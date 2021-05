Das Programm „Solve Thought Leadership“ von Rackspace Technology erhält zwei Digiday Content Marketing Awards

SAN ANTONIO, May 21, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology® (NASDAQ: RXT), ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Technologielösungen, hat heute bekanntgegeben, dass das Programm „Solve Thought Leadership“ mit zwei Digiday Content Marketing Awards ausgezeichnet wurde.



Die Digiday Content Marketing Awards wurden an Rackspace Technology in der Kategorie „Best Branded Content Site – B2B“ für den Solve Thought Leadership Blog und in der Kategorie „Best Branded Podcast – B2B“ für den Podcast Solve Cloud Talk vergeben. Digiday erklärt, dass Rackspace Technology die Auszeichnung erhielt, weil „Rackspace Technology Inhalte zu brandneuen Trends in der IT-Branche präsentiert und dabei eine spezielle Perspektive auf Themen bietet, die von Cybersicherheit und Insider-Bedrohungen bis hin zu häufigen Problemen bei der Fehlerbehebung reichen.“

Das Programm trägt den Namen „Solve“ (Lösen), da die Inhalte Personen auf der Suche nach geeigneten Technologielösungen dabei helfen, zu ermitteln, wie die einzelnen Elemente ihrer idealen Lösung zusammenpassen sollten. Bei der Erstellung der Inhalte wird berücksichtigt, dass es mehr als einen Weg zum technischen Erfolg gibt und jeder Weg auf die spezifischen Anforderungen und die jeweilige Unternehmenskultur zugeschnitten ist.

Der Rackspace Technology Blog „Solve Thought Leadership“ richtet sich an Technologieverantwortliche. „Solve“ bietet Perspektiven von Branchenexperten zu den Themen digitale Transformation, Trends, Innovation und Betriebsabläufe, die Technologieverantwortliche bei ihren Transformationsprojekten unterstützen.

Jeff DeVerter, Chief Technology Evangelist bei Rackspace Technology, moderiert den Podcast „Solve Cloud Talk“ und spricht mit Gästen, die vielfältige Einblicke zu vielen komplexen Technologien und Führungsfragen bieten, mit denen Unternehmen heutzutage konfrontiert sind. Neue Folgen werden wöchentlich veröffentlicht.

„Wir freuen uns sehr, dass unser „Solve“-Blog und unser „Cloud Talk“-Podcast von Digiday ausgezeichnet wurden. Das Führungsteam von Rackspace Technology erkennt den Wert hochgradig personalisierter und pädagogisch wertvoller Inhalte, über die wir unser Wissen teilen und mit Technologieexperten in der gesamten Branche in Kontakt treten“, so Jeff DeVerter, CTO Solutions bei Rackspace Technology. „Zudem haben wir festgestellt, dass unsere Inhalte Vertrauen aufbauen und unseren Kunden und Mitarbeitern ein Medium bieten, über das sie mit uns interagieren können.“

„Solve“ wird von Rackspace Technology produziert und von Dell Technologies gesponsert. Gemeinsam lösen Rackspace Technology und Dell einige der dringendsten Herausforderungen, denen Unternehmen bei ihrer Transformation aktuell gegenüberstehen.

