Vallourec : Résultats du premier trimestre de l’exercice 2021

Résultats du premier trimestre de l’exercice 2021

Boulogne-Billancourt (France), le 20 mai 2021 – Vallourec, un leader mondial des solutions tubulaires premium, annonce aujourd’hui ses résultats du premier trimestre de l’exercice 2021. L’information financière consolidée a été présentée par le Directoire au Conseil de Surveillance le 19 mai 2021.

Résultats du T1 : RBE en hausse à 80 millions d’euros Chiffre d’affaires de 702 millions d’euros, en baisse de 18 % par rapport au T1 2020 (- 5 % à taux de change constants)

RBE de 80 millions d’euros contre 68 millions d’euros au T1 2020, porté par la contribution de la mine et les économies de coûts

Taux de marge en hausse de 3,4 points à 11,4 % du chiffre d’affaires

Flux de trésorerie disponible négatif de - 62 millions d’euros, contre - 181 millions d’euros au T1 2020

Trésorerie de 1 242 millions d’euros au 31 mars 2021





Confirmation des p erspectives 2021 : Perspectives pour l’année 2021 révisées à la hausse le 30 avril, sur la base des volumes et des prix de vente anticipés en hausse pour l’activité OCTG en Amérique du Nord, et d’une contribution plus importante de la mine de fer au Brésil RBE visé entre 350 et 400 millions d’euros Flux de trésorerie disponible visé entre - 340 et - 260 millions d’euros, incluant le paiement de l’option de rachat de la dette liée au contrat de location-financement au Brésil

Efforts continus sur la réduction des coûts

Maintien d’une gestion rigoureuse de la trésorerie et enveloppe d’investissements à environ 160 millions d’euros





Finalisation de la r estructuration financière le 30 juin 2021… Plan de Sauvegarde approuvé par le Tribunal de commerce de Nanterre le 19 mai 2021

Lancement de l’augmentation de capital avec droits préférentiels de souscription de 300 M€, garantie par les Créanciers 1 , planifié pour début juin

, planifié pour début juin Réalisation de la restructuration financière prévue le 30 juin (y compris l’augmentation de capital réservée aux Créanciers)





… permett ra à Vallourec de dérouler son plan stratégique Renforcer la profitabilité sur notre cœur de métier à travers la mise en place d’économies de coûts supplémentaires, l’utilisation de nos routes les plus compétitives, et l’innovation continue, afin de tirer profit de la reprise des marchés

Exploiter le plein potentiel de notre mine au Brésil, avec fin 2021 la nouvelle ligne de traitement du minerai de fer

Innover dans les solutions d’énergie bas carbone pour saisir les opportunités de croissance liées à la transition énergétique





Porté par un e politique RSE engagée 1,7 tonne de CO 2 par tonne de tubes produits

par tonne de tubes produits Noté AA par MSCI et classé 13e sur 128 parmi les sociétés de Services du Secteur de l’Energie

Réduction de 25% les émissions de gaz à effet de serre du Groupe à horizon 2025 sur la base 2017, en ligne avec les accords de Paris comme validé par le SBTi en mai 2020

Chiffres clés

En millions d'euros T1 2021 T1 2020 Variation T4 2020 Production expédiée (en milliers de tonnes) 358 450 - 20,4 % 408 Chiffre d'affaires 702 853 - 17,7 % 830 Résultat brut d'exploitation 80 68 17,6 % 76 (en % du CA) 11,4 % 8,0 % + 3,4 pts 9,2 % Résultat d'exploitation 27 (29) + 56 M€ (495) Résultat net, part du groupe (93) (74) - 19 M€ (570) Cash-flow disponible (62) (181) + 119 M€ 112 Dette nette 2 364 2 267 + 97 M€ 2 214

Commentant ces résultats, Edouard Guinotte, Président du Directoire, a déclaré :

Malgré l'impact qui se prolonge au niveau mondial de la crise du Covid-19 et les incertitudes qui subsistent quant à l'évolution de la pandémie, l'accélération de la campagne de vaccination dans de nombreux pays permet un regain d'optimisme quant à la reprise économique mondiale. Au cours des dernières semaines, les perspectives du Groupe se sont améliorées en Amérique du Nord pour l’activité OCTG en termes de volumes et de prix et au Brésil au regard de la contribution de la mine de fer. Cela nous a conduits à relever nos perspectives pour 2021.

Notre RBE du 1er trimestre est en hausse par rapport au premier trimestre 2020, grâce aux initiatives d'économies déployées dans l'ensemble du Groupe, et aux résultats plus élevés de la mine de fer.

