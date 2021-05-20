LAVA Therapeutics提供企业更新信息并报告第一季度财务业绩

IPO将现金和现金等价物的资产负债表增加到1.6亿美元；预计将可为至少2023年下半年以前的运营提供资金

血液和实体肿瘤项目的临床开发计划在按计划进行

通过关键管理和董事会任命加强了领导能力

荷兰乌得勒支和美国费城, May 20, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- LAVA Therapeutics N.V.（纳斯达克股票代码：LVTX）是一家生物技术公司，专注于运用其在γ-δ双特异性T细胞衔接蛋白（bsTCEs）的专业知识来改变癌症疗法。该公司今天报告了其企业更新信息和2021年第一季度财务业绩。

LAVA Therapeutics首席执行官Stephen Hurly表示：“我们在向临床阶段组织过渡的过程中，继续在我们企业的各个方面取得重大进展。我们最近增加了领导团队和董事会成员，IPO收益也有所增长，我们完全有能力推进我们的产品线，以实现我们为患者改变癌症治疗方法的使命。”

最近的业务和渠道亮点

针对多种血液恶性肿瘤的LAVA-051正在推进1/2a期临床试验：LAVA有望在2021年上半年启动LAVA-051的非盲、多中心1/2a期临床试验，以治疗复发性和/或顽固性慢性淋巴白血病（CLL）、多发性骨髓瘤（MM）和急性髓系白血病（AML）。该试验旨在评估LAVA-051的安全性、耐受性、药代动力学、药效、免疫性和初步抗肿瘤活性。

关于LAVA-051抗肿瘤活性的临床前支持性数据已在2021年AACR虚拟年会上提交：2021年4月，LAVA在美国癌症研究协会（AACR）虚拟年会上提交了关于LAVA-051的临床前数据。数据表明，LAVA-051针对患者产生的表达CD1d的原性CLL、MM和AML细胞具有显著的抗肿瘤活性。此外，体内AML和MM异种移植小鼠模型在接受LAVA-051后，生存率得到提高。

成功完成首次公开募股：2021年3月，LAVA完成首次公开募股（IPO），价格为每股15.00美元。在此次募股中，该公司发行了7,125,712股普通股，在扣除LAVA应支付承保折扣、佣金和发行费用之前，总收益约为1.07亿美元。

领导团队得到增强，任命爱德华·史密斯（Edward Smith）为首席财务官：2021年3月，LAVA进一步增强了管理团队，任命爱德华·史密斯为首席财务官。爱德华拥有20多年在上市生物技术公司从早期阶段到商业化阶段执行财务和运营领导的经验。爱德华此前担任Marinus Pharmaceuticals首席财务官，目前是Benitec Biopharma, Inc.的董事会成员。

以下行业资深人士被任命为董事会成员：

2021年2月，LAVA任命Kapil Dhingra博士为董事会主席。Kapil是一位医学肿瘤学家和医生科学家，为公司带来在生物技术和制药行业领域30多年的肿瘤学临床研究和药物开发经验。此前，他在Hoffmann-La Roche担任公司副总裁、肿瘤疾病生物学领导团队负责人和肿瘤临床开发负责人，在此期间，他领导多项药物批准工作，包括Herceptin®、Tarceva®和Avastin®。除LAVA之外，他目前还是Black Diamond Therapeutics, Inc.、Replimune, Inc.、Five Prime Therapeutics, Inc.、Autolus Therapeutics plc和Median Technologies的董事会成员。

2021年4月，LAVA任命生物制药金融高管Karen Wilson担任董事会成员和审计委员会主席。Karen为公司带来了在生命科学行业30多年的财务和领导经验，他此前担任Jazz Pharmaceuticals plc的高级副总裁。除LAVA之外，她目前还是Angion Biomedica、Connect Biopharma和Vaxart, Inc.的董事会成员。

第一季度财务业绩

截至2021年3月31日，现金和现金等价物为1.347亿欧元，而截至2020年12月31日则为1290万欧元。现金和现金等价物的增加可归因于2021年第一季度期间来自C轮融资和随后的IPO收益，其中部分被运营费用抵消。

截至2021年3月31日三个月的研究和许可收入增至90万欧元，而截至2020年3月31日的三个月还没有这种收入。研究和许可收入完全归因于公司与Janssen Biotech, Inc.的合作，该公司于2020年5月与公司展开合作。

