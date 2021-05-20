Zoom发布用于虚拟体验的Zoom活动平台

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加利福尼亚州圣何塞, May 20, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zoom Video Communications, Inc. （纳斯达克股票代码：ZM）今天发布了Zoom Events，这个独一无二的平台能够提供有吸引力的互动式体验，将于今年夏天上市。Zoom Events将Zoom会议、聊天和视频网络研讨会的可靠性和可扩展性整合在一个面向活动组织者的综合解决方案中，能够为任何规模的内部或外部受众制作点播现场活动。



Zoom Events为各种使用案例均提供了解决方案——从让大型企业无缝管理和举办全体会议、销售峰会等内部活动及用户大会等外部活动，到帮助一直使用OnZoom的小型企业和创业者来创建、举办包括健身和烹饪课程、戏剧演讲等在内的活动并实现货币化，统统都能做到。作为Zoom Events启动活动的一部分，目前处于Beta阶段的OnZoom将被重新命名并封装到Zoom Events中，而且可以设为私人、搜索以及公开探索类型。

Zoom最近的全球研究—— 我们希望我们的未来如何虚拟？ 调查了全球各地的人们对于疫情结束后，视频通信在我们日常生活中的作用的看法。在美国，80%的受访者认为，疫情结束后，虚拟方式还将普遍存在，52%的美国受访者计划通过亲自参加和虚拟形式两种方式来享受活动，这强化了对创造无缝式混合/虚拟活动体验的一体化解决方案的需求。

Zoom活动平台优势：

构建活动枢纽，以轻松管理和分享活动

可定制的点播和注册

单一门户的访问和账单控制

主持各种活动——免费或付费、一次性或系列性

通过集成网络将与会者聚集在一起

跟踪活动统计数据，如出席、注册、收入等

活动内容可以保密或发布到我们的公开目录中，供他人查阅

使用目前付费的Zoom会议或视频网络研讨会许可即可使用Zoom Events

“对于Zoom来说，现在是一个令人兴奋的时刻，在这里，创新速度继续加快，”Zoom 首席产品官Oded Gal表示， “我们知道，人们正在未来参加活动的方式方面寻求灵活性。这种混合模式将继续下去，对于希望以简单而强大的解决方案组织和举办客户、公司和公共活动的客户来说，Zoom Events是一个完美的解决方案。这是我们帮助客户扩大规模以满足消费者需求以及不断变化的虚拟和混合环境的另一种方式。”

了解有关Zoom Events的更多信息，请访问 Zoom Events网站 并阅读我们 最近 的博客。

关于Zoom

Zoom以您为本。我们帮助您表达想法，建立沟通，在您能想象到的最大范围内打造未来。我们的无延迟通信平台是唯一的以视频为基础发展而来的平台，而且自创立以来我们已经为创新设定了标准。正是因为这个原因，我们才能够成为个人用户、小型公司和大型企业的直观、可扩展和安全的选择。Zoom成立于2011年，是一家上市公司（纳斯达克代码：ZM），总部位于加利福尼亚州圣何塞。访问 zoom.com 并关注 @zoom 。

Zoom公共关系

Farshad Hashmatulla

产品公关经理

press@zoom.us