Après son approbation par nos créanciers et nos actionnaires, le plan de restructuration financière a été approuvé par le tribunal de commerce de Nanterre le 19 mai 2021, ce qui ouvre la voie à sa finalisation prévue le 30 juin 2021.

La finalisation de notre restructuration financière nous assurera une structure financière allégée, nous permettant, avec le soutien de nos nouveaux actionnaires de référence Apollo et SVPGlobal, de déployer notre plan stratégique. Nous visons tout d’abord à renforcer la rentabilité de notre cœur de métier en réalisant des économies supplémentaires, en maximisant l'utilisation de nos routes les plus compétitives, ainsi qu'en continuant à innover dans notre activité principale. Nous créerons également de la valeur supplémentaire en exploitant davantage le potentiel de notre mine au Brésil et en innovant dans la transition énergétique.

Le lancement de l’augmentation de capital de 300 M€, prévu début juin, offrira à nos actionnaires l'opportunité d'accompagner Vallourec sur ce chemin de création de valeur.

I – CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDÉ PAR MARCHÉ

En millions d'euros T1 2021 T1 2020 Variation A taux de change constants T4 2020 Pétrole et gaz, Pétrochimie 410 613 - 33,1 % - 25,0 % 566 Industrie & Autres 255 193 31,9 % 60,6 % 225 Energie électrique 37 47 - 21,7 % - 19,1 % 39 Total 702 853 - 17,7 % - 5,2 % 830

Au premier trimestre 2021, Vallourec a enregistré un chiffre d’affaires de 702 millions d’euros, en retrait de 18 % par rapport au T1 2020 (- 5 % à taux de change constants), avec :

un effet volume de - 20 % principalement lié à l’activité Pétrole et Gaz en Amérique du Nord et, dans une moindre mesure, dans les régions EA-MEA, tandis que les volumes dans l’Industrie et Autres étaient en hausse en Europe et au Brésil

un effet prix/mix + 15 % reflétant un prix/mix favorable en Amérique du Sud ainsi qu’une contribution plus importante de la mine de fer

un effet conversion de devises de - 13 % principalement lié à la parité EUR/BRL





Pétrole & Gaz, Pétrochimie (58 % du chiffre d’affaires consolidé du T1 2021)

Au T1 2021, le chiffre d’affaires Pétrole et Gaz s’est établi à 364 millions d’euros, en baisse de 188 millions d’euros ou - 34 % par rapport au T1 2020 (- 26 % à taux de change constants).

En Amérique du Nord , la baisse du chiffre d’affaires s’explique par le recul des volumes et par des prix plus faibles.

, la baisse du chiffre d’affaires s’explique par le recul des volumes et par des prix plus faibles. Dans les r é gions EA-MEA , la baisse du chiffre d’affaires traduit principalement des volumes plus faibles.

, la baisse du chiffre d’affaires traduit principalement des volumes plus faibles. En Amérique du Sud, la hausse du chiffre d’affaires, malgré un effet conversion de devises défavorable, reflète une hausse des volumes et un prix/mix favorable.





Au T1 2021, le chiffre d’affaires P é trochi mie s’est établi à 46 millions d’euros, en baisse de 24 % par rapport au T1 2020 (- 15 % à taux de change constants) en raison notamment de la baisse des livraisons en Amérique du Nord et dans les régions EA-MEA.

Au T1 2021, le chiffre d’affaires Pétrole et Gaz et Pétrochimie s’est établi à 410 millions d’euros, en retrait de 33 % par rapport au T1 2020 (- 25 % à taux de change constants).

Industrie & Autres (36 % du chiffre d’affaires consolidé du T1 2021)

Le chiffre d’affaires Industrie & Autres s’est établi à 255 millions d’euros au T1 2021, en progression de 32 % par rapport au T1 2020 (+ 61 % à taux de change constants) :

En Europe, la progression du chiffre d’affaires s’explique par des volumes en hausse.

En Amérique du Sud, le chiffre d’affaires est en progression du fait de l’augmentation du chiffre d’affaires de la mine, reflétant des prix plus élevés et la hausse des volumes à 1,9 million de tonnes (+ 28 % par rapport au T1 2020), ainsi que de la hausse des ventes à destination des marchés Industrie portée par des volumes et des prix plus élevés, malgré un effet conversion de devises défavorable.

Énergie électrique (5 % du chiffre d’affaires consolidé au T1 2021)

Le chiffre d’affaires de 37 millions d’euros au T1 2021 est en baisse de 22 % par rapport au T1 2020 (- 19 % à taux de change constants), en raison notamment de la fermeture du site de Reisholz en Allemagne, effective depuis mi-2020..

