Karolinska Developments portföljbolag Umecrine Cognition förbereder notering på Nasdaq First North Growth Market

STOCKHOLM, SVERIGE 21 maj 2021. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) meddelar idag att portföljbolaget Umecrine Cognition förbereder en notering på Nasdaq First North Growth Market under fjärde kvartalet 2021. Syftet med den planerade börsintroduktionen är att finansiera den utvecklingsplan som bolaget tagit fram baserat på positiva fas 2-resultat för golexanolon som behandling av leverencefalopati.



Umerine Cognition är ledande i utvecklingen av en ny klass av läkemedel som påverkar ett väldokumenterat område i centrala nervsystemet. Denna nya läkemedelsklass har potential att bli en effektiv behandling av en mängd olika kognitiva och psykiatriska sjukdomar som har sin grund i hjärnan eller andra organ. Positiva resultat från en fas 2-studie med golexanolon i patienter med leverencefalopati motiverar genomförande av studier i sen klinisk fas samt expansion av utvecklingsprogrammet till andra sjukdomsområden. Bolaget drivs av en ledningsgrupp och styrelse som har gedigen erfarenhet och expertis inom såväl CNS-området som läkemedelsutveckling, och stöds av ett omfattande nätverk av key opinion leaders.

Under 2020 presenterade Umecrine Cognition positiva resultat från en fas 2-studie som utvärderade golexanolon i patienter med leverencefalopati (HE) - ett neuropsykiatriskt och neurokognitivt tillstånd som uppstår vid akut och kronisk leverskada med bakomliggande leversvikt. Sjukdomen är allvarlig och drabbar upp till 1 procent av populationen i USA och EU. Ungefär en fjärdedel av de patienter som utvecklar HE dör inom fem år. Förutom det individuella lidandet är HE förenat med betydande kostnader för samhället. Varje år läggs till exempel 180 000 – 290 000 patienter in på sjukhus i USA på grund av komplikationer orsakade av HE.

Resultaten från fas 2-studien visade att läkemedelskandidaten tolererades väl, att säkerhetsprofilen var god och att den farmakokinetiska profilen var gynnsam. Studieresultaten indikerar också att golexanolon har en positiv effekt på kognition genom förbättrad reaktionsförmåga (CRT), normaliserad hjärnsignalering (EEG) och förbättrad sömnstatus (ESS).

”Baserat på de övertygande resultat som genererats och den kliniska utvecklingsplan som utarbetats i samråd med ledande experter och key opinion leaders har Umecrine Cognition nått en mogen klinisk fas med många utvecklingmöjligheter. En börsintroduktion är således ett naturligt steg framåt i syfte att finansiera den fortsatta kliniska utvecklingen av golexanolon mot leverencefalopati och expandera dess potential till andra sjukdomsområden för att ytterligare stärka bolagets attraktionskraft inför framtida licensaffärer”, kommenterar Karolinska Developments vd Viktor Drvota.

Karolinska Development äger 74 procent av Umecrine Cognition och har för avsikt att teckna 15 procent av aktierna i den nyemission i portföljbolaget som planeras i samband med den plannerade börsnotering.

Viktor Drvota, vd, Karolinska Development AB

Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com

Johan Dighed, chefsjurist och vice vd, Karolinska Development AB

Tel: +46 70 207 48 26, e-mail: johan.dighed@karolinskadevelopment.com

