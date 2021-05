Solutions 30 : INFORMATION AU MARCHE ET REPRISE DE LA COTATION LUNDI 24 MAI 2021

English French

INFORMATION AU MARCHE ET REPRISE DE LA COTATION LUNDI 24 MAI 2021

Lors du Comité d’Audit qui s’est tenu le 20 mai 2021, EY, réviseur d’entreprise de Solutions 30, a informé la Société ne pas être en mesure de formuler une opinion sur ses comptes annuels 2020, sans toutefois remettre son rapport définitif qui intègre le fondement de cette impossibilité d’exprimer une opinion. A l’heure de diffusion de ce communiqué, le rapport d’audit définitif n’est pas disponible.

Dans cette attente, le Conseil de Surveillance du 20 mai 2021 a pris acte de la position d’EY et confirmé les principaux agrégats financiers 2020, déjà communiqués le 28 avril 2021 et qui restent

inchangés :

Un chiffre d’affaires 2020 de 819,3 M€, en croissance de 18% Un EBITDA de 106,5 M€ Un EBIT ajusté de 60,9 M€ Un excédent net de trésorerie de 59,2 M€

Le résultat net part du Groupe s’établit à 34,5 M€, après intégration d’une correction proposée par l’entreprise et portant sur la comptabilisation d’une charge d’impôt supplémentaire de 2,4 M€. Au premier trimestre 2021, le chiffres d’affaires est en croissance de 19% et s’élève à 225,2 millions d’euros.

Plan d’actions

Le Directoire, en accord avec le Conseil de Surveillance, a acté les décisions suivantes dans l’intérêt social du Groupe et de ses parties prenantes :

L’Assemblée Générale Annuelle des actionnaires est fixée au 30 juin 2021, date limite règlementaire. Les documents préparatoires à cette Assemblée seront donc mis à disposition des actionnaires le 31 mai ; Le rapport financier annuel du Groupe sera publié après réception du rapport d’audit définitif d’EY. De ce fait, la société n’est toujours pas en mesure de donner un calendrier précis de publication de ce rapport ; La société examine la possibilité de nommer un nouveau réviseur d’entreprise.

La position d’EY, qui indique ne pas être en mesure d’exprimer une opinion, est inhabituelle : elle ne constitue ni une certification, ni une certification avec réserve, ni une opinion défavorable.

C’est une situation paradoxale pour Solutions 30 puisque :

La société bénéficie d’une structure financière solide, et d’un modèle économique qui lui a permis de financer sa croissance, tout en maintenant un niveau d’endettement largement sous contrôle, comme en atteste sa position de trésorerie constatée au crédit de ses comptes bancaires pour un montant de 159 M€ figurant à l’actif du bilan au 31 décembre 2020. Chaque année depuis 2005, les comptes de la société ont été certifiés sans réserve par ses réviseurs d’entreprises, notamment par EY pour l’exercice 2019, année d’adoption des normes IFRS et lors de la revue des états financiers semestriels au 30 juin 2020. Les conclusions des investigations indépendantes menées par Deloitte et Didier Kling Expertise & Conseil ont permis de confirmer les informations financières des années précédentes communiquées par la société, notamment sur son niveau de croissance, ses taux de marge, le niveau et la nature de ses dettes bancaires, le traitement comptable et le niveau des factures à établir, des coûts de développement logiciel, des badwills et du résultat non opérationnel.

Face aux éventuelles conséquences de cette absence d’opinion, le Groupe a décidé de saisir le Président du Tribunal de commerce de Bobigny aux fins de solliciter la désignation d’un conciliateur pour l’assister et ainsi, en anticipation, apporter toutes réponses ou solutions permettant de s’assurer du soutien de ses partenaires.

En parallèle, Solutions 30 a engagé un processus de sélection de banquiers conseils afin d’activer la recherche d’actionnaire(s) de référence. Le projet, que la société n’entend pas commenter en dehors de ses obligations légales, pourrait aller jusqu’à un retrait de cote.

Un Groupe positionné sur des marchés en forte croissance

Positionné sur des marchés porteurs, le Groupe emploie 15 700 personnes dans 10 pays en Europe. Ses clients sont les plus grandes entreprises et groupes européens dans le domaine des télécoms, de l’énergie, ou de l’informatique. Son métier est très concret : déployer la fibre, raccorder les foyers à internet, installer les compteurs d’électricité communicants ou assurer l’assistance informatique de particuliers et entreprises.

Forte de ses récents succès commerciaux partout en Europe, notamment en Italie et en Espagne dans le domaine des déploiements Internet Haut débit et en Belgique dans l’installation de compteurs intelligents, Solutions 30 et toutes ses équipes sont concentrées sur leur capacité à délivrer le meilleur service à leurs clients pour soutenir la transformation numérique et la transition énergétique.

Reprise de cotation

Malgré l’absence de rapport financier annuel et de calendrier précis de sa publication, la société a demandé à Euronext Paris de procéder à la reprise de cotation de son titre (FR0013379484) à compter du lundi 24 mai, à l’ouverture de la séance.

A propos de Solutions 30 SE

Le Groupe Solutions 30 est le leader européen des solutions pour les Nouvelles Technologies. Sa mission est de rendre accessibles à tous, particuliers et entreprises, les mutations technologiques qui transforment notre vie quotidienne : hier l’informatique et Internet, aujourd’hui le numérique, demain les technologies qui rendront le monde toujours plus interconnecté en temps réel. Avec 30 millions d’interventions réalisées depuis sa création et un réseau de plus de 15 700 techniciens de proximité, Solutions 30 couvre actuellement la totalité de la France, l’Italie, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, la Péninsule Ibérique, le Royaume-Uni et la Pologne. Le capital de Solutions 30 S.E. est composé de 107 127 984 actions, identiques au nombre de droits de vote théoriques et exerçables.

Solutions 30 S.E. est cotée sur Euronext Paris (ISIN FR0013379484- code S30). Indices : MSCI Europe Small Cap | Tech40 | CAC PME | SBF120 | CAC Mid 60. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site www.solutions30.com