II – ANALYSE DES RESULTATS CONSOLIDES

Analyse des résultats consolidés d u T 1 202 1

Au T1 2021, le résultat brut d’exploitation a atteint 80 millions d’euros contre 68 millions d’euros au T1 2020, soit une marge de 11,4 % contre 8,0 % au T1 2020, avec :

Une marge industrielle de 168 millions d’euros, comparée à 161 millions d’euros au T1 2020, en hausse à 23,9 % du chiffre d’affaires (contre 18,9 % au T1 2020). La plus forte contribution de la mine, combinée aux mesures de réduction de coûts à travers le Groupe, ont plus que compensé l’effet de la baisse de l’activité Pétrole et Gaz dans les régions EA-MEA et en Amérique du Nord.

Une baisse de 14 % des coûts administratifs, commerciaux et de recherche à 77 millions d’euros, soit 11,0 % du chiffre d’affaires, reflétant les économies de coûts.

Le résultat d’exploitation est positif à 27 millions d’euros, contre - 29 millions d’euros au T1 2020, reflétant, en plus de l’amélioration du résultat brut d’exploitation, des charges de restructuration plus faibles ainsi que de moindres charges d’amortissement et dépréciation.

Le résultat financier s’est établi à - 82 millions d’euros, à comparer à - 35 millions d’euros au T1 2020 (positivement impacté par la résolution d’un litige au Brésil pour 26 millions d’euros). Alors que les charges d’intérêts nettes sont restées stables, le résultat financier a été impacté par l’amortissement accéléré des frais liés aux obligations existantes pour - 16 millions d’euros et des frais de restructuration de la dette pour - 7 millions d’euros.

L’impôt sur les bénéfices s’est établi à - 40 millions d’euros, principalement liés aux activités brésiliennes, contre - 20 millions d’euros au T1 2020.

Le résultat net, part du Groupe, s’est établi à - 93 millions d’euros, contre - 74 millions d’euros au T1 2020.

III - FLUX DE TRÉSORERIE & SITUATION FINANCIÈRE

Flux de trésorerie généré par l’activité

Au T1 2021, le flux de trésorerie généré par l’activité est ressorti positif à 13 millions d’euros, contre - 31 millions d’euros au T1 2020. Cette amélioration reflète principalement la hausse du résultat brut d’exploitation ainsi que le gel des paiements des intérêts financiers dans le cadre de la procédure de sauvegarde ouverte le 4 février (représentant 44 millions d’euros d’intérêts courus), en partie compensés par l’effet favorable non-récurrent lié à la résolution d’un litige au Brésil pour 26 millions d’euros au T1 2020.

Besoin en fonds de roulement lié à l’activité

Le besoin en fonds de roulement lié à l’activité a augmenté de 47 millions d’euros au T1 2021 contre une hausse de 119 millions d’euros au T1 2020, en raison de la bonne performance de gestion du besoin en fonds de roulement net – 104 jours de chiffre d’affaires, contre 119 jours au T1 2020 – et du paiement par NSC du montant résiduel de sa contribution à la couverture des coûts fixes de VSB au Brésil pour 34 millions d’euros, suite à la cession de ses parts dans VSB.

Investissements industriels

Les investissements industriels bruts se sont élevés à - 28 millions d’euros au T1 2021, à comparer à - 31 millions d’euros au T1 2020, reflétant le calendrier usuel des investissements industriels.

Flux de trésorerie disponible

En conséquence, le Groupe a généré un flux de trésorerie disponible négatif de - 62 millions d’euros au T1 2021, contre - 181 millions d’euros au T1 2020.

Cession d’actifs et autres éléments

Les cessions d’actifs et autres éléments se sont élevés à - 89 millions d’euros au T1 2021 reflétant principalement les intérêts courus pour - 44 millions d’euros liés à la restructuration financière, l’amortissement accéléré des frais liés aux obligations existantes pour - 16 millions d’euros, le remboursement du solde du prêt d’actionnaire de NSC à VSB pour - 9 millions d’euros ainsi que l’acquisition des parts de NSC dans VSB pour - 7 millions d’euros.

Dette nette et liquidité

Au 31 mars 2021, la dette nette s’élève à 2 364 millions d’euros, contre 2 214 millions d’euros au 31 décembre 2020.

Au 31 mars 2021, la dette de location s’établit à 103 millions d’euros, contre 108 millions d’euros au 31 décembre 2020.

Au 31 mars 2021, la trésorerie s’élève à 1 242 millions d’euros, contre 1 390 millions d’euros au 31 décembre 2020.

