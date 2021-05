English French Italian

Assemblea degli Azionisti 2021:

approvate tutte le delibere proposte dal Consiglio di Amministrazione

Charenton-le-Pont, Francia (21 maggio 2021 - ore 18:30) – Si è tenuta oggi l’Assemblea annuale degli Azionisti di EssilorLuxottica nella sede della Società a Parigi a porte chiuse e sotto la presidenza di Juliette Favre, amministratore di EssilorLuxottica e Presidente di Valoptec, l’associazione dei dipendenti-azionisti di EssilorLuxottica.

Gli azionisti della Società sono stati invitati a esprimere il loro voto prima dell’Assemblea. Gli azionisti hanno approvato tutte le 32 delibere presentate dal Consiglio di Amministrazione, incluse quelle relative alla nomina dei componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione e alla politica di remunerazione applicabile agli Amministratori Esecutivi della Società.

“Vorrei porgere un caloroso ringraziamento ai nostri azionisti per essere stati al nostro fianco durante la pandemia e averci aiutato a raggiungere il nostro obiettivo di mettere assieme lenti e montature sotto lo stesso tetto. Oggi vogliamo accompagnare la Società in questa nuova fase dell’integrazione in cui il nostro management potrà far leva su tutta la sua energia ed esperienza per realizzare la nostra visione. Oggi più che mai siamo preparati e motivati dalla nostra Mission. Siamo esattamente dove volevamo essere, all’inizio di una nuova era”, ha detto Leonardo Del Vecchio, Presidente di EssilorLuxottica.

Inoltre, l’Assemblea degli Azionisti ha deciso di dare a ciascun azionista la possibilità di optare per il pagamento del dividendo finale da corrispondere per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, in azioni di nuova emissione della Società. Come reso noto al Consiglio di Amministrazione, il prezzo per le nuove azioni, in caso d’esercizio dell’opzione, è fissato in Euro 124,70 per azione.

Il prezzo fissato è pari al 90% della media dei prezzi di apertura delle azioni della Società sul mercato regolamentato di Euronext Paris nei venti giorni di negoziazione precedenti la data dell’Assemblea degli Azionisti, meno l’importo del dividendo finale da distribuire per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, arrotondato al centesimo di euro superiore.





La data di stacco del dividendo finale è fissata al 28 maggio 2021 mentre la data limite per determinare la legittimazione al pagamento del dividendo è il 31 maggio 2021 (“record date”).





Gli azionisti avranno diritto di esercitare tale opzione tra il 1° giugno 2021 e il 14 giugno 2021, inclusi. Per esercitare tale opzione, gli azionisti dovranno indirizzare la loro richiesta agli intermediari finanziari autorizzati (i quali possono stabilire un periodo più breve per l’esercizio dell’opzione considerati i tempi di gestione). Per gli azionisti che detengono azioni in forma nominativa pura, la richiesta dovrà essere indirizzata all’agente della Società (BNP Paribas Securities Services, Grands Moulins de Pantin, 9, rue du Débarcadère, 93761 Pantin Cedex). Agli azionisti che non abbiano esercitato la loro opzione entro il 14 giugno 2021 (o entro il diverso termine stabilito dal proprio intermediario finanziario), il dividendo finale sarà interamente pagato in contanti.

Verrà presentata domanda di ammissione alla negoziazione sul mercato Euronext di Parigi delle nuove azioni. Le nuove azioni ordinarie assegnate in pagamento conferiranno gli stessi diritti delle azioni esistenti e avranno diritto al dividendo corrente (“jouissance courante”), cioè conferiranno il diritto a qualsiasi distribuzione pagata a partire dalla data della loro emissione.





Se l’importo del dividendo finale rispetto al quale l’opzione viene eventualmente esercitata non corrisponde a un numero intero di azioni, l’azionista riceverà un numero di azioni arrotondato per difetto al numero intero inferiore più vicino, integrato da un conguaglio in contanti (“soulte”).





Per gli azionisti ai quali/alle quali il dividendo finale sarà pagato in contanti, la data di pagamento è fissata al 21 giugno 2021 così come agli azionisti che hanno optato per il pagamento del dividendo finale in azioni, le azioni saranno consegnate in pari data, cioè il 21 giugno 2021.

