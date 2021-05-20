Zoom 宣佈為虛擬體驗提供 Zoom Events 平台

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加州聖荷西, May 20, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zoom Video Communications, Inc. (NASDAQ: ZM) 今天發佈了新平台 Zoom Events，這是一個具有互動功能和吸引人的虛擬體驗的全一體式平台，並將於今年夏天推出。Zoom Events 將 Zoom Meetings、 Chat 及 Video Webinars 的可靠性和可擴展性結合在一起，為活動組織者提供了一套全面的解決方案，並能夠為各種規模的內部或外部觀眾製作票務現場活動。



Zoom Events 提供了多種案例，從支持大型企業能夠無縫管理及舉辦內部活動，例如全體會議和銷售峰會、以及外部活動（例如用戶會議），到一直使用 OnZoom 來創建、舉辦活動及營利的小型企業和企業家，包括健身和烹飪課程、戲劇演出等。OnZoom 作為 Zoom Events（目前處於 Beta 版）的一部分， 將會被重塑品牌並納入 Zoom Events，而這可以設定為私人活動或可被公開搜尋。

Zoom 最近進行了一行全球研究 「如何虛擬我們想要的未來？」 ，對全球人們進行了調查，探討了疫情後視像通訊在我們日常生活中的角色。在美國，有80％的受訪者同意，疫情後一切都會繼續持有虛擬元素，而 52％ 的美國受訪者計劃享受實體及虛擬的活動，從而增強了對多合一解決方案的需求，該解決方案將創建無縫的混合／虛擬活動體驗。

Zoom Events 平台優點：

建立活動中心，輕鬆管理和分享活動

可訂制的票務和註冊

一個可控制存取和記帳的網站

舉辦各種活動：免費或付費，一次性或系列化

透過整合網絡將參與者聚集在一起

追蹤活動統計數據，如出席人數、註冊、收入等

活動可以設為私人或發佈到我們的公開目錄中供他人搜尋

Zoom Events 可以與現有的付費 Zoom Meetings 或 Video Webinar 許可證一起使用

Zoom 產品總監 Oded Gal 說：「這是在 Zoom 令人感到興奮的時刻，因我們可以讓創新的速度繼續加快。「我們知道人們正在為未來如何參與活動尋找靈活性。混合模式將繼續存在，對於希望通過簡單但功能強大的解決方案來製作和託管客戶公司以及公共活動，Zoom Events 是一個完美的解決方案。這是我們幫助客戶擴展規模以滿足消費者需求和不斷發展的虛擬與混合的另一種方式。」

如欲了解更多關於 Zoom Events 的資訊，請瀏覽 Zoom Events 網站 並查看我們 最近 的網誌。

關於 Zoom

專為您服務的 Zoom。我們可助您表達想法、與他人建立聯繫，並助您實現未來，只要您想像得到，就不受任何限制。我們的無障礙通訊平台是唯一以影片作為基礎的平台，自此之後，我們成功為創新樹立標準。正因如此，我們成為個人、小型企業和大型企業的直接、可擴展和安全的選擇。Zoom 成立於 2011 年，可公開交易 (NASDAQ:ZM)，總部設於美國加州聖荷西。請瀏覽 zoom.com 並關注 @zoom 。

Zoom 公共關係

Farshad Hashmatulla

產品公關經理

｜電郵：press@zoom.us