À la même date, la dette long terme s’élève à 9 millions d’euros et la dette court terme à 3 597 millions d’euros, reflétant la reclassification des obligations de dette long-terme en dette court-terme dans le cadre de la restructuration financière en cours.

Actifs à céder

Au 31 mars 2021, 92 millions d’euros d’actifs ont été classés en actifs destinés à la vente, et concernent principalement les activités nucléaires. La cession de Valinox Nucléaire SAS devrait intervenir au cours du premier semestre 2021.

IV – PERSPECTIVES 2021

Pétrole et Gaz

En Amérique du Nord , le marché OCTG connaît une reprise progressive avec une hausse des prix et des volumes. Dans les régions EA-MEA , l’activité globale restera encore fortement impactée par la pandémie et le prix/mix restera sous pression. La baisse importante des livraisons de tubes en aciers spéciaux aura un impact négatif sur le chiffre d’affaires et les marges. Cependant le redémarrage en 2021 des appels d‘offres devrait bénéficier à l’activité en 2022. Au Brésil , les livraisons de produits pour le Pétrole & Gaz sont attendues en hausse par rapport à 2020.





, le marché OCTG connaît une reprise progressive avec une hausse des prix et des volumes.

Industrie & Autres

En Europe , la reprise est en cours et devrait continuer à impacter positivement notre activité.

, la reprise est en cours et devrait continuer à impacter positivement notre activité. Au Brésil , le niveau global de l’activité devrait continuer à s’améliorer.

, le niveau global de l’activité devrait continuer à s’améliorer. Une contribution plus élevée de la mine de fer est attendue, malgré une baisse graduelle des prix anticipée durant l’année.





Economies de coûts

Les initiatives d’économies de coûts permettront au Groupe de continuer à réduire sa base de coûts.

Le contrôle strict de la trésorerie sera maintenu, avec une enveloppe d’investissements d’environ 160 millions d’euros.

Sur la base de ces perspectives, Vallourec a annoncé le 30 avril une révision à la hausse de ses objectifs 2021 avec :

un résultat brut d’exploitation visé compris entre 350 et 400 millions d’euros

un flux de trésorerie disponible visé compris entre - 340 et - 260 millions d’euros

le nouvel objectif de flux de trésorerie disponible inclut un décaissement supplémentaire d’environ 65 millions d’euros résultant de l’exercice de l’option de rachat de la dette liée au contrat de location-financement au Brésil (DBOT).



V – Un nouveau chapitre de Vallourec : un plan stratégique solide porté par un bilan renforcé

Renforcer la profitabilité grâce aux mesures d’économies de coûts et aux services à valeur ajoutée

Maximiser l’utilisation de nos routes les plus compétitives

Les activités brésiliennes ont été rationalisées et des économies significatives réalisées. VSB, qui est notre fer de lance pour l’export, est qualifiée par les Majors pour les produits OCTG premium.

Tianda, acquise fin 2016, fait désormais partie intégrante du réseau Vallourec. Elle est aujourd’hui qualifiée par les Majors et les Compagnies Pétrolières Nationales pour le premium conventionnel. Tianda vise une production premium à hauteur de 45 % de sa production totale d’ici 2025, contre 23 % en 2020.

Dans les régions EA-MEA, le Groupe vise un taux d’utilisation des nouvelles routes2 pour la demande premium Pétrole et Gaz d’environ 74 % en 2025.

400 M€ d’économies de coûts supplémentaires d’ici 2025

Afin de renforcer sa compétitivité, Vallourec vise 400 M€ d’économies brutes de coûts supplémentaires d’ici 2025. Cet objectif est détaillé dans la feuille de route industrielle 2021-2025 qui s’appuie sur plus de 250 initiatives identifiées et pilotées au niveau du Groupe, avec notamment :

L’amélioration des processus de production grâce au déploiement des outils de l’Industrie 4.0, à l’analyse des données et à l’intensification des initiatives lean.

grâce au déploiement des outils de l’Industrie 4.0, à l’analyse des données et à l’intensification des initiatives lean. La réduction des coûts d’achats, grâce au contrôle des dépenses et à l’approvisionnement dans des pays à bas coût.

Cette feuille de route industrielle est renforcée par des actions spécifiques au niveau régional :

En Europe, l’ajustement en cours des capacités de production au niveau attendu de la demande, incluant la fermeture du site de Deville, un plan social dans les sites français et des mesures structurelles en Allemagne portant sur le temps de travail et l’organisation des équipes.

