Kuusi ammattikorkeakoulua valitsi Innofactorin asianhallintaratkaisun toimittajaksi

Finnish English

Innofactor Oyj:n sisäpiiritieto 20.5.2021 klo 15.50

Metropolia ammattikorkeakoulu Oy, Turun ammattikorkeakoulu Oy, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy, Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi / Yrkeshögskolan Novia, Yrkeshögskolan Arcada Ab ja Suomen Humanistinen ammattikorkeakoulu Oy ovat valinneet yhteisessä julkisen hankinnan kilpailutuksessa Innofactorin toimittamaan asianhallintaratkaisun. Kilpailutus oli jaettu SaaS- ja On-Premise-osa-alueisiin, ja Innofactor valittiin toimittajaksi näistä molempiin.

Hankinnan kohteena on Innofactorin Dynasty 10 -järjestelmän toimitus korkeakouluille, tuki- ja ylläpitopalvelut, asiantuntijapalvelut sekä korkeakoulukohtaiset integraatiot ja migraatiot.

Sopimus on voimassa määräaikaisena neljä vuotta, jonka jälkeen se jatkuu toistaiseksi voimassa olevana. Korkeakoulujen hankintapäätöksessä ilmoittama hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo neljälle vuodelle on yhteensä noin 850 000 euroa.

Ammattikorkeakouluissa on yhteensä noin 45 000 opiskelijaa ja niissä työskentelee noin 3000 asiantuntijaa.

Päätös on lainvoimainen hankintalain mukaisen valitusajan päätyttyä.

Espoossa 20.5.2021

INNOFACTOR OYJ

Sami Ensio, toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Sami Ensio, toimitusjohtaja

Innofactor Oyj

Puh. 050 584 2029

sami.ensio@innofactor.com

Jakelu:

NASDAQ Helsinki

Keskeiset mediat

www.innofactor.fi





Innofactor

Innofactor on johtava yritysten, julkishallinnon ja kolmannen sektorin modernin digitaalisen organisaation edistäjä Pohjoismaissa noin 1 000 asiakkaalleen. Innofactorilla on Pohjoismaiden laajin Microsoft-ekosysteemin ratkaisutarjonta ja johtava osaaminen. Innofactorilla työskentelee yli 500 innostunutta ja motivoitunutta huippuasiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Vuosina 2016–2020 Innofactorin liikevaihdon vuotuinen kasvu on ollut keskimäärin 8,3 %. Innofactor Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ Helsinki Oy:n päälistalla toimialalla teknologia. www.innofactor.fi #ModernDigitalOrganization #PeopleFirst #CreatingSmiles