Bureau Veritas : informations relatives à l’Assemblée générale mixte de Bureau Veritas du 25 juin 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Neuilly-sur-Seine, France – 20 mai 2021

Informations relatives à l’Assemblée générale mixte de Bureau Veritas du 25 juin 2021

Compte tenu de la situation exceptionnelle liée à la Covid-19 et dans le respect des consignes du gouvernement visant à freiner la propagation du virus, l’Assemblée générale mixte annuelle de Bureau Veritas se tiendra hors la présence physique des actionnaires, à huis clos, le vendredi 25 juin 2021, à 15 heures, au Studio Sonacom, 32 avenue Charles de Gaulle à Neuilly sur Seine (92200).

Le Conseil d’administration a décidé que l’Assemblée générale mixte se tiendra à huis clos afin d’éviter d’exposer les actionnaires et les collaborateurs à des risques sanitaires et de garantir aux actionnaires une égalité d’accès à leur Assemblée générale. Cette décision a été prise en considération de l’état d’urgence sanitaire, des mesures administratives limitant ou interdisant les déplacements ou les rassemblements collectifs et des mesures sanitaires qui restreignent l'égalité d'accès des actionnaires à l'Assemblée et font obstacle à leur présence physique. Par ailleurs, la Société ne dispose pas de moyens techniques permettant la tenue de l’Assemblée générale par le biais d’un système de conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant l’identification des actionnaires.

Cette décision intervient conformément aux conditions prévues par l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées générales en raison de l’épidémie de covid-19, prorogée et modifiée par l’ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020, du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 prorogé et modifié par le décret n°2020-1614 du 18 décembre 2020 et du décret n°2021-255 du 9 mars 2021.

Dans ces conditions, les actionnaires sont invités à exercer leur droit de vote préalablement à l’Assemblée générale par les moyens qui sont exposés dans la brochure de convocation de l’Assemblée disponible depuis ce jour sur le site internet de la Société et dans laquelle sont décrites les modalités et conditions de participation et de vote à l’Assemblée générale.

Des mesures seront prises afin que les actionnaires puissent suivre le déroulement de l’Assemblée générale en direct par le moyen d’une retransmission simultanée accessible depuis le site internet de la Société (https://group.bureauveritas.com/fr).

Le Conseil d’administration a désigné les sociétés Eufor et Lazard Frères Gestion comme scrutateurs.

Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement les informations concernant l’organisation de l’Assemblée générale 2021 sur la page dédiée du site internet du Groupe : https://group.bureauveritas.com/fr/investisseurs/informations-financieres/assemblee-generale.

L’avis de réunion contenant notamment l’ordre du jour de l’Assemblée et les projets de résolutions proposés par le Conseil d’administration et qui seront présentés à l’Assemblée, a été publié le 19 mai 2021 au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires n°60 (http://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/) et sur le site Internet de la Société (https://group.bureauveritas.com/fr).

Les documents préparatoires relatifs à cette Assemblée Générale Mixte sont tenus à la disposition des actionnaires, dans les conditions légales et réglementaires applicables, et sont consultables sur le site https://group.bureauveritas.com/fr (rubrique Investisseurs/Assemblées Générales).

