 정보는 홈페이지( zoom.com )와 트위터( @zoom )를 통해 확인할 수 있다.

Zoom Public Relations

Farshad Hashmatulla

Product PR Manager

press@zoom.us