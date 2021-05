Produits Kruger annonce la clôture des financements pour le projet d’expansion à Sherbrooke

English French

SHERBROOKE, Québec, 21 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Papiers Tissu KP Inc. (« PTKP ») (TSX : KPT) et Produits Kruger S.E.C. (« PK S.E.C. ») ont annoncé aujourd’hui que certaines filiales en propriété exclusive de PK S.E.C. ont conclu des opérations de financement visant à financer l’expansion antérieurement annoncée de ses activités de Sherbrooke.



Les financements, totalisant 240 millions de dollars, comprennent les investissements de 165 millions de dollars antérieurement annoncés par Investissement Québec, ainsi qu’une convention de crédit entre Produits Kruger SB Inc. (« PKSB ») et Banque Nationale du Canada (à titre d’agent administratif), La Banque de Nouvelle-Écosse et CIBC qui ont agi à titre de co-arrangeurs principaux et de co-teneurs de livres. La convention de crédit comprend des facilités de crédit de premier rang d’un montant de 75 millions de dollars qui seront mises à la disposition de PKSB.

Dans le cadre des financements, la convention de crédit de PK S.E.C. conclue avec Banque Nationale du Canada (agissant à titre d’agent administratif) a été modifiée afin, notamment, d’augmenter le montant de la dette permise.

Cette importante étape étant maintenant achevée, PK S.E.C. se concentrera sur la prochaine phase de son projet.

À propos de Papiers Tissu KP inc. (PTKP)

PTKP a été créée dans le but d’acquérir une participation de commanditaire dans PK S.E.C., comptabilisée en tant qu’investissement dans le capital-actions. PTKP détient actuellement une participation de 14,6 % dans PK S.E.C. Pour en savoir plus, visitez le www.kptissueinc.com.

À propos de Produits Kruger S.E.C. (PK S.E.C.)

PK S.E.C. est le premier fabricant canadien de produits de papier de qualité à usage domestique, industriel et commercial. PK S.E.C. offre aux consommateurs canadiens des marques reconnues, comme Cashmere®, Purex®, SpongeTowels®, Scotties® et White Swan®. Aux États-Unis, elle fabrique les produits de marque White Cloud®, de même que plusieurs produits de marques privées. Sa division des produits hors foyer fabrique des produits économiques de qualité et les distribue à une grande variété d’établissements commerciaux et publics. PK S.E.C. emploie quelque 2 700 personnes et exploite neuf usines certifiées FSC® pour la chaîne de traçabilité (FSC® C-104904) en Amérique du Nord. Pour en savoir plus, visitez le www.produitskruger.ca.