Le partenariat Ocean Allies encourage la diversité pour stimuler l’innovation et la croissance du secteur océanique canadien

English French

HALIFAX, Nouvelle-Écosse, 20 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Au cours de la Semaine canadienne de l’innovation, du 17 au 21 mai, les partenaires de l’Initiative Ocean Allies (Les alliés de l’Océan) étudient l’effet de la diversité sur l’innovation dans l’industrie océanique du Canada. Un nouveau rapport « Navigating Change: an examination of the current state of Diversity, Equity and Inclusion in Canada’s ocean sector », préparé par Upswing Solutions et financé en partie par Ocean Allies, a déterminé que la durabilité et le rendement à venir du secteur océanique du Canada nécessiteront l’existence d’une main-d’œuvre diversifiée.



« Il est largement admis et reconnu que les équipes diversifiées sont plus performantes à bien des égards, notamment en matière d’innovation et de croissance » – Le rapport Navigating Change, février 2021

Irving Shipbuilding confirme une enveloppe pour 2021 à hauteur de 100 000 dollars à l’appui du projet Ocean Allies, évalué à plus de 420 000 dollars. Le projet a commencé à avoir accès à, à engager et à soutenir une économie océanique diversifiée grâce à des initiatives stratégiques ciblées dans le cadre de cinq projets de l’industrie.

Ocean Allies est une initiative unique en son genre qui rassemble des talents diversifiés pour réduire les obstacles à l’entrée dans l’écosystème de l’innovation océanique du Canada. Le projet de création de grappes comprend le financement et le leadership d’Irving Shipbuilding (ISI) et est dirigé par Pisces Research Project Management Inc. avec ses partenaires Upswing Solutions, Huntsman Marine Science Center, l’Assemblée des Premières Nations, BioNB, Center for Ocean Ventures and Entrepreneurship (COVE), Nova Scotian Business Inc (NSBI), Ocean Subsea, Synapse, Militacs et Ulnooweg.

Irving Shipbuilding a commencé à mettre en œuvre les recommandations sectorielles et propres aux employeurs du rapport Navigating Change.

Recommandations sectorielles



1. Engager des ressources financières pour soutenir les initiatives en matière d'équité, de diversité et d’inclusion dans les petites et moyennes entreprises (PME).



2. Inclure les groupes sous-représentés dans la conception des initiatives du secteur océanique.



3. Accroître la sensibilisation du public aux carrières dans le secteur océanique et intensifier les travaux dans l’économie océanique durable.



4. Communiquer clairement l’importance et les avantages de la participation autochtone au secteur océanique.

Recommandations spécifiques à l’employeur



5. Former les cadres en équité, diversité et inclusion pour remédier au manque de sensibilisation et de compréhension culturelle.



6. Élaborer des initiatives axées sur les politiques pour soutenir le développement de carrière dans le secteur océanique en faveur des personnes confrontées à des inégalités.



7. Développer des partenariats collaboratifs et des relations communautaires.

Depuis septembre 2020, ISI a renforcé la représentation des femmes employées dans les métiers spécialisés à 8,5 % au sein de ses opérations; en Nouvelle-Écosse, les femmes ayant un métier spécialisé représentant 2,6 % de la population totale des métiers spécialisés. La représentation de professionnelles femmes chez ISI est de 4,1 % supérieure à la disponibilité actuelle sur le marché du travail.

Le programme « Pathways to Shipbuilding » d’ISI a été élaboré dans le but d’accroître l’embauche de groupes sous-représentés dans l’industrie de la construction navale en offrant une formation dans les métiers spécialisés et des possibilités d’emploi. Le programme a diplômé des cohortes d’Afro-Canadiens, de Mi’kmak et d’Autochtones ainsi que deux cohortes de femmes. Une cinquième cohorte d’Autochtones est en cours. Le programme « Pathways to Shipbuilding » a remporté un prix d’excellence dans le domaine de l’équité en matière d'emploi en 2019 décerné par Emploi et Développement social Canada.

