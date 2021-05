Worldline - Avis de convocation des porteurs d’OCEANE - Seconde convocation

English French

Avis de convocation des porteurs d’obligations convertibles et/ou échangeables en actions existantes

Approbation de l’apport partiel d’actif au profit d’une filiale détenue à 100%

Seconde convocation

Bezons, le 21 mai 2021. Worldline [Euronext: WLN], leader européen dans le secteur des paiements, annonce ce jour la convocation, par son Conseil d’administration, des porteurs d’obligations convertibles et/ou échangeables en actions existantes (OCEANEs) émises le 30 juillet 2019, pour un montant de 599.999.949,60 € et le 4 décembre 2020, pour un montant de 200.000.052 €, à échéance le 30 juillet 2026, en Assemblée générale sur seconde convocation (l’ « Assemblée ») le 31 mai 2021 à 9 heures, heure de Paris, au siège social, Immeuble River Ouest, 80 , Quai Voltaire – 95870 Bezons, France.

En raison de l’absence de quorum à l’Assemblée générale des porteurs d’OCEANEs réunie sur première convocation le 20 mai 2021, cette Assemblée générale est re-convoquée à l’effet de délibérer sur le même ordre du jour et les mêmes résolutions que ceux présentés à l’Assemblée générale réunie sur première convocation.

Au vu du contexte évolutif lié à la pandémie de Covid-19 et afin de tenir compte des mesures prises par les autorités pour freiner sa propagation ainsi que des recommandations de sécurité sanitaire, l’Assemblée se tiendra exceptionnellement à huis clos, sans que les obligataires et les autres personnes ayant le droit d’y assister ne soient présents physiquement, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 et du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020, tels que modifiés et prorogés, portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées générales et conseils d’administration en raison de la pandémie de Covid-19. En effet, à date, plusieurs mesures administratives limitant ou interdisant les déplacements ou les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires font obstacle à la présence physique à l’Assemblée générale de ses membres.

Dans ces conditions, les obligataires pourront exercer leur droit de vote uniquement à distance et préalablement à l’Assemblée générale.

L’ordre du jour, le texte des résolutions et les modalités de vote à distance à cette assemblée sont précisés dans l’avis de convocation (sur seconde convocation) figurant en annexe de ce communiqué, ainsi que le formulaire de vote par procuration ou par correspondance.

Les formulaires de vote par correspondance ou par procuration reçus pour l’Assemblée, convoquée sur première convocation le 20 mai 2021, demeurent valables pour l’Assemblée réunie sur seconde convocation.

La Société assurera la retransmission de l'assemblée générale en direct par conférence téléphonique dont le numéro d'accès sera communiqué sur demande formulée auprès de l'agent centralisateur, Caceis Corporate Trust, soit :

Par courrier à : Caceis Corporate Trust - Assemblées Générales – 14 rue Rouget de Lisle - 92862 Issy les Moulineaux Cedex

Par Fax au 01.49.08.05.82

Par mail à : ct-assemblees@caceis.com





CONTACT RELATIONS INVESTISSEURS

Laurent Marie

+33 7 84 50 18 90

laurent.marie@worldline.com

Benoit d'Amécourt

+33 6 75 51 41 47

benoit.damecourt@worldline.com

