Indspire annonce les noms des lauréats des prix Indspire 2021 et présente le nouveau format du spectacle et la directrice exécutive Jennifer Podemski

OHSWEKEN, Ontario, 20 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd'hui, Indspire annonce les noms des lauréats des prix Indspire 2021, présente la nouvelle productrice exécutive Jennifer Podemski et le nouveau format de diffusion du spectacle de cette année. Douze Autochtones exceptionnels, issus de diverses communautés des Premières Nations, inuites et métisses, seront honorés lors d'une émission spéciale diffusée le mardi 22 juin à 20 heures (20 h 30, heure de T.-N.) sur APTN, APTN lumi , CBC TV, CBC Gem , CBC Radio One et CBC Listen .

Les prix Indspire sont la plus haute distinction que la communauté autochtone accorde à ses membres. Les prix récompensent les professionnels et les jeunes autochtones qui font preuve d'une réussite exceptionnelle au niveau national et dans divers domaines, notamment : les arts; les affaires et le commerce; la culture, le patrimoine et la spiritualité; l'éducation; la santé; le droit et la justice; le service public; les sports et les accomplissements de toute une vie. Trois lauréats des prix Jeunesse sont également honorés pour leurs réalisations et servent de modèle aux autres jeunes des Premières Nations, inuits et métis dans leurs communautés et dans tout le Canada.

Le nouveau format, qui met l'accent sur l'histoire de chaque lauréat, repousse les limites de ce qu’il est possible de réaliser en matière de célébration dans des périodes non conventionnelles.

Indspire a le plaisir d'annoncer que les lauréats des prix Indspire 2021 sont :

Prix Jeunesse

Lesley Hampton

Prix Jeunesse

Mitchell MacDougall

Prix Jeunesse

Justin Langan

Affaires et commerce

Rose Walker

Culture, patrimoine et spiritualité

Emily Angulalik

Service public

Nahanni Fontaine

Sport

Dallas Soonias

Droit et justice

Val Napoleon

Éducation

Lorne Gladu

Art

Drew Hayden Taylor

Santé

Catherine Cook

Acomplissements de toute une vie

Qapik Attagutsiak

Pour lire les biographies complètes des lauréats, veuillez consulter le site suivant : https://indspire.ca/events/indspire-awards/laureates/

« Le personnel d’Indspire s’est concentré sur sa mission de reconnaître et de célébrer l'excellence des Autochtones tout au long de l'année difficile que nous avons tous vécue. » a déclaré le président et chef de la direction Mike DeGagné. « C'est à la fois un plaisir et un privilège d'inviter les téléspectateurs de tout le Canada à nous rejoindre pour célébrer les réalisations exceptionnelles de ces douze chefs de file des Premières Nations, inuits et métis. »

Par le passé, les prix ont été remis lors d'une soirée de gala présentée devant un public, mais la pandémie de COVID-19 a nécessité un changement d'approche. Cette année, l'émission sera présentée dans un format virtuel innovant crée par la nouvelle productrice exécutive Jennifer Podemski, qui a accepté de relever le défi de produire le spectacle pendant un confinement, en reprenant le rôle tenu pendant de nombreuses années par Roberta Jamieson, l'ancienne présidente et chef de la direction d’Indspire.

Jennifer est une réalisatrice, productrice et actrice de renom, dont le travail a été reconnu au niveau international et récompensé par de nombreux prix. En plus de son ancien rôle de coproductrice exécutive des prix Indspire (pour lesquels elle a été nommée à plusieurs reprises aux prix Écrans canadiens), elle est également créatrice et productrice de la série documentaire sur le paranormal The Other Side (APTN) et cocréatrice et productrice de Future History (APTN).

« Quand je pense à tous les obstacles que mon équipe a dû affronter cette année, je suis impressionnée par ce qui a été accompli », a déclaré Jennifer.