Au Brésil, le déploiement du programme de réduction de coûts de l’aciérie, l’optimisation des flux de production au sein de chaque site mais également entre les différents sites, et l’internalisation de certaines fonctions clés.

En Amérique du Nord, l’utilisation optimale de nos flux de production les plus compétitifs grâce au dégoulottage et à l’internalisation de certaines fonctions, et le renforcement de la flexibilité de nos opérations pour faire face à la volatilité du marché.





Avantage technologique et notoriété de la marque au cœur de la stratégie de Vallourec

Le Groupe vise également à augmenter son chiffre d’affaires en capitalisant sur son avantage technologique et la notoriété de sa marque pour développer de nouveaux produits et solutions.

Fort de son savoir-faire, soutenu par ses cinq centres dédiés à la R&D en Europe, au Brésil et aux Etats-Unis, et ses 430 ingénieurs et techniciens, le Groupe bénéficie d’une position de leader dans les connexions OCTG premium grâce à la famille des produits VAM®, co-développée avec Nippon Steel.

Vallourec continue d’innover et de maintenir son avantage technologique : le Groupe a récemment lancé avec succès de nouvelles connexions telles que VAM® Sprint-SF, VAM® Sprint-FJ ou VAM® SLIJ-3 et a développé une nouvelle offre de grades d’acier permettant une résistance accrue à la corrosion, une robustesse élevée à basse température et une très bonne soudabilité.

Vallourec multiplie les collaborations avec ses clients et des start-ups afin de développer des solutions innovantes, comme récemment avec la première impression-3D d’un composant essentiel à la sécurité, livré à Total en Mer du Nord.

Complétés par une offre de services alliant assistance sur site et solutions digitales

L’excellence technique de Vallourec sera complétée par une grande variété de services et de solutions digitales.

Le groupe souhaite utiliser son offre de services comme facteur différenciant pour ses lignes de produits traditionnels et se diversifier par le développement de nouveaux services utilisant les technologies digitales et la marque SmartengoTM.

L’offre de services regroupe également les services physiques auprès des clients : les équipes d’ingénieurs sur site, les services d’optimisation de la supply chain et l’incubation et le développement d’une offre digitale complémentaire et autonome autour des solutions SmartengoTM.

Notre cœur d’activité : des tendances moyen-terme favorables sur la base de fondamentaux solides

Pétrole et Gaz

La demande mondiale de pétrole devrait repasser au-dessus de 100mb/j. Combinée à la réduction des stocks et à la déplétion naturelle des champs pétroliers, elle devrait conduire à la reprise des investissements en exploration et production, notamment dans les régions clés où opère Vallourec : Moyen-Orient, Brésil, Etats-Unis et Chine.

En Amérique du Nord, la reprise de l’activité de forage en 2021 (+190 plateformes actives aux Etats-Unis depuis août 2020) devrait continuer en 2022 dans la mesure où les stocks ainsi que le nombre de puits forés mais inachevés (DUCs) vont se réduire. Néanmoins, la reprise de l’activité de forage reste limitée par la discipline financière des opérateurs ainsi que par les gains d’efficacité. La hausse des prix entamée en 2021 est le reflet de l’équilibre offre/demande domestique mais est aussi imputable à la tension sur les prix des matières premières. Le marché est également marqué par une consolidation de la concurrence et de la distribution. Enfin, la réduction des capacités de production de tubes soudés devrait jouer positivement sur la part de marché des tubes sans soudure.

En Amérique du Sud, et en particulier dans les activités offshore au Brésil, Petrobras concentre ses investissements en exploration et production sur le développement de ses projets pré-salifères dont la demande est exclusivement haut de gamme. Les tendances de marché sont également favorables pour les projets offshore PLP et le développement de l’activité au Guyana offre des opportunités supplémentaires.

Dans les régions EA-MEA, le marché reste fortement impacté par la crise de 2020-2021. La reprise du marché en termes de volume devrait avoir lieu à partir de 2022, en particulier dans les régions « gagnantes » (Moyen-Orient et Afrique de l'Est), avec comme conséquence la reprise des investissements en exploration et production. L'intensité de la concurrence devrait maintenir la pression sur les prix dans les régions EA-MEA.

Industrie et Autres

L'industrie brésilienne connait une reprise rapide. A long terme, la croissance devrait être favorisée par la compétitivité de l’industrie brésilienne.

Les prix de minerai de fer sont actuellement favorables, mais devraient baisser graduellement. Le démarrage de la nouvelle ligne de traitement est attendu fin d’ici 2021.

En Europe, le marché de l'industrie a fortement baissé en 2020 mais témoigne déjà d’une reprise en V en 2021.

