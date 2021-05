Zoom mengumumkan Platform Zoom Events untuk Pengalaman Maya

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

SAN JOSE, Calif., May 20, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zoom Video Communications, Inc. (NASDAQ: ZM) hari ini mengumumkan Zoom Events, sebuah platform semua dalam satu dengan kuasa untuk menghasilkan pengalaman maya yang interaktif dan menarik yang akan tersedia pada musim panas ini. Zoom Events menggabungkan kebolehpercayaan dan kebolehskalaan Zoom Meetings, Chat, dan Video Webinars dalam satu penyelesaian menyeluruh bagi penganjur acara, dengan keupayaan untuk menghasilkan acara bertiket yang langsung untuk khalayak dalaman atau luaran dalam sebarang saiz.



Zoom Events menawarkan sesuatu untuk pelbagai kes penggunaan - daripada membolehkan perniagaan besar untuk mengurus dan mengehos acara dalaman secara lancar seperti persidangan semua pihak dan persidangan jualan serta acara luaran seperti persidangan pengguna, kepada perniagaan dan usahawan kecil yang telah menggunakan OnZoom untuk menghasilkan, mengehoskan, dan mengewangkan acara termasuklah kelas kecergasan dan memasak, persembahan teater dan banyak lagi. Sebagai sebahagian daripada pelancaran Zoom Events, OnZoom yang kini dalam Beta akan dijenamakan semula dan diserap ke dalam Zoom Events, dan boleh ditetapkan sebagai peribadi, atau dicari dan diterokai secara awam.

Kajian global Zoom baru-baru ini, How Virtual Do We Want Our Future to Be? , telah meninjau orang daripada seluruh dunia tentang peranan komunikasi video dalam kehidupan seharian kita sementara kita melihat menjangkaui pandemik. Di AS, 80 peratus responden bersetuju bahawa semua orang akan terus mempunyai unsur maya pascapandemik, dengan 52 peratus responden AS yang merancang untuk menikmati acara secara bersemuka dan secara maya, mengukuhkan keperluan penyelesaian semua dalam satu yang akan mewujudkan pengalaman acara hibrid/maya yang lancar.

Manfaat Platform Zoom Events:

Bina hab acara untuk mengurus dan berkongsi acara dengan mudah

Pengeluaran tiket dan pendaftaran boleh suai

Kawal capaian dan pengebilan daripada satu portal

Hoskan pelbagai acara - percuma atau berbayar, sekali atau siri

Satukan hadirin dengan rangkaian bersepadu

Jejak statistik peristiwa seperti kehadiran, pendaftaran, hasil dan banyak lagi

Acara boleh ditetapkan sebagai peribadi atau disiarkan kepada direktori awam kami untuk diterokai orang ramai

Zoom Events boleh digunakan dengan lesen Zoom Meetings atau Video Webinar berbayar sedia ada

“Ini merupakan masa yang menarik untuk berada di Zoom, tempat rentak inovasi terus memecut,” kata Oded Gal,, ketua pegawai produk di Zoom. “Kami sedia maklum bahawa orang ramai mencari kefleksibelan dalam cara mereka menghadiri acara pada masa hadapan. Model hibrid adalah berkekalan, dan Zoom Events ialah penyelesaian yang sempurna untuk pelanggan kami yang ingin menghasilkan dan mengehos pelanggan, syarikat dan acara awam dengan penyelesaian yang mudah tetapi berkuasa. Ini merupakan cara lain kami membantu pelanggan menskala untuk memenuhi permintaan pengguna dan landskap maya dan hibrid yang semakin berkembang.”

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Zoom Events, sila lawati laman web Zoom Events dan baca blog terbaru kami .

Perihal Zoom

Zoom adalah untuk anda. Kami membantu anda mengekspresikan idea, berhubung dengan orang lain, dan membina ke arah masa hadapan yang hanya dihadkan oleh imaginasi anda. Platform komunikasi lancar kami merupakan satu-satunya platform yang bermula dengan video sebagai asasnya, dan kami telah menetapkan standard untuk inovasi sejak itu. Oleh sebab itu, kami adalah pilihan yang intuitif, boleh diskalakan dan selamat untuk individu, perniagaan kecil, dan perusahaan besar yang seumpamanya. Diasaskan pada tahun 2011, Zoom didagangkan secara umum (NASDAQ:ZM) dan beribu pejabat di San Jose, California. Lawati zoom.com dan ikuti @zum .