Elle a ensuite ajouté : « Cette année, grâce à la production des prix Indspire, nous avons prouvé qu'avec beaucoup de travail, de persévérance et de collaboration, les Autochtones, peuvent surmonter l'adversité et atteindre leurs objectifs lorsqu’ils travaillent ensemble et se soutiennent mutuellement. »

Cette fois aussi, chaque lauréat recevra une magnifique broche en or ornée d'un diamant canadien provenant de la mine de Diavik, dans les Territoires du Nord-Ouest et fourni par Rio Tinto.

Indspire remercie les commanditaires et partenaires suivants pour leur soutien :

Partenaire principal : Gouvernement du Canada

Commanditaires principaux : Suncor Énergie Inc., Syncrude Canada Ltd. et Teck Resources Limited

Commanditaire des jeunes autochtones : Shell Canada Limited

Commanditaire des lauréats des prix Jeunesse : Fonds de charité de la famille de Barry et Laurie Green

Principaux commanditaires et partenaires de diffusion : CBC et APTN

Partenaire fondateur et transporteur aérien officiel : Air Canada

Commanditaires de soutien : Cenovus Energy, Ontario Power Generation, Rio Tinto, Deloitte et Banque Scotia

La cérémonie de remise des prix sera diffusée pendant le Mois national de l'histoire autochtone sur APTN et CBC le 22 juin à 20 h (20 h 30 heure de T.-N). Si vous regardez l'évènement avec vos amis et votre famille (conformément aux réglementations locales en matière de santé publique), vous pouvez inscrire votre groupe de téléspectateurs pour gagner deux vols en classe affaires n’importe où dans le monde offerts par Air Canada : www.indspire.ca/watch-party

À propos d’Indspire

Indspire est un organisme de bienfaisance national autochtone qui investit dans l'éducation des Autochtones pour qu’à long terme elle leur apporte des avantages ainsi qu’à leurs familles, à leurs communautés et à tout le Canada. Avec le soutien de ses partenaires financiers, Indspire octroie des bourses, offre des programmes et partage des ressources pour que les élèves et les étudiants des Premières Nations, inuits et métis puissent tirer parti de leur plein potentiel. En 2019-2020, Indspire a alloué plus de 17,8 millions de dollars aux étudiants des Premières Nations, inuits et métis de partout au Canada par le biais de 5 553 bourses.

À propos de CBC/Radio-Canada

CBC/Radio-Canada est le diffuseur public national du Canada. Grâce à notre mandat de renseigner, d’éclairer et de divertir, nous jouons un rôle central pour renforcer la culture canadienne. Nous sommes la source d’information de confiance au pays. Nos nouvelles, affaires publiques et affaires internationales présentent un point de vue typiquement canadien. Notre programmation de divertissement, distinctive et créée par les talents d’ici, rassemble de larges auditoires partout au pays. Profondément enracinée dans les communautés, CBC/Radio-Canada offre des contenus diversifiés en français, en anglais et en huit langues autochtones. Nous offrons également du contenu en espagnol, en arabe et en chinois, ainsi que dans les deux langues officielles, par l’intermédiaire de Radio Canada International (RCI). Nous demeurons à l’avant-garde du changement pour répondre aux besoins des Canadiens à l’ère numérique.

À propos d’APTN

APTN est entré en ondes en 1999 comme premier télédiffuseur autochtone national au monde, offrant ainsi une fenêtre sur la mosaïque remarquablement diversifiée des peuples autochtones. APTN est un télédiffuseur sans but lucratif et à vocation caritative respecté qui est unique en son genre en Amérique du Nord. Nous partageons nos histoires avec authenticité, en anglais, en français et dans diverses langues autochtones, avec plus de 10 millions de téléspectateurs abonnés au Canada. Grâce à un pourcentage de contenu canadien supérieur à 80 %, APTN présente à son auditoire des émissions authentiques, inspirantes et divertissantes sur de multiples plateformes.

Pour des interviews avec les médias, des photos des lauréats et de plus amples renseignements, veuillez contacter :

Brandon Meawasige

Directeur, Communications et marketing

bmeawasige@indspire.ca

647-925-0611