截至2021年3月31日三个月的研发费用为1570万欧元，比截至2020年3月31日三个月的290万欧元研发费用增加1280万欧元。增加的主要原因是IPO引起的1210万欧元许可费用，其中大部分将在IPO的第一和第二个周年日支付，可能以现金或公司普通股形式支付。此外，由于人员增加，与人事有关的费用增加50万欧元。

截至2021年3月31日三个月的一般和行政费用为140万欧元，比截至2020年3月31日三个月的一般行政费用70万欧元增加了70万欧元。增加的主要原因是与人事有关的费用增加30万欧元，由于人员增加，非现金员工期权费用增加30万欧元。

2021年第一季度净亏损为1660万欧元，即每股10.19欧元，而2020年第一季度的净亏损为370万欧元，即每股8.22欧元。





关于LAVA

LAVA Therapeutics N.V.是一家临床阶段生物技术公司，致力于开发双特异性γ-δ T细胞结合物（γ-δ bsTCEs）的组合药物，以基于其专有平台提供实体肿瘤和血液恶性肿瘤的治疗。公司的创新方法利用设计的双特异性抗体通过在交叉链接到肿瘤相关抗原的基础上激活Vγ9Vδ2 T细胞，选择性地杀死癌细胞并诱发γ-δ T细胞介导免疫。在某些血液恶性肿瘤患者中对LAVA-051进行评估的1/2a期临床研究预计将于2022年上半年生成顶线临床数据。公司预计于2021年下半年启动1/2a期临床研究，以在前列腺癌患者中对LAVA-1207进行评估。了解更多信息，请访问 www.lavatherapeutics.com 。

LAVA关于前瞻性陈述的警示说明

本新闻稿包含前瞻性陈述，包括公司预期的业务增长和临场开发计划，其中包含招募临床试验受试者的时间、临床试验进展和结果报告。诸如“预计”、“相信”、“可能”、“应该”、“计划”、“打算”、“预期”、“估计”、“潜力”等词语和类似表达（以及其他提及未来事件、条件或情况的其他词语或表达）旨在表示这些前瞻性陈述。这些前瞻性陈述均基于LAVA在截至本新闻稿发布之日的预期和假设。这些前瞻性陈述中有许多涉及多项风险和不确定性。实际结果可能与前瞻性陈述中的结果可能存在重大差异。本新闻稿中包含的前瞻性陈述包括但不限于关于临床试验进展、时间安排、临床开发和范围，有关LAVA候选药物临床数据报告，以及我们候选药物用于治疗各种肿瘤靶点的潜在应用。许多因素可能导致当前预期与实际结果之间的差异，包括临床前试验期间观察到的意外安全性或疗效数据；预期或现有竞争的变化；监管环境的变化；LAVA的合作方未能支持或推进协作或候选药物，以及意外诉讼或其他争议（除其他事项外）。此外，新冠肺炎疫情可能破坏我们的业务以及我们所依赖的第三方业务，包括推迟或以其他方式破坏我们的临床试验和临床前研究、制造和供应链，或损害员工的工作效率。LAVA对更新本文所载的任何前瞻性陈述以反映预期的任何变化概不承担任何责任，即使在可获得新信息的情况下也是如此。

未经审计的简明合并期中损益报表

（单位：千欧元）

Three Months Ended March 31, Notes 2021 2020 Research and license revenue € 921 € - Operating expenses: Research and development (15,739 ) (2,935 ) General and administrative (1,415 ) (682 ) Total operating expenses (17,154 ) (3,617 ) Operating loss (16,233 ) (3,617 ) Total non-operating expenses (320 ) (58 ) Loss before income tax (16,553 ) (3,675 ) Income tax benefit (expense) (21 ) (3 ) Loss for the period € (16,574 ) € (3,678 ) Loss per share, in Euros Loss per share, basic and diluted € (10.19 ) € (8.22 ) Weighted average common shares outstanding, basic and diluted 1,626,598 447,525

简明合并期中财务状况报表

（单位：千欧元）

March 31, December 31, Notes 2021 2020 (unaudited) Assets Non-current assets € 1,875 € 1,843 Other current assets 1,013 1,959 Cash and cash equivalents 134,745 12,881 Total assets € 137,633 € 16,683 Equity and Liabilities Total Equity € 113,471 € 6,207 Deferred revenue 4,109 5,030 Lease liabilities 384 389 License liabilities 12,073 - Borrowings 3,010 2,935 Trade payables and other 1,464 760 Accrued expenses and other current liabilities 3,122 1,362 Total liabilities 24,162 10,476 Total equity and liabilities € 137,633 € 16,683

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