MasterControl würdigt die Erfolge europäischer Kunden

BASINGSTOKE, Großbritannien, May 21, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- MasterControl , ein Anbieter von Softwarelösungen, mit denen Unternehmen aus den Bereichen Life Sciences und Regulated Industries lebensverändernde Produkte schneller für mehr Menschen bereitstellen können, hat die Gewinner der ersten European Masters of Excellence Awards bekanntgegeben. Die Auszeichnungen werden im Rahmen der Virtual Masters Conference 2021 des Unternehmens vergeben und würdigen Kunden, die in den Bereichen Qualität, Validierung und Innovation herausragende Erfolge erzielt haben. Die erste Verleihung bildet den Auftakt für eine neue Tradition, die über viele Jahre weitergeführt werden soll.



Den Titel European Masters of Excellence Quality Champion 2021 erhielt Anna Paulina Paul, Project Manager, Global GxP QMS, bei Grünenthal. Grünenthal ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Schmerztherapie und verfolgt das Ziel, die Schmerztherapie durch Innovation zu revolutionieren, um das Leben seiner Patienten zu verbessern. Paul war maßgeblich verantwortlich für die Implementierung einer Plattform, auf der sowohl die Prozesse untereinander als auch die Mitarbeiter mit den Prozessen vernetzt sind, sodass die Mitarbeiter die Qualität problemlos überwachen können. „Qualität ist eine Grundvoraussetzung für verantwortungsvolles wirtschaftliches Handeln und damit auch ein wesentlicher Bestandteil, wenn es darum geht, Vertrauen in unser Produkt aufzubauen und aufrechtzuerhalten“, so Paul. „Sie gehört fest zu unserer Kultur und hat Auswirkungen auf den gesamten Lebenszyklus eines Produkts.“

MasterControl hat Nox Medical für den Einsatz von Qualitätsmanagementsoftware bei der Bereitstellung neuer Produkttechnologien auf einem wettbewerbsintensiven Markt mit dem Innovation Excellence Award ausgezeichnet. Nox Medical ist ein Medizintechnikunternehmen, das die Schlafdiagnostik durch Vereinfachung, Effizienzsteigerung und höheren Komfort für alle Patienten vorantreibt. Ingvar Hjalmarsson, Chief Product Officer von Nox Medical, hat die Auszeichnung entgegengenommen und erklärt, dass Innovation für sein Unternehmen entscheidend ist, um wettbewerbsfähig zu bleiben. „Wir konnten die Effizienz steigern, insbesondere bei Berichterstellung, Auditing, Monitoring und sogar in Bezug auf den Betrieb“, so Hjalmarsson. „MasterControl hat uns das Leben wirklich einfacher gemacht.“

No7 Beauty Company, ein Geschäftsbereich der Walgreens Boots Alliance, erhielt den Validation Excellence Award, der von Stacey Harrison, Validation Manager, und Ben Parker, Application Support Manager, entgegengenommen wurde. Beide arbeiten bei No7 Beauty Company, einem Geschäftsbereich der Walgreens Boots Alliance. Das Unternehmen ist auf die Entwicklung hochwertiger Produkte für die individuellen Schönheitsbedürfnisse aller Menschen spezialisiert. Durch die Implementierung von MasterControl konnte das Unternehmen ein einziges Qualitätsmanagementsystem bereitstellen und damit die bisher 12 separaten regionalen Systeme ersetzen. „Das Validation Excellence Tool von MasterControl unterstützt einen vollständig risikobasierten Validierungsansatz“, so Harrison. „Unser interner Validierungsaufwand wurde um 80 % reduziert, und wir können sicher sein, dass wir unsere Prozesse erfolgreich und im Rahmen der Compliance-Vorgaben durchführen.“

„Dass wir unsere Kunden zusammen mit ihren Branchenkollegen feiern, ist eine Inspiration für die Branche“, so Jon Beckstrand, CEO von MasterControl. „Die European Masters of Excellence Awards sind eine Möglichkeit, zu zeigen, wie unsere Kunden Technologien einsetzen, um lebensverändernde Produkte schneller für mehr Menschen bereitzustellen.“

Die European Masters of Excellence Awards wurden gestern Nachmittag im Rahmen der jährlich im Mai stattfindenden Masters Conference des Unternehmens verliehen. Die Veranstaltung findet dieses Jahr virtuell statt, um Kunden, Partner und Mitarbeiter vor COVID-19 zu schützen.

