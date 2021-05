Delphix heißt DevOps-Champion David McJannet im Vorstand willkommen

Dutch French German Italian Spanish Russian

REDWOOD CITY, Kalifornien, May 22, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Delphix, der Vorreiter im Bereich programmierbarer Dateninfrastruktur, hat heute die Ernennung von David McJannet, CEO von HashiCorp und ehemaliger Executive in Residence bei Greylock Partners, in den Vorstand bekanntgegeben.



„Dave verfügt über enorme Fachkenntnisse im Bereich DevOps und Multi-Cloud-Infrastrukturautomatisierung, die für uns ein wichtiger Vorteil sein werden bei unserem Ziel, die Datenautomatisierung weiter voranzutreiben“, so Jedidiah Yueh, CEO von Delphix. „Unsere programmierbare Dateninfrastruktur ermöglicht es DevOps-Teams, mit den neuesten Datenschutzvorschriften und CD-Pipelines (Continuous Delivery) Schritt zu halten, um die digitale Transformation zu beschleunigen.“

McJannet verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Produktmanagement, Betrieb, Finanzen und Marketing mit einem Schwerpunkt auf Open Source- und Infrastruktursoftware. Vor seiner Tätigkeit bei HashiCorp war er Executive in Residence bei Greylock Partners. Davor leitete McJannet die Marketingabteilung bei GitHub und Hortonworks. Bei Hortonworks hat er die Marketingorganisation aufgebaut und geleitet, die das Unternehmen in mehreren Wachstumsphasen unterstützt hat, beispielsweise bei der Erreichung eines jährlichen Umsatzes von mehr als 100 Millionen Dollar innerhalb von vier Jahren nach der Gründung und beim erfolgreichen Börsengangs im Jahr 2014. Vor seiner Tätigkeit bei Hortonworks hat McJannet den Marketingbereich für SpringSource bei VMware geleitet, was unter anderem Spring Framework, Cloud Foundry und andere Schlüsseltechnologien umfasste, die später zum Unternehmen Pivotal Software wurden.

„Daten sind eine wichtige Grundlage moderner Unternehmen und beeinflussen den Erfolg von Initiativen zur digitalen Transformation. Der Schwerpunkt von Delphix auf Data Governance und seine, Fähigkeit, DevOps-Teams mit schnellen, schlanken und konformen Daten zu unterstützen, sind ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal. Ich freue mich, den Vorstand zu verstärken und mit dem Führungsteam von Delphix in der nächsten Wachstumsphase des Unternehmens zusammenzuarbeiten“, so David McJannet.

Zu Beginn dieses Jahres hat Delphix bekanntgegeben, dass im Geschäftsjahr zum Januar 2021 seine jährliche Wachstumsrate im Vergleich zum Vorjahr um über 85 % gestiegen ist, womit das Unternehmen eine non-GAAP-Ertragskraft erreichte. Zudem erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr zum Januar 2021 einen erstklassigen Net Promoter Score (NPS) von 89. Zu den Kunden von Delphix gehören 24 der Fortune-100-Unternehmen, sechs der zehn führenden Banken in Nordamerika, fünf der zehn wichtigsten Telekommunikationsunternehmen der Welt, 60 Versicherungs- und Krankenversicherungsunternehmen und 25 große Einzelhändler weltweit.

Delphix lädt Sie ein, an der kommenden Data Company Conference teilzunehmen. Der WSJ-Bestsellerautor und vielfach ausgezeichnete CTO Gene Kim wird die Konferenz als Keynote-Gastredner eröffnen. Die virtuelle Veranstaltung bringt Branchenexperten, Führungskräfte und Partner zusammen, um sich darüber auszutauschen, wie wir verantwortungsvolle Innovation und eine vielfältigere und gerechtere Wirtschaft erreichen können. Auf der Konferenz werden zudem neue Strategien und wachsende Trends in den Bereichen DevOps und CI/CD, Cloud, Data Compliance und KI/ML behandelt. Die Veranstaltung findet am 8. Juni 2021 statt und ist für Teilnehmer weltweit zugänglich.

