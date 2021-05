D-BOX croit à un retour rapide des cinéphiles au cinéma

English French

MONTRÉAL, 20 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Technologies D-BOX Inc. (« D-BOX » ou l’« entreprise ») (TSX : DBO), un chef de file mondial des expériences de divertissement haptiques et immersives, s’attend à voir une solide reprise des secteurs de l’exploitation des salles de cinéma, des parcs d’attractions et du loisir, suite à la pandémie de COVID-19. Selon le Hollywood Reporter, alors que les vaccins sont déployés partout dans le monde, il appert que les spectateurs sont prêts à payer plus cher pour une expérience haut de gamme comme celle de D-BOX, afin de s’offrir une expérience supérieure après une année passée à la maison. Dans la foulée des ouvertures de Godzilla vs Kong et Mortal Kombat qui se sont avérées les meilleures depuis mars 2020, D-BOX est fière d’annoncer la sortie, au cours des prochains mois, d’une longue liste de films très attendus encodés pour l’expérience D-BOX. Avant la pandémie de COVID-19, les recettes de cinémas récurrentes(1) représentaient environ 25 % des recettes totales de D-BOX.



Les cinémas sont ouverts dans certains pays, tels le Japon, la Chine et l’Australie, et de plus en plus de cinémas rouvrent leurs portes au maximum de leur capacité aux États-Unis. Les ventes de billets D-BOX du week-end d'ouverture pour Godzilla vs Kong ont été supérieures à celles du film précédent de la série, Godzilla: le roi des monstres. Ce qui démontre ainsi, un appétit croissant pour une expérience cinématographique haute de gamme en salle, pour ceux qui n'ont pas pu recréer ce type d’expérience à la maison, avec les plateformes de diffusion en continu durant la pandémie. Tel que mentionné dans le Hollywood Reporter, environ 27 % du public a payé pour voir Godzilla vs Kong sur un écran grand format, ce qui constitue un pourcentage nettement supérieur aux 15 % habituels selon Jeff Goldstein, président de la distribution nationale de Warner Bros aux États-Unis

D-BOX est heureuse d’ajouter son expérience haptique à plusieurs films très attendus d’ici la fin de l’année (28 films déjà confirmés par les studios cinématographiques). Elle a prouvé qu’elle enrichissait les histoires et les films par le mouvement parfaitement synchronisé du siège avec l’action sur le grand écran. Cette expérience haptique immersive ajoute une nouvelle couche narrative et permet aux utilisateurs de ressentir l’excitation, le suspense et l’émotion, tout en ayant l’impression de faire partie intégrante de chaque histoire. La principale série de films encodés pour l’expérience D-BOX qui sortiront au cinéma dans les mois à venir comprend plusieurs titres à succès. En voici quelques-uns :

Un coin tranquille 2e partie

Cruella

Conjuring : Sous l'emprise du diable

Rapide & dangereux 9

La veuve noire

Space Jam : Nouvelle ère

Snake Eyes

Hotel Transylvania 4

Croisière dans la jungle

L'Escadron suicide: La Mission

Venom 2

Dune

Mourir peut attendre

Top Gun Maverick

Kingsman: Première mission

Morbius

L'Homme libre

Halloween Kills

Spider-man no way home



« Les gens sont restés assis dans leur salon pendant plus d’un an et maintenant qu’ils voient la lumière au bout du tunnel, ils voudront quelque chose de spécial au moment de sortir. D-BOX peut rehausser leur expérience cinématographique, » a déclaré Sébastien Mailhot, président et chef de la direction de D-BOX. « Nous sommes enthousiastes à l’idée de poursuivre notre collaboration avec nos différents studios partenaires, afin de pouvoir intégrer la technologie haptique D-BOX à une foule de genres cinématographiques, des films d’action et d’horreur aux comédies familiales. La vaste gamme de films encodés pour D-BOX prévus au cours des prochains mois est essentielle pour soutenir nos partenaires exploitants et stimuler le retour en salle. »

La pandémie ayant remodelé plusieurs aspects de l’expérience en salle, D-BOX demeure résolue à offrir une variété de films à ses partenaires et aux adeptes de D-BOX dans le monde entier.

À PROPOS DE D-BOX

D-BOX redéfinit et crée des expériences de divertissement réalistes, immersives et haptiques en fournissant une rétroaction à l'ensemble du corps et en stimulant l'imagination par les effets de mouvements, de vibration et de texture. L'haptique permet essentiellement de ressentir des sensations qui seraient perçues si le corps interagissait directement avec des objets physiques. Cette expertise explique pourquoi D-BOX a collaboré avec les meilleures entreprises du monde pour raconter des histoires captivantes. Qu'il s'agisse de films, de jeux vidéo, de musique, de relaxation, d'applications de réalité virtuelle, de divertissement thématique ou de simulateurs professionnels, la mission de D-BOX est de faire vivre et vibrer le monde comme jamais. Technologies D-BOX inc. (TSX : DBO) a son siège social situé à Montréal, au Canada, et possède des bureaux à Los Angeles, aux États-Unis et à Beijing, en Chine. D-Box.com