Tallinna Kaubamaja Grupp AS tütarettevõtete juhatuse ja nõukogu liikmete volituste pikendamine

English Estonian

Tallinna Kaubamaja Grupp AS tütarettevõtete Kaubamaja AS, TKM Auto OÜ, Aktsiaselts VIKING MOTORS ja Kulinaaria OÜ nõukogud otsustasid pikendada juhatuse liikmete volitusi. Kaubamaja AS nõukogu otsusel jätkab juhatuse liikmena Erkki Laugus, tema volitusi pikendati uueks 3-aastaseks ametiajaks kuni 15.06.2024. TKM Auto OÜ nõukogu ja Aktsiaselts VIKING MOTORS nõukogu otsustel jätkab mõlema ettevõtte juhatuse liikmena Jüri Kuusk, tema volitusi pikendati mõlemas ettevõttes uueks 3-aastaseks ametiajaks kuni 18.06.2024. Kulinaaria OÜ nõukogu otsusel jätkab juhatuse liikmena Andres Heinver, tema volitusi pikendati uueks 3-aastaseks ametiajaks kuni 21.06.2024.

Ühtlasi on Tallinna Kaubamaja Grupp AS ainuaktsionärina otsustanud pikendada Kaubamaja AS ja Tallinna Kaubamaja Kinnisvara AS nõukogu liikmete volitusi. Kaubamaja AS nõukogus jätkavad ainuaktsionäri otsusel Jüri Käo (nõukogu esimees), Enn Kunila, Andres Järving, Raul Puusepp, Meelis Milder ja Gunnar Kraft uuel 3-aastasel ametiajal kuni 23.06.2024. Tallinna Kaubamaja Kinnisvara AS nõukogus jätkavad Enn Kunila (nõukogu esimees), Jüri Käo, Andres Järving ja Raul Puusepp uuel 5-aastasel ametiajal kuni 20.05.2026.

Kaubamaja AS opereerib kahte täisformaadis kaubamaja, mis hõlmab moe-, toidu-, kodu-, ilu- ja lastekaupade müüke ning mille müügimajad asuvad Tallinna ja Tartu kesklinnas. TKM Auto OÜ koondab enda alla kogu Tallinna Kaubamaja Grupp AS autokaubanduse ning tema tütarettevõte Aktsiaselts VIKING MOTORS tegeleb autode jaemüügi- ja teenindusega Eestis. Kulinaaria OÜ on Selver AS tütarettevõte, mille põhitegevus on valmistoidu tootmine ja müük nii jaekaubanduses kui e-poes ning catering täisteenuse pakkumine. Tallinna Kaubamaja Kinnisvara AS tegeleb Tallinna Kaubamaja Grupp AS-ile kuuluva kinnisvara haldamise, hooldamise ja kaubanduspindade välja rentimisega.

Raul Puusepp

Juhatuse esimees

Tel 731 5000