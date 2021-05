Plug Power recrute Benjamin Haycraft en tant que vice-président de la stratégie et du développement commercial en Europe

LATHAM, État de New York et BOULOGNE-BILLANCOURT, France, 20 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Plug Power Inc. (NASDAQ : PLUG), un fournisseur de premier plan de solutions d'hydrogène clés en main pour le marché mondial de l'hydrogène vert, annonce la nomination de Benjamin Haycraft au poste de nouveau vice-président de la stratégie et du développement commercial de la société en Europe. Cette nomination confirme la volonté de Plug Power d'accélérer ses occasions de développement en Europe.



Avant de rejoindre Plug Power, Benjamin Haycraft a conseillé la société en tant que banquier chez Santander, ce qui a abouti à l'annonce des projets de coentreprise au début de l'année 2021 avec des dirigeants européens, dont le groupe Renault en France et Acciona dans la péninsule ibérique. Basé en France, Benjamin Haycraft sera responsable de l'exécution de la stratégie européenne de Plug Power, de la découverte des opportunités de croissance externes, des contacts commerciaux entre Plug Power et ses partenaires, et du déploiement d'infrastructures écologiques de production et de distribution d'hydrogène à grande échelle à travers l'Europe.

Plug Power fournit des solutions de piles à combustible et hydrogène en Europe depuis plus de 10 ans, souvent en partenariat avec des sociétés européennes clés telles que Carrefour, IKEA, BMW et GAUSSIN. Plug Power a de grandes ambitions de développement en Europe et est en passe de renforcer de manière significative sa présence au cours des prochains mois sur les marchés de la mobilité commerciale sur route alimentée par piles à combustible, de la production et de la distribution d'hydrogène vert et des électrolyseurs à grande échelle.

M. Haycraft rendra compte à Sanjay Shrestha, directeur de la stratégie chez Plug Power et directeur général de la division Solutions énergétiques. « C'est indéniable. L'Europe jouera un rôle clé dans l'émergence d'un marché mondial de l'hydrogène vert », a déclaré M. Shrestha. « Je suis ravi que Benjamin rejoigne l'équipe de Plug Power. Je pense qu'il a déjà constaté par lui-même que Plug Power est unique car elle peut connecter l'ensemble de la chaîne de valeur de l'hydrogène pour déployer des solutions clés en main et compétitives aujourd'hui. Son ensemble de compétences stratégiques ne fera que contribuer à ouvrir des portes pour une plus grande commercialisation européenne. »

Fort d'une vaste expérience internationale (New York, Madrid, Paris), Benjamin Haycraft a récemment assumé la responsabilité du groupe ESG Corporate Finance pour la banque Santander, après avoir construit l'expertise de la banque en matière d'hydrogène au cours des trois dernières années. Il a passé plus de dix ans dans des banques de financement et d'investissement et s'est concentré sur les thèmes de la mobilité propre et des énergies renouvelables.

À propos de Plug Power Inc.

Plug Power bâtit l'économie de l'hydrogène en tant que fournisseur leader de solutions de pile à hydrogène (HFC) complètes et clés en main. La technologie innovante mise au point par la société alimente les moteurs électriques avec des piles à combustible à base d'hydrogène. Elle s'inscrit dans le contexte d'un changement de paradigme continu au sein des secteurs de l'électricité, de l'énergie et du transport, dont l'objectif est de résoudre les problématiques de changement climatique et de sécurité énergétique, tout en générant des gains d'efficacité et en atteignant les objectifs de développement durable. Plug Power est à l'origine du premier marché commercialement viable pour la technologie des piles à hydrogène (HFC). Dans cette optique, la société a déployé plus de 40 000 systèmes de piles à combustible pour les besoins de la mobilité électronique, soit davantage que n'importe quelle autre organisation au monde. Elle est également devenue le plus grand acheteur d'hydrogène liquide en construisant et exploitant une autoroute à hydrogène en Amérique du Nord. Plug Power offre une proposition de valeur significative aux clients finaux, dont d'importants avantages environnementaux, des gains d'efficacité, un ravitaillement rapide et des coûts d'exploitation réduits. La solution verticalement intégrée GenKey de Plug Power relie tous les éléments essentiels pour électrifier, alimenter et fournir des services à des clients tels qu'Amazon, BMW, Southern Company, Carrefour et Walmart. La société tire désormais parti de son savoir-faire, de son architecture de produits modulaires et de ses clients fondateurs afin de se développer rapidement sur d'autres marchés clés tels que les véhicules routiers à émission nulle, la robotique et les centres de données.

Règle refuge

Le présent communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » au sens de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995, qui impliquent des incertitudes et des risques importants à propos de Plug Power, Inc. (ci-après « PLUG »), y compris, sans toutefois s'y limiter, les déclarations concernant les plans de PLUG en Europe et ses attentes concernant sa capacité à renforcer sa présence sur les marchés de la mobilité commerciale sur route alimentée par piles à combustible, les marchés de la production et la distribution d'hydrogène vert et des électrolyseurs à grande échelle, et la conviction de PLUG que l'Europe jouera un rôle clé dans l'émergence d'un marché de l'hydrogène vert. Vous êtes averti(e) que de telles déclarations ne doivent pas être interprétées comme une garantie de performance ou de résultats futurs, et ne constituent pas nécessairement des indications précises sur les moments où cette performance ou ces résultats auront été atteints. Ces déclarations sont soumises à des risques et incertitudes qui pourraient entraîner une différence substantielle entre les performances ou résultats réels et ceux exprimés dans ces déclarations. Pour une description plus détaillée des risques et incertitudes qui pourraient entraîner un écart entre les résultats réels et ceux exprimés dans les présents énoncés prospectifs, ainsi que sur les risques liés à l'activité de PLUG en général, veuillez vous reporter aux documents publics déposés par PLUG auprès de la Securities and Exchange Commission, dont la section « Risk Factors » (Facteurs de risque) du rapport annuel de PLUG déposé sur formulaire 10-K pour l'exercice clos au 31 décembre 2020. Les lecteurs sont invités à ne pas se fier indûment à ces déclarations de nature prospective. Les énoncés prospectifs sont exprimés à la date du présent document et PLUG décline toute obligation de les mettre à jour à la suite de nouvelles informations.

SOURCE : PLUG POWER