Au milieu de la crise sans précédent de COVID en Inde, plus de 200 universitaires, dirigeants syndicaux et militant/es du Canada, des États-Unis et d'ailleurs signent une déclaration de solidarité avec les agriculteurs et le peuple indiens

OTTAWA, 21 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ce n'est plus une nouvelle que l'Inde est en proie à une catastrophe COVID causée par des actes criminels d'omission et de commission par le gouvernement national du Bharatiya Janata Party (BJP) du Premier ministre Modi.



Faisant fi de la science et des préoccupations exprimées par de nombreux épidémiologistes et autres experts médicaux, le gouvernement fédéral a permis à des millions de personnes de se rassembler pour des cérémonies religieuses. Il a aussi organisé des rassemblements électoraux de milliers de personnes dans plusieurs États.

Notre Déclaration de solidarité reconnaît que la phase actuelle de la crise du COVID est l'exemple le plus récent du mépris impitoyable que ce gouvernement a montré à l'égard du peuple indien depuis son arrivée au pouvoir en 2014. La Déclaration appelle le gouvernement indien à

ABROGER IMMÉDIATEMENT les lois agricoles adoptées en septembre 2020 afin que les agriculteurs puissent se protéger du COVID et rentrer chez eux, en sachant que l'avenir de leur famille n'est pas compromis.





LIBÉRER TOUS LES PRISONNIERS POLITIQUES détenus en vertu de lois draconiennes, détenus qui sont aussi plus vulnérables au COVID en prison.





FOURNIR DES VACCINATIONS GRATUITES CONTRE LA COVID-19 pour tous et toutes en Inde

Les lois agricoles auxquelles il est fait référence ont été adoptées en septembre 2020 par le gouvernement Modi, sans consultation ni débat au milieu de la première vague de la pandémie. La protestation paysanne que ces lois ont provoquée est la plus grande et la plus longue manifestation pacifique non violente de l’histoire mondiale. Il entre dans un sixième mois sans précédent. Les agriculteurs s'opposent à ces lois parce qu'elles donneront aux entreprises les moyens de s'emparer de leurs terres, de mettre en péril leurs moyens de subsistance et d'aggraver la crise agraire à laquelle le pays est confronté.

Depuis novembre, des centaines de milliers d'agriculteurs campent aux frontières de la capitale. New Delhi, dans le froid glacial de l'hiver. et maintenant, dans la chaleur torride de l'été, malgré les gaz lacrymogènes, les canons à eau et les barricades de la police. Plusieurs centaines d'entre eux, jeunes et vieux, hommes et femmes, ont péri à cause des intempéries, de la maladie, de la violence policière et des accidents de la circulation. Beaucoup ont été blessés par des justiciers du parti au pouvoir. Pourtant, la lutte continue et se développe. Mais le gouvernement Modi ne bouge pas. Avec la vague actuelle de la COVID, on craint que le gouvernement invoque de manière opportuniste la santé publique pour tenter de démolir les camps. Les agriculteurs savent qu’ils risquent leur santé en restant dans les camps, mais ils sont résolus à y demeurer, sachant que si la COVID peut les tuer, le maintien des lois agricoles implique à coup sûr leur mort.

La protestation des agriculteurs indiens a recueilli un soutien étonnant de tous les sections de la société indienne et également à l’extérieur du pays. Au Canada, les conseils municipaux de Vancouver à Brampton, ainsi que de nombreuses organisations syndicales, dont le Congrès du travail du Canada, le Syndicat canadien de la fonction publique, les fédérations du travail et l'UNIFOR, ont adopté des résolutions ou publié des déclarations à l'appui des revendications des agriculteurs indiens. « Au cours des dernières semaines, le monde a vu avec horreur des milliers de personnes mourir en Inde à cause du COVID-19 et du manque d'oxygène dans les hôpitaux. Pourtant, malgré les risques, des centaines de milliers d'agriculteurs et d'ouvriers agricoles indiens continuent de protester. Ils n'ont pas le choix s'ils veulent sauver leurs terres et leurs moyens de subsistance », a déclaré Hassan Yussuff, président du Congrès du travail du Canada. « Au nom du mouvement syndical canadien, j'exhorte le gouvernement indien à abroger les lois sur l'agriculture afin que les agriculteurs et les travailleurs agricoles puissent rentrer chez eux en toute sécurité. »

Déclaration de solidarité avec les agriculteurs indiens en PDF : http://ml.globenewswire.com/Resource/Download/c2a696c1-92a3-41b6-be63-0d329bccc992