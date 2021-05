Theratechnologies annonce des résultats issus de deux affiches présentées à la rencontre annuelle ACTHIV 2021 rapportant l’expérience positive de patients traités avec Trogarzo(MD)

English French

100% des patients s’estiment satisfaits de leur expérience de traitement



98% d’observance avec Trogarzo®

MONTRÉAL, 20 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Theratechnologies Inc. (Theratechnologies, ou la Société) (TSX: TH) (NASDAQ: THTX), une entreprise biopharmaceutique axée sur le développement et la commercialisation de traitements novateurs, a fait part aujourd’hui de résultats positifs présentés dans deux affiches distinctes en lien avec la conférence virtuelle ACTHIV 2021 qui a lieu du 20 au 22 mai 2021.

La première affiche1 incluait des résultats d’un sondage mené auprès de 30 patients recevant du TrogarzoMD (ibalizumab-uiyk) afin d’évaluer l’expérience des patients dans un contexte réel et l’acceptation du mode d’administration intraveineuse. Le sondage a permis de conclure que 100 pourcent des patients étaient très satisfaits ou modérément satisfaits de leur expérience avec TrogarzoMD (87 et 13 pourcent respectivement). Les autres faits saillants incluaient notamment que :

60 pourcent affirmaient que leur expérience avec Trogarzo MD était meilleure que prévue alors que 40 pourcent ont exprimé une opinion neutre;

était meilleure que prévue alors que 40 pourcent ont exprimé une opinion neutre; 93 pourcent des répondants trouvaient que le processus de perfusion intraveineuse était très pratique ou neutre (70 pourcent et 23 pourcent respectivement);

93 pourcent ont répondu qu’ils seraient enclins à recommander Trogarzo MD à un autre patient vivant avec le VIH;

à un autre patient vivant avec le VIH; 87 pourcent se sont dit très satisfaits de leur expérience de recevoir une perfusion et de voir un professionnel de la santé toutes les deux semaines; et

80 pourcent étaient d’avis qu’une rencontre à toutes les deux semaines était susceptible de favoriser l’observance du schéma thérapeutique de leur autres traitements pour le VIH.



Ces résultats sont en corrélation avec les conclusions tirées d’une évaluation rétrospective menée par Option Care Health™, un fournisseur national de sites alternatifs de perfusion, qui ont également été présentées à ACTHIV 20212.

L’évaluation a démontré un taux d’observance thérapeutique de 98 pourcent avec TrogarzoMD basé sur 3528 perfusions administrées sur 130 patients entre mai 2018 et février 2021.

De plus, un taux d’observance de 89 pourcent aux antirétroviraux a été constaté parmi les patients utilisant TrogarzoMD, ce qui vient appuyer les résultats du sondage.

À propos de Theratechnologies

Theratechnologies (TSX : TH) (NASDAQ : THTX) est une société biopharmaceutique axée sur le développement et la commercialisation de traitements innovateurs qui répondent à des besoins médicaux non satisfaits. D’autres renseignements sur Theratechnologies sont disponibles sur le site Web de la Société au www.theratech.com, sur SEDAR au www.sedar.com et sur EDGAR au www.sec.gov.

Information prospective

Le présent communiqué de presse renferme des énoncés prospectifs et de l’information prospective (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens de la législation applicable en valeurs mobilières. Ces énoncés prospectifs reposent sur les opinions et les hypothèses de la direction ou sur l’information disponible à la date où ils sont formulés et se reconnaissent à l’emploi de mots tels que « peut », « va », « pourrait », « voudrait », « devrait », « perspectives », « croit », « planifie », « envisage », « prévoit », « s’attend » et « estime » ou la forme négative de ces termes ou des variations de ceux-ci. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse comprennent, sans toutefois s’y limiter, des énoncés portant sur la satisfaction des patients à l’égard de l’utilisation de TrogarzoMD et de l’observance des patients à leur traitement.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur un certain nombre d’hypothèses, notamment que : que la satisfaction des patients à l’égard de l’utilisation de TrogarzoMD continuera à être élevée, que l’utilisation de TrogarzoMD encouragera l’observance des patients à leur traitement, que des effets indésirables ne seront pas découverts à la suite de l’utilisation à long terme de TrogarzoMD et que TrogarzoMD ne fera pas l’objet d’un rappel.

Les énoncés prospectifs sont assujettis à plusieurs risques et incertitudes, dont bon nombre sont indépendants de notre volonté et sont susceptibles d’entraîner un écart considérable entre les résultats réels et ceux qui sont exprimés, expressément ou implicitement, dans les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse. Ces risques et incertitudes s’entendent notamment du risque que la satisfaction des patients à l’égard de TrogarzoMD diminue avec le temps, que les patients utilisant TrogarzoMD n’observe pas leur traitement, que le mode d’administration intraveineuse de TrogarzoMD ne soit pas perçu comme étant pratique par tous les patients, que la concurrence érode notre part de marché, que des effets indésirables découlent de l’utilisation à long terme de TrogarzoMD et que nous devions faire face à des litiges en lien avec notre produit.

Les investisseurs actuels et éventuels sont priés de se reporter à la rubrique « Facteurs de risque » de notre notice annuelle datée du 24 février 2021, qui est disponible sur SEDAR au www.sedar.com et sur EDGAR au www.sec.gov à titre d’annexe de notre rapport sur formulaire 40-F daté du 25 février 2021 dans les documents déposés de Theratechnologies. Le lecteur est prié d’examiner ces risques et incertitudes attentivement et de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs reflètent les attentes actuelles concernant des événements futurs. Ils ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse et traduisent nos attentes à cette date. Nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ou à réviser l’information contenue dans ce communiqué de presse, que ce soit à la suite de l’obtention de nouveaux renseignements, à la suite de nouveaux événements ou circonstances ou pour toute autre raison que ce soit, sauf si les lois en vigueur l’exigent.

Relations avec les médias:

Denis Boucher

Vice-président, Communications et Affaires corporatives

communications@theratech.com

514-336-7800

Relations avec les investisseurs:

Leah Gibson

Directrice principale, Relations avec les investisseurs

ir@theratech.com

617-356-1009

1 Real-world HIV Patient Experience with Long-Acting Ibalizumab, Brian Beesle et al.

2 Extension of a Retrospective Evaluation of a National Alternate Site Infusion Provider’s Approach to Parenteral Ibalizumab-uiyk Compliance, Deborah Dahlke, PharmD, Option Care Health, Bannockburn, Illinois