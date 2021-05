Piippo Oyj

Piippo Oyj:n hallitus ehdottaa tilikauden muuttamista

Piippo Oyj Yhtiötiedote 20.5.2021 klo 15.15

Piippo Oyj:n hallitus on päättänyt kutsua koolle ylimääräisen yhtiökokouksen päättämään tilikauden muuttamisesta. Hallitus ehdottaa, että tilikausi vastaisi jatkossa paremmin yhtiön liiketoiminnan kausiluonteisuutta. Tilikausi alkaisi jatkossa lokakuun alussa ja päättyisi syyskuun lopussa. Yhtiön kuluva tilikausi päättyisi 30.9.2021 ja olisi yhdeksän (9) kuukauden mittainen.

Yhtiö julkaisee ylimääräisen yhtiökokouksen kutsun myöhemmin.

Piippo Oyj, toimitusjohtaja Jukka Keisanen, puh. 043 218 1245

Hyväksytty neuvonantaja: Sisu Partners Oy, Juha Karttunen, puh. 040 555 4727

Piippo Oyj on kansainvälisesti yksi johtavista paalausverkko- ja paalauslankavalmistajista agriliiketoiminta-alueella. Yhtiön globaali jakeluverkosto kattaa jo yli 40 maata. Piippo Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth Market Finland -markkinapaikalla.