Gli azionisti sono invitati a connettersi al sito web di EssilorLuxottica al fine di consultare il documento Domande & Risposte dedicato all’esercizio dell’opzione per il pagamento in azioni.

Calendario per l’esercizio dell’opzione

Data di stacco 1 : 28 maggio 2021

: 28 maggio 2021 Record date 2 : 31 maggio 2021

: 31 maggio 2021 Periodo per l’esercizio dell’opzione : dal 1° giugno 2021 al 14 giugno 2021, inclusi

: dal 1° giugno 2021 al 14 giugno 2021, inclusi Data del pagamento: 21 giugno 2021

I messaggi agli azionisti, le presentazioni, l’esito delle votazioni e le risposte alle domande scritte degli azionisti, sono disponibili a questo link: https://www.essilorluxottica.com/it/assemblea-annuale-degli-azionisti-2021

Disclaimer

ll presente comunicato stampa costituisce il documento informativo richiesto ai sensi dell'articolo 1, Sezione 1, paragrafi 4(h) e 5(g) del Regolamento EU 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017.

Questo comunicato stampa non costituisce un'offerta per l'acquisto di titoli. Esso, al pari di qualsiasi altro documento relativo al pagamento di dividendi in azioni, possono essere distribuiti o diffusi al di fuori della Francia solo se in conformità con le leggi e i regolamenti locali applicabili e, in ogni caso, non costituiscono offerta di titoli in alcuna giurisdizione in cui, tale offerta, violerebbe le normative applicabili.

L’esercizio dell'opzione per ricevere il pagamento del dividendo finale relativo per il 2020 in azioni, come descritto nel presente documento, non è disponibile per gli azionisti residenti in Paesi in cui l’esercizio di tale opzione è subordinato all’approvazione da parte dell’Autorità di Vigilanza dei Mercati Finanziari. Gli azionisti non residenti in un Paese membro dell'Unione Europea o in un Paese parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo (EEA) sono pregati di informarsi circa le eventuali restrizioni o procedure locali in essere al fine di agire in conformità con esse.

Quanto ai profili fiscali relativi al pagamento del dividendo in azioni, gli azionisti sono invitati a rivolgersi ai propri consulenti fiscali e/o intermediari finanziari di riferimento per ottenere specifiche informazioni circa la propria situazione. Infine, nell’esercizio dell’opzione, gli azionisti devono considerare i relativi profili di rischio associati all’investimento in azioni.

EssilorLuxottica è un leader globale nella progettazione, produzione e distribuzione di lenti oftalmiche, occhiali da vista e da sole. Costituita nel 2018, la sua mission è aiutare il mondo a vedere meglio, vivere meglio e godere appieno della vita. L'azienda unisce le competenze complementari di due pionieri nel settore, uno nelle tecnologie all’avanguardia per lenti oftalmiche e l'altro nella realizzazione di occhiali da vista e da sole iconici, definendo nuovi standard nel settore dei prodotti per la cura della vista e nell’esperienza dei consumatori. Marchi iconici come Ray-Ban e Oakley nell’eyewear, Varilux e Transitions nelle lenti, Sunglass Hut e LensCrafters nel retail ottico e sole fanno parte della famiglia EssilorLuxottica. Con circa 140.000 dipendenti, nel 2020 EssilorLuxottica ha registrato ricavi pro forma di circa 14,4 miliardi di Euro.

EssilorLuxottica è quotata sul mercato Euronext Paris ed è inclusa negli indici Euro Stoxx 50 e CAC 40. ISIN: FR0000121667; Reuters: ESLX.PA; Bloomberg: EL:FP.

CONTACTS

EssilorLuxottica Investor Relations

Team Contacts: IR contacts

E-mail: ir@essilorluxottica.com



EssilorLuxottica Corporate Communications

E-mail: media@essilorluxottica.com





1 Primo giorno nel quale le azioni EssilorLuxottica sono negoziate senza diritto al dividendo finale.

2 Data limite per determinare la legittimazione al pagamento del dividendo sulla base delle posizioni accertate dal depositario centrale a chiusura mercato.

Allegato