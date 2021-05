EssilorLuxottica : EssilorLuxottica presenta il suo nuovo Consiglio di Amministrazione

English French Italian

EssilorLuxottica presenta il suo nuovo Consiglio di Amministrazione

Charenton-le-Pont, Francia (21 maggio 2021 – ore 18:30) – Oggi, durante l'Assemblea annuale degli Azionisti di EssilorLuxottica, sono stati approvati tutti i nominativi proposti per il nuovo Consiglio di Amministrazione della Società: Leonardo Del Vecchio, Francesco Milleri, Paul du Saillant, Romolo Bardin, Jean-Luc Biamonti, Marie-Christine Coisne-Roquette, Juliette Favre, José Gonzalo, Swati Piramal, Cristina Scocchia, Nathalie von Siemens e Andrea Zappia.

Durante la sua prima seduta, il Consiglio di Amministrazione ha nominato Leonardo Del Vecchio Presidente, Francesco Milleri Amministratore Delegato e Paul du Saillant Vice Amministratore Delegato di EssilorLuxottica. Nella stessa riunione, il Consiglio di Amministrazione è stato informato della nomina di Stefano Grassi a CFO della Società.

“Ringrazio il Consiglio e l’azienda intera per aver creduto in me e in tutto il management team. Sono felice di continuare a lavorare con Paul e di guidare EssilorLuxottica attraverso un nuovo capitolo della sua storia, raggiungendo ulteriori traguardi e creando valore per tutti i nostri stakeholder. Al nostro fianco avremo migliaia di talenti per realizzare la nostra Mission: aiutare le persone a vedere meglio, vivere meglio e godere appieno della vita”, ha commentato Francesco Milleri, Amministratore Delegato di EssilorLuxottica

“Sono onorato di essere stato nominato Vice Amministratore Delegato di questa meravigliosa azienda e desidero esprimere la mia gratitudine al Presidente e all'intero Consiglio di Amministrazione. Lo scorso anno abbiamo dimostrato una forte resilienza e il potenziale di crescita di EssilorLuxottica. Non vedo l'ora di continuare a lavorare al fianco di Francesco e dei nostri 140.000 dipendenti per mettere a fattor comune le nostre risorse, a vantaggio di clienti e consumatori ", ha commentato Paul du Saillant, Vice Amministratore Delegato di EssilorLuxottica.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha confermato tre comitati che assistono e forniscono raccomandazioni al Consiglio di Amministrazione in altrettanti ambiti rilevanti e ha preso le seguenti decisioni in merito alla loro composizione:

Il Comitato Audit e Rischi si compone come segue:

Jean-Luc Biamonti (Presidente);

Cristina Scocchia;

Romolo Bardin.





Il Comitato Nomine e Remunerazione si compone come segue:

Andrea Zappia (Presidente);

José Gonzalo;

Romolo Bardin.





Il Comitato per la Responsabilità Sociale di Impresa si compone come segue:

Swati Piramal (Presidente);

Nathalie von Siemens;

Juliette Favre.





Per visionare i profili dei membri del Consiglio di Amministrazione clicca qui: https://www.essilorluxottica.com/it/consiglio-di-amministrazione

EssilorLuxottica è un leader globale nella progettazione, produzione e distribuzione di lenti oftalmiche, occhiali da vista e da sole. Costituita nel 2018, la sua mission è aiutare il mondo a vedere meglio, vivere meglio e godere appieno della vita. L’azienda unisce le competenze complementari di due pionieri nel settore, uno nelle tecnologie all’avanguardia per lenti oftalmiche e l’altro nella realizzazione di occhiali da vista e da sole iconici, definendo nuovi standard nel settore dei prodotti per la cura della vista e nell’esperienza dei consumatori. Marchi iconici come Ray-Ban e Oakley nell’eyewear, Varilux e Transitions nelle lenti, Sunglass Hut e LensCrafters nel retail ottico e sole fanno parte della famiglia EssilorLuxottica. Con circa 140.000 dipendenti, nel 2020 EssilorLuxottica ha registrato ricavi pro forma di circa 14,4 miliardi di Euro. EssilorLuxottica è quotata sul mercato Euronext Paris ed è inclusa negli indici Euro St Stoxx 50 e CAC 40. ISIN: FR0000121667; Reuters: ESLX.PA; Bloomberg: EL:FP.

