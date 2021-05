Intema renforce son conseil d'administration avec deux nouvelles nominations

English French

MONTRÉAL, 21 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Intema Solutions Inc. (« Intema » ou la « Société ») (TSXV: ITM, OTCMKTS: ITMZF) est très heureuse d'annoncer la nomination de Marc Brassard et de Philip Nolan au sein de son conseil d'administration.

Marc Brassard compte plus de 13 ans d'expérience en tant que spécialiste des marchés financiers. Il est actuellement président de Castellum Capital Inc. Il était auparavant directeur exécutif chez Marchés mondiaux CIBC, où il a été chef de marché de 2016 à 2021. Auparavant, il était vice-président, produits financiers chez BMO Marchés des capitaux, où il était responsable des ventes de produits structurés au Québec de 2010 à 2016. Marc est un analyste financier agréé (CFA) et est titulaire d'un baccalauréat en finances de l'Université Laval.

Philip Nolan est un avocat qui a plus de trente ans d'expérience. Sa pratique est principalement axée sur la planification fiscale et successorale pour les particuliers fortunés, le contentieux fiscal et le droit des affaires. En 1987, il s'est joint au cabinet de Lavery de Billy en tant qu'étudiant, où il est éventuellement devenu associé et a pratiqué le droit fiscal et le droit des affaires jusqu'en 2019. Depuis qu'il a quitté Lavery, Philip continue à pratiquer le droit fiscal et participe également à des opportunités d'investissement. En 2001, il s'est joint au conseil d'administration d'Imaflex Inc. où il est actuellement membre du comité d'audit et du comité de rémunération. Il a également été membre du conseil d'administration de Clifton Star Resources Inc. de 2008 à 2016, lorsque la société a été acquise par une autre société publique. Philip a obtenu un baccalauréat ès arts en études administratives et commerciales de l'Université de Western Ontario (King's University College) et un baccalauréat en droit de l'Université de Montréal. Il a été admis au Barreau du Québec en 1989.

« Nous sommes très heureux que Marc et Philip aient accepté de se joindre à notre conseil d'administration, et j’ai hâte de travailler avec chacun d'entre eux au cours de la prochaine année, » a déclaré Laurent Benezra, président et chef de la direction d'Intema. « Leur grande connaissance des marchés financiers et du cadre réglementaire canadien nous permettra d'améliorer nos propres processus de gouvernance alors que notre Société poursuit son expansion par acquisition dans les secteurs du esport et du iGaming. »

À propos d’Intema

Intema Solutions Inc. est le chef de file mondial émergent de l'industrie du esport et du iGaming. Notre mission est de faire vivre l'excitation des paris esports au monde entier grâce à des plateformes en ligne entièrement autorisées, sûres et sécurisées. Notre écosystème se compose de filiales dans les domaines du esport, du iGaming, du positionnement de produits, de la publicité numérique et de la conception de campagnes de marketing qui sont tous des vecteurs complémentaires de la croissance future de nos revenus. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site web à intema.ca.

À propos de HypeX.gg

Du côté des activités de détail, HypeX.gg est une plateforme sociale et de tournois d'esport. Du côté commercial, HypeX est une plateforme publicitaire de nouvelle génération spécialisée dans les opportunités publicitaires endémiques et non endémiques. HypeX a regroupé la demande du esport en trois grandes catégories de personnes : athlètes, membres du public et créateurs de contenu. En concevant des fonctionnalités et des incitatifs pour attirer ces trois catégories, HypeX crée des opportunités publicitaires homogènes pour les marques de détail, les organisations et les entreprises. Dans le cadre de ces engagements, HypeX est en mesure de susciter des comportements spécifiques des consommateurs au nom de la marque, offrant un retour sur investissement nettement plus important sur leur budget publicitaire. En plus de compter 50 000 utilisateurs, HypeX a organisé des tournois et établi des partenariats avec plus de 20 marques et organisations différentes à l'échelle internationale. hypex.gg

À propos de Advertiise

Advertiise est une place de marché publicitaire qui met en relation les acheteurs et les vendeurs de nouvelles opportunités publicitaires uniques ainsi que l'inventaire publicitaire traditionnel existant sur tous les supports publicitaires. Elle a été l'une des premières entreprises à développer une place de marché publicitaire de pair à pair et continue de faire évoluer le secteur de la publicité grâce aux technologies de la chaîne de blocs et de l'intelligence artificielle. Advertiise se consacre à l'expansion et à la démocratisation des opportunités publicitaires à l'échelle locale, régionale et mondiale et se veut la « Maison de l'espace publicitaire ». advertiise.com

À propos de TheSMACK.gg

TheSMACK.gg est un fournisseur B2B et B2C de produits et services liés au esport qui permet aux marques de détail et aux particuliers de participer à des opportunités publicitaires endémiques et non endémiques. La gamme de services de détail de TheSMACK.gg comprend la valorisation de la marque des produits, la publicité numérique et la conception de campagnes de marketing. Ayant accès à un large éventail d'actifs, la société se spécialise dans l'augmentation de l'engagement et de la valeur de la marque au sein de niches démographiques liées au jeu. TheSMACK.gg

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse peut contenir des « énoncés prospectifs » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables, y compris, sans s'y limiter: la signature d'une Entente définitive, tout financement potentiel et la conclusion réussie de la Transaction proposée. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par la direction, sont intrinsèquement sujettes à des incertitudes commerciales, économiques et concurrentielles significatives, ainsi qu'à des contingences. Ces énoncés peuvent généralement être identifiés par l'utilisation de termes prospectifs tels que « peut », « devrait », « sera », « pourrait », « a l'intention », « estime », « planifie », « anticipe », « s'attend », « croit » ou « continue », ou la forme négative de ces termes ou des variations similaires. Les énoncés prospectifs comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations futurs diffèrent sensiblement des résultats, performances ou réalisations futurs estimés, exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs, et les énoncés prospectifs ne sont pas des garanties de performance future. Les déclarations de la Société exprimées ou sous-entendues par ces énoncés prospectifs sont soumises à un certain nombre de risques, d'incertitudes et de conditions, dont beaucoup sont hors du contrôle de la Société, et il ne faut pas se fier indûment à ces déclarations. Les énoncés prospectifs sont qualifiés dans leur intégralité par les risques et incertitudes inhérents à la Transaction proposée, y compris: le fait que les hypothèses formulées par la Société dans ses énoncés prospectifs puissent s'avérer incorrectes; des conditions de marché et une concurrence générales défavorables; l'incapacité de financer les opérations et/ou d'obtenir tout investissement stratégique futur nécessaire à la mise en œuvre de nouvelles technologies; l'incapacité de construire une entreprise durable et consciencieuse avec une présence plus forte en ligne grâce à de nouveaux produits dans les esports et les jeux; l'incapacité d'obtenir ou de conserver une ou plusieurs licences de jeu; et le fait que les conditions de marché liées à la pandémie de la COVID-19 puissent affecter négativement le résultat des activités ou des opérations de la Société, y compris ses résultats et sa situation financière. Sauf si les lois sur les valeurs mobilières l'exigent, la Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements ou autres.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

CONTACT

Laurent Benezra

514-861-1881

info@intema.ca

Alain Béland

514-947-5784

alain@intema.ca