CITATIONS DES PARTENAIRES

Kes Morton, président et chef de la direction de Pisces Research Project Management

Irving Shipbuilding était l’un des partenaires fondateurs d’Ocean Allies. Plus récemment, l’entreprise a renforcé ce soutien... Ocean Allies ne favorisera pas uniquement la diversité, l’équité et l’inclusion dans la main-d’œuvre, mais nous nous attendons à ce que cette initiative produise une innovation beaucoup plus importante dans notre secteur océanique. »

https://player.vimeo.com/video/552532461

Kevin Mooney, président, Irving Shipbuilding Inc.

https://player.vimeo.com/video/552539734

Nous savons que la diversité des personnes et des idées nous rend meilleurs en tant qu’équipe et entreprise.

Dans le cadre de notre programme « Pathways to Shipbuilding », notre implication avec des organisations telles que Women Unlimited, Techsploration, East Preston Empowerment Academy, le Centre d'amitié Micmac, Compétences Canada N.-É., le NSCC, l’Agence de l’apprentissage de la Nouvelle-Écosse, etc. est essentielle au succès de nos efforts.

Nous accomplissons des progrès - nous avons plus que doublé le nombre de femmes dans les métiers spécialisés au chantier naval d’Halifax et avons dépassé le dernier point de repère national. Notre première promotion de constructeurs navals afro-néo-écossais a obtenu son diplôme et nous sommes impatients de partager des nouvelles de notre deuxième groupe d'étudiants autochtones alors qu’ils commencent leur formation au NSCC.

Nous savons qu’il reste encore beaucoup à faire. Ocean Allies est un élément clé de la réalisation du potentiel de notre secteur maritime et de l’économie bleue, car cette initiative met en relation différents partenaires pour atteindre l'ingrédient fondamental à notre succès commun : des personnes qualifiées.

Dixia Fan, participant à Ocean Allies

« L'augmentation de la diversité et de l'inclusion dans l'économie bleue libèrera l'innovation et stimulera la croissance du marché, car des personnes issues de milieux culturels et de communautés différentes peuvent fournir des idées innovantes différentes sur le même problème. »

Dr Ehab Misk, chercheur scientifique, Huntsman Marine

« Nous devons comprendre que l’équité et la diversité ne sont pas seulement des vertus que nous espérons atteindre, mais qu’il s’agit de l’élément clé du succès car chaque individu apporte une perspective différente, une pièce manquante du puzzle, qui crée une société meilleure et des institutions plus fortes. »

Dre Jackie Dawson, lauréate du Prix du Gouverneur général pour l'innovation de 2021 et modèle pour Ocean Allies.

« Si vous ne vous voyez pas représenté dans le secteur dans lequel vous souhaitez travailler, regardez plus attentivement et si vous ne vous voyez toujours pas représenté, devenez ce changement et assurez-vous que ceux qui vous succéderont se sentiront représentés et seront inspirés. » —



https://shipsforcanada.ca/our-stories/arctic-corridors-northern-voices-research-project-wins-governor-generals-innovation-award

Autres ressources et possibilités :

Rapport de 2021 Navigating Change

Formulaire de nomination pour les prix d’Ocean Allies : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8_BMTetbmaV0vwFhVx68dz_pCTD-WOIEThQ-EfDXsjPIgAQ/viewform

Modèles de l’industrie chez Ocean Allies https://oceanallies.ca/industry-role-models/

Formulaire pour devenir un modèle : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdn_asCZbmBawbiD2sstAUSaxM-RG589hGn7NJ7BO8INO7IIg/viewform

Clavardage autour d’un café avec Ocean Allies : https://www.eventbrite.ca/e/154245968845

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles à

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/473ffce4-3459-48f0-a939-d7493c8ce1b7/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c7e8220d-f084-47cc-ad61-ba7649435fbe/fr





Contact:

Mary Keith, Vice President Communications

Irving Shipbuilding

Office: 902-484-2435

Cell: 506-650-8209