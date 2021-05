RIBER : Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l’Assemblée Générale Mixte du 25 juin 2021

Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l’Assemblée Générale Mixte du 25 juin 2021



Bezons, le 21 mai 2021 – 8h00 – RIBER informe ses actionnaires que l'Assemblée Générale Mixte a été convoquée le jeudi 25 juin 2021 à 10 heures et qu’elle se tiendra exceptionnellement à huis clos au siège social, 31, Rue Casimir Perier à Bezons (95870).

Tenue de l’Assemblée Générale à huis clos

Dans le contexte de la crise sanitaire de la Codiv-19, et conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 et du décret n°2020-418 du 10 avril 2020, telles que prorogées par le décret n°2021-255 du 9 mars 2021, le directoire de la société RIBER a décidé de convoquer l’Assemblée Générale Mixte hors de la présence physique de ses actionnaires et des autres membres et personnes ayant le droit d’y assister.

Les actionnaires pourront uniquement voter par correspondance ou donner procuration au Président de l’Assemblée, à la société sans indication de mandataire ou encore à la personne de leur choix. A cet effet, la société les invite à utiliser le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration prévu à cet effet et disponible sur le site Internet de la société www.riber.com dans l’espace « Assemblée Générale », et à privilégier l’envoi électronique à l’adresse suivante : ct-mandataires-assemblees@caceis.com .

Les actionnaires ont également la possibilité de voter par Internet ou donner pouvoir au Président de l’Assemblée Générale à travers le service Votaccess si leur établissement teneur de compte est adhérent à cette plateforme.

Audioconférence

Les actionnaires auront la possibilité de suivre en direct l’Assemblée Générale par audioconférence. Ceux souhaitant se connecter doivent impérativement justifier leur qualité d’actionnaire en fournissant une attestation d’inscription en compte et un numéro de téléphone à l’adresse suivante : invest@riber.com . Les détails de connexion leur seront transmis dans un second temps.

Une rediffusion sera disponible sur le site Internet de la société www.riber.com , dès que possible à l’issue de l’Assemblée, et au plus tard avant la fin du cinquième jour ouvré à compter de la date de l’Assemblée.

Désignation des scrutateurs

Conformément aux dispositions du décret n°2020-1614 du 18 décembre 2020, prorogées par le décret n°2021-255 du 9 mars 2021, la Société a désigné comme scrutateurs à l’Assemblée Générale Monsieur Emmanuel Ichbiah et Monsieur Pierre Pinson parmi les principaux actionnaires de la Société.

Mise à disposition des documents préparatoires

L'ordre du jour et les projets de résolutions, ainsi que les modalités de participation et de vote à l’Assemblée, figurent dans l’avis de réunion valant avis de convocation publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) le 12 mai 2021.

L’ensemble des documents préparatoires à l’Assemblée Générale est disponible sur le site internet de la société www.riber.com .

A propos de RIBER

RIBER est le leader mondial d’équipement d’épitaxie par jets moléculaires (MBE). L’entreprise conçoit et fabrique des systèmes MBE ainsi que des évaporateurs destinés à l’industrie des semi-conducteurs. Elle offre également à ses clients un support technique et scientifique en assurant la maintenance de ses équipements, l’optimisation de leurs performances et de leurs rendements. A travers ses équipements de haute technologie, RIBER joue un rôle essentiel dans le développement de dispositifs semi-conducteurs avancés qui sont utilisés dans de nombreuses applications grand public, notamment dans les technologies de l’information, les réseaux de télécommunications 5G, les écrans OLED ou les nouvelles générations de cellules solaires.

RIBER est labellisée Entreprise innovante par BPI France et est cotée sur le marché Euronext Growth Paris (ISIN : FR0000075954).

www.riber.com

Contacts

RIBER

Stéphane Berterretche

tél. : +33 (0)1 39 96 65 00

invest@riber.com CALYPTUS

Cyril Combe

tél. : +33 (0)1 53 65 68 68

cyril.combe@calyptus.net

