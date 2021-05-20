Cybrexa Therapeutics任命Stephen Basso为首席财务官

康涅狄格州纽黑文, May 20, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cybrexa Therapeutics是一家专注于肿瘤学的生物技术公司，通过其alphalex™多肽药物偶联（PDC）肿瘤靶向平台开发新类别药物。该公司今天宣布任命制药和金融服务行业资深人士Stephen Basso为首席财务官。



在这一职位上，Basso将领导和优化Cybrexa的财务运营，包括但不限于管理投资者关系、监管潜在的融资活动，并设计Cybrexa的财务路径，以推进其治疗候选药物的临床开发，助力公司通过瞄准更大范围的实体肿瘤来扩大可接受治疗的患者群体。

Cybrexa总裁兼首席执行官Per Hellsund表示：“我们的候选先导化合物CBX-12目前正处于1期试验阶段，我们必须继续规划这一候选化合物的开发路径。Stephen拥有数十年的制药行业战略财务规划和分析经验，是一位能力经过验证的人才，也是对Cybrexa的及时补充。我们将继续努力为癌症患者提供更多的治疗选择，而Stephen在金融和医药领域的专业知识无疑将为公司开启更多机会，我们对此十分期待。”

Basso在金融服务业以及制药行业金融领导岗位上拥有30多年的工作经验。在加入Cybrexa之前，他曾任Inozyme Pharma财务高级副总裁；在Alexion Pharmaceuticals担任全球G&A北美商业金融副总裁；在Pfizer担任财务规划和分析总监。Basso拥有波士顿学院金融业工商管理硕士学位和普罗维登斯学院工商金融学士学位。

关于alphalex™技术平台

Cybrexa alphalex™技术平台由pHLIP®肽、连接子和小分子抗癌剂（效应分子）组成，能够实现肿瘤的抗原独立靶向性和高效抗癌治疗药物的细胞内传递，创造可以彻底改变标准治疗的治疗药物。pHLIP®肽是一类针对酸性细胞表面的低pH值插入肽。pHLIP®由耶鲁大学和罗德岛大学开发，向pHLIP, Inc独家授权。alphalex™代表了颠覆性的新一代肿瘤靶向治疗。在www.cybrexa.com上观看该技术作用机制介绍视频。

关于Cybrexa

Cybrexa是一家私营生物科技公司，致力于利用其alphalex™平台开发新一代肿瘤靶向癌症疗法。公司的候选先导化合物CBX-12（一种alphalex™-exatecan偶联物）有望在2021年进入晚期实体瘤的I/II期试验。此外，Cybrexa还在进行其他的临床前毒素结合物研究项目以及合成致死研究项目。Cybrexa由多位医生科学家创建，其经验丰富的管理团队曾创立众多成功的生命科学公司。如需获取更多有关Cybrexa的信息，请访问www.cybrexa.com。

联系人

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