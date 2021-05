Minière Monarch commence à se négocier sur le marché OTCQX

English French

MONTRÉAL, 20 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- CORPORATION MINIÈRE MONARCH (« Monarch » ou la « Société ») (TSX: GBAR) (OTCQX: GBARF) est heureuse d'annoncer que la Société s'est qualifiée sur le OTCQX® Best Market. Monarch a migré du marché Pink® vers le marché OTCQX.



Monarch commence à se négocier aujourd'hui sur le OTCQX sous le symbole « GBARF ». Les investisseurs américains peuvent trouver les informations financières actuelles et les cotations de niveau 2 en temps réel de la Société à www.otcmarkets.com. Le passage au OTCQX Market est une étape importante pour les entreprises qui cherchent à offrir des transactions transparentes aux investisseurs américains. Pour être admises à l'OTCQX, les entreprises doivent répondre à des normes financières élevées, suivre les meilleures pratiques de gouvernance d'entreprise et démontrer leur conformité aux lois sur les valeurs mobilières applicables.

« Nous sommes très heureux que nos actions se négocient sur l'OTCQX », a déclaré Jean-Marc Lacoste, président et chef de la direction de Monarch. « Il s'agit d'une étape importante pour Monarch, qui va faciliter la négociation de nos actions pour les investisseurs américains alors que nous visons à élargir notre base d'actionnaires auprès d'un plus grand nombre d'investisseurs au détail et institutionnels. »

À propos de OTC Markets Group Inc.

OTC Markets Group Inc. (OTCQX : OTCM) exploite les marchés OTCQX® Best Market, OTCQB® Venture Market et Pink® Open Market pour le compte de 11 000 titres américains et mondiaux. Par l'entremise d'OTC Link® ATS et d'OTC Link ECN, nous relions un réseau diversifié de courtiers négociants qui offrent des services d'exécution et de liquidité. Nous aidons les investisseurs à négocier facilement grâce au courtier de leur choix et permettons aux sociétés d'améliorer la qualité de l'information dont disposent les investisseurs. Pour découvrir comment nous créons des marchés plus efficaces et plus informés, consultez le www.otcmarkets.com.

À propos de Monarch

Corporation minière Monarch (TSX: GBAR; OTCQX: GBARF) est une société minière entièrement intégrée qui possède quatre projets avancés, dont l'ancienne mine Beaufor, entièrement autorisée, qui a produit plus d'un million d'onces d'or au cours des 30 dernières années. Les autres actifs avancés comprennent les propriétés Croinor Gold, McKenzie Break et Swanson, toutes situées près de l'usine Beacon d’une capacité de 750 tpj, entièrement autorisée et détenue par Monarch. Monarch possède 28 725 hectares (287 km2) d'actifs miniers dans le prolifique camp minier de l'Abitibi qui contiennent des ressources aurifères mesurées et indiquées combinées de 588 482 onces et des ressources présumées combinées de 329 393 onces.

Énoncés prospectifs

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant modifier de manière appréciable les résultats, le rendement et les réalisations de Monarch par rapport aux résultats, au rendement et aux réalisations qui y sont exprimés ou implicites. Le TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques du TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.