Après un effet restockage en 2021, la croissance devrait être modérée.

Activer des leviers additionnels de création de valeur

Exploiter le plein potentiel de notre mine au Brésil : nouvelle ligne de traitement du minerai de fer fin 2021

Avec un investissement d’environ 60 millions d’euros, l’extension de la capacité de production de la mine de fer est en cours. Sa mise en route est attendue fin 2021. En conséquence, la production totale devrait atteindre 8,7 Mt/an dès 2022. Grâce à sa structure de coûts très compétitive, la mine est très profitable.

Innover dans les solutions d’énergies bas carbone afin de saisir les opportunités de croissance liées à la transition énergétique

Le Groupe entend saisir les opportunités de la transition énergétique en développant des solutions dans les domaines suivants : la géothermie, l’éolien offshore, la capture et le stockage de carbone (CCUS), l’hydrogène ainsi que l’énergie solaire.

Vallourec s’appuiera sur son expertise industrielle, sur ses capacités d'innovation, ainsi que sur ses relations avec ses clients engagés dans la transition énergétique pour capturer ces opportunités. Le Groupe a mis en place une organisation dédiée pour mener à bien ces projets innovants et est déjà actif sur chacun de ces segments.

Dans le domaine de la géothermie, Vallourec adapte déjà son expertise dans le Pétrole et Gaz pour accompagner la croissance de ses clients qui évoluent dans des environnements exigeants (corrosion, haute température …).

S’agissant de l’éolien offshore, Vallourec fournit les structures secondaires pour les fondations d’éoliennes ainsi que les structures tubulaires pour les treillis, les navires et les grues d’installation.

Le Groupe contribue également au déploiement des infrastructures CCUS (capture, transport, injection, stockage). Ses tubes de conduite permettent un transport en toute sécurité du CO2 et ses produits OCTG sont adaptés à son injection souterraine.

Dans le domaine de l’hydrogène, Vallourec fournit des solutions tubulaires pour le transport, la distribution et le stockage, qui exigent une haute étanchéité ainsi qu’une résistance à la corrosion.

Vallourec fournit aux acteurs du secteur de l’énergie solaire des structures tubulaires optimisées pour supporter des panneaux solaires dans des structures de grande surface, comme les ombrières de parkings ou les hangars agricoles et industriels.





Une structure financière assainie permettant à Vallourec de dérouler son plan stratégique

Ce plan stratégique sera mené à bien avec à une structure financière assainie résultant de la finalisation de la restructuration financière. En effet, la dette sera réduite de 1,8 milliard d’euros permettant un levier financier net approprié - environ 1,6x proforma 2020. Les charges financières seront réduites d’environ 110 millions d’euros en année pleine, grâce à la nouvelle structure d’endettement et à la fin du contrat de location-financement DBOT (qui représente une réduction des charges financières d’environ 20 millions d’euros).

L’enveloppe normative d’investissements industriels bruts restera contenue sous les 200 millions d’euros dans les prochaines années grâce à un outil industriel rajeuni.

VI – UNE AUGMENTATION DE CAPITAL DE 300 M€ AVEC DPS POUR ACCOMPAGNER VALLOUREC SUR LE CHEMIN IDENTIFIE DE CREATION DE VALEUR

A la suite de l’approbation en Assemblée Générale, et sous réserve de l’obtention du visa de l’AMF sur le prospectus, Vallourec lancera début juin une augmentation de capital avec droits préférentiels de souscription pour un montant de 300 M€.

Le prix de souscription de 5,66 € de l’augmentation de capital avec DPS représente une décote de 30 % par rapport au prix de souscription de 8,09 € par action nouvelle de l’augmentation de capital réservée aux Créanciers.

Bpifrance Participations et Nippon Steel Corporation se sont d’ores et déjà engagés à souscrire à hauteur respectivement de 20 millions d’euros et de 35 millions d’euros.

Cette augmentation de capital conduira à la création d’environ 53 millions d’actions nouvelles qui représenteront environ 23 % du capital post restructuration financière et avant exercice des bons de souscription en actions (et environ 20 % en cas d’exercice de ces bons de souscription).

L’augmentation de capital avec DPS est entièrement garantie par les Créanciers par compensation de créances et son produit en espèces sera utilisé pour rembourser une partie de leurs créances.

