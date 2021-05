Le Festival Go vélo Montréal présente « Le vélo et la grande transformation de Paris », une visioconférence de Christophe Najdovski

MONTRÉAL, 21 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans le cadre du Festival Go vélo Montréal, Vélo Québec présente la visioconférence Le vélo et la grande transformation de Paris, par Christophe Najdovski, adjoint à la Mairie de Paris. De passage à Montréal, en 2016, pour nous présenter « Le virage vélo de Paris », il nous revient cinq ans plus tard pour faire le point sur les retombées de l’ambitieux Plan vélo 2015-2020 qui a transformé Paris sur le plan de la mobilité.



À l'occasion de cette visioconférence, il nous expliquera également comment certains événements comme la grève des transports publics en 2019 et la pandémie – avec l’aménagement des « coronapistes » – ont contribué à l’accélération des avancées du vélo dans la Ville Lumière. Bref, une conférence inspirante pour démontrer comment le vélo peut contribuer à créer de grandes villes à dimension plus humaine.

C’est un rendez-vous :

Le mercredi 3 juin à midi

Gratuit | Conférence en français

Inscriptions et détails ici

À propos de Christophe Najdovski

Né à Paris en 1969, Christophe Najdovski, est professeur d’économie et de politiques sociales. En 1993, il adhère au parti Les Verts et milite dans les mouvements de promotion du vélo et pour un meilleur partage de l’espace public. Depuis 2001, il est élu à la Mairie de Paris et occupe différents postes d’adjoint à la Maire Anne Hidalgo, notamment comme chargé des transports, des déplacements, de la voirie et de l’espace public de 2014 à 2020 puis, depuis 2020, en charge de la végétalisation de l’espace public, des espaces verts, de la biodiversité et de la condition animale. Christophe Najdovski est également président de la Fédération cycliste européenne depuis 2018.

À propos du Festival Go vélo Montréal

Le Festival Go vélo Montréal est un événement réalisé par Vélo Québec. Présenté par les Producteurs de lait du Québec en collaboration avec Desjardins, l’événement compte également Sports Experts et le Parc olympique comme commanditaires associés. Parmi ses partenaires publics, le Festival Go vélo Montréal obtient un appui indispensable de la Ville de Montréal et du gouvernement du Québec.

À propos de Vélo Québec

Fondé en 1967, Vélo Québec a pour mission de développer et promouvoir la pratique du vélo. Son expertise est aujourd’hui reconnue à travers la communauté cycliste internationale.