À propos de Vallourec

Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l’énergie et pour d’autres applications parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes aux centrales électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des équipements mécaniques ultra-performants. Fidèle à son esprit pionnier et fort d’une R&D de pointe, Vallourec ne cesse de repousser les frontières technologiques. Implanté dans une vingtaine de pays, au plus près de ses clients, le Groupe rassemble près de 17 000 collaborateurs passionnés et engagés qui offrent bien plus que des tubes : ils proposent des solutions toujours plus innovantes, fiables et compétitives, pour rendre possibles tous les projets.

Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0013506730, Ticker VK), Vallourec fait partie de l’indice SBF 120 et est éligible au Service de Règlement Différé (SRD) Long Seulement.

Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d’American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (code ISIN : US92023R4074, Ticker : VLOWY). La parité entre l’ADR et l’action ordinaire Vallourec est de 5 pour 1.

Du fait des arrondis, l’addition des chiffres figurant dans ces tableaux et d’autres documents peut ne pas exactement correspondre aux totaux et les pourcentages peuvent ne pas refléter exactement les valeurs absolues.

Production expédiée

Taux de change

Chiffre d’affaires par zone géographique

Chiffre d’affaires par marché

Compte de résultat consolidé résumé

Bilan consolidé résumé

Flux de trésorerie disponible

Tableau des flux de trésorerie

Définitions des données financières à caractère non strictement comptable





Production expédiée

En milliers de tonnes 2021 2020 Variation T1 358 450 - 20,4 % T2 - 422 - T3 - 319 - T4 - 358 - Total 358 1 599 -

Taux de change

Taux de change moyen T1 2021 T1 2020 EUR / USD 1,20 1,10 EUR / BRL 6,60 4,92 USD / BRL 5,48 4,47

Chiffre d’affaires par zone géographique

En millions d'euros T1 2021 En % du CA T1 2020 En % du CA Variation Europe 113 16,1 % 148 17,4 % - 23,6 % Amérique du Nord (Nafta) 115 16,4 % 270 31,7 % - 57,4 % Amérique du Sud 226 32,2 % 152 17,8 % 48,7 % Asie et Moyen-Orient 198 28,2 % 226 26,5 % - 12,4 % Reste du monde 49 7,0 % 57 6,7 % - 14,0 % Total 702 100 % 853 100 % - 17,7 %

Chiffre d’affaires par marché

En millions d'euros T1 2021 En % du CA T1 2020 En % du CA Variation Pétrole et gaz 364 51,9 % 552 64,7 % - 34,1 % Pétrochimie 46 6,6 % 61 7,2 % - 24,6 % Pétrole et gaz, Pétrochimie 410 58,4 % 613 71,9 % - 33,1 % Mécanique 94 13,4 % 79 9,3 % 18,7 % Automobile 19 2,7 % 18 2,1 % 5,6 % Construction & autres 142 20,2 % 96 11,2 % 47,7 % Industrie & Autres 255 36,3 % 193 22,6 % 31,9 % Energie électrique 37 5,2 % 47 5,5 % - 21,7 % Total 702 100 % 853 100 % - 17,7 %

Compte de résultat consolidé résumé

En millions d'euros T1 2021 T1 2020 Variation Chiffre d'affaires 702 853 - 17,7 % Coûts industriels des produits vendus (534) (692) - 22,8 % Marge Industrielle 168 161 4,3 % (en % du CA) 23,9 % 18,9 % + 5,1 pts Coûts administratifs, commerciaux et de recherche (77) (90) - 14,4 % Autres (11) (3) na Résultat brut d'exploitation 80 68 17,6 % (en % du CA) 11,4 % 8,0 % + 3,4 pts Amortissements industriels (43) (59) - 27,1 % Amortissements et autres dépréciations (9) (14) na Dépréciations d'actifs - - na Cessions d'actifs, restructuration et éléments non récurrents (1) (24) na Résultat d'exploitation 27 (29) + 56 M€ Résultat financier (82) (35) - 47 M€ Résultat avant impôts (55) (64) + 9 M€ Impôts sur les bénéfices (40) (20) na Quote part dans les résultats nets des sociétés mises en équivalence (3) (1) na Résultat net (98) (85) - 13 M€ Part des participations ne donnant pas le contrôle (5) (11) na Résultat net, part du groupe (93) (74) - 19 M€ Résultat net par action (en €) * (8,2) (0,2) na

na = non applicable

* Chiffres du T1 2021 impactés du nouveau nombre d’actions post regroupement d’actions effectif au 25 mai 2020.

Bilan consolidé résumé

En millions d'euros Actifs 31/03/2021 31/12/2020 Passifs 31/03/2021 31/12/2020 Capitaux propres - part du Groupe * -200 -187 Intérêts attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle 238 321 Immobilisations incorporelles nettes 47 50 Total des capitaux propres 38 134 Écarts d'acquisition 24 25 Prêt actionnaire - 9 Immobilisations corporelles nettes 1 694 1 718 Emprunts et dettes financières (A) 9 1 751 Actifs biologiques 32 30 Dette de location (D) 78 84 Sociétés mises en équivalence 40 42 Engagements envers le personnel 182 203 Autres actifs non courants 130 128 Impôts différés 16 20 Impôts différés 180 187 Autres provisions et passifs 148 142 Total actifs non courants 2 147 2 180 Total passifs non courants 433 2 200 Stocks 720 664 Provisions 69 104 Clients et comptes rattachés 539 468 Emprunts et concours bancaires courants (B) 3 597 1 853 Instruments dérivés - actif 11 37 Dette de location (E) 25 24 Autres actifs courants 209 203 Fournisseurs 456 426 Trésorerie et équivalents de trésorerie (C)



1 242



1 390



Instruments dérivés - passif 12 21 Autres passifs courants 291 241 Total actifs courants 2 721 2 762 Total passifs courants 4 450 2 669 Actifs destinés à être cédés et activités abandonnées 92 107 Passifs destinés à être cédés et activités abandonnées 39 37 Total actifs 4 960 5 049 Total passifs 4 960 5 049 * Résultat net, part du Groupe (93) (1 206) Dette nette (A+B-C) 2 364 2 214 Dette de location (D+E) 103 108

Flux de trésorerie disponible

En millions d'euros T1 2021 T1 2020 Variation Flux de trésorerie générés par l’activité (A) 13 (31) + 44 M€ Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité [+ baisse, (hausse)] (B) (47) (119) + 72 M€ Investissements industriels bruts (C) (28) (31) + 3 M€ Flux de trésorerie disponible (A)+(B)+(C) (62) (181) + 119 M€

Tableau des flux de trésorerie

En millions d'euros T1 2021 T1 2020 Flux de trésorerie générés par l’activité 13 (31) Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité [+ baisse, (hausse)] (47) (119) Flux nets de trésorerie générés par l'activité (34) (150) Investissements industriels bruts (28) (31) Cessions d'actifs et autres éléments (89) (55) Variation de l'endettement net [+ baisse, (hausse)] (151) (236) Dette nette (fin de période) 2 364 2 267

Définitions des données financières à caractère non strictement comptable

Besoin en fonds de roulement : défini comme les créances clients plus les stocks moins les dettes fournisseurs (hors provisions).

Besoin en fonds de roulement net : défini comme le besoin en fonds de roulement net des provisions pour stock et créances clients ; les jours de besoin en fonds de roulement net sont calculés sur la base des ventes trimestrielles annualisées.

Besoin en fonds de roulement lié à l’activité : inclut le besoin en fonds de roulement et les autres créances et dettes.

Dette de location : la dette de location est définie comme la valeur actualisée des engagements de loyers futurs.

Dette nette : la dette nette consolidée se définit comme les emprunts et dettes financières non courants + emprunts et concours bancaires courants - trésorerie et équivalents de trésorerie. La dette nette exclut la dette de location financement.

Données à taux de change constants : les données présentées « à taux de change constants » sont calculées en neutralisant l’effet de conversion en euro du chiffre d’affaires des sociétés du Groupe dont la devise fonctionnelle n’est pas l’euro. L’effet de change de conversion est neutralisé par l’application des taux de change de l’année N-1 au chiffre d’affaires de l’année N de ces sociétés.

Flux de trésorerie disponible : le flux de trésorerie disponible se définit comme le flux de trésorerie généré par l'activité minoré des investissements industriels bruts et majoré/minoré de la variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité.

Investissements industriels bruts : les investissements industriels bruts se définissent comme la somme des décaissements liés aux acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles et ceux liés aux acquisitions d’actifs biologiques.

Marge industrielle : la marge industrielle se définit comme la différence entre le chiffre d’affaires et les coûts industriels des produits vendus (c’est-à-dire après imputation des coûts industriels variables et des coûts industriels fixes), hors amortissements.

1 Les Créanciers font référence à tous les créanciers de Vallourec SA au titre des différentes RCF et des obligations, à l’exception des Banques Commerciales (les Banques Commerciales font référence à BNP Paribas, Banque Fédérative du Crédit Mutuel / CIC et Natixis).

2 Pourcentage de produits premium OCTG et PLP laminés à VSB ou à Tianda, par rapport aux livraisons totales de « swing orders » c’est-à-dire de

commandes pouvant être servies indifféremment depuis l’Europe, le Brésil ou l’Asie.

Pièce jointe