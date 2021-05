Delphix accueille le leader des DevOps David McJannet au sein de son conseil d'administration

Dutch French German Italian Spanish Russian

REDWOOD CITY, Calif., 22 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Delphix , pionnier dans le secteur de l' infrastructure de données programmable , a annoncé aujourd'hui la nomination de David McJannet, PDG de HashiCorp et ancien cadre en résidence chez Greylock Partners, à son conseil d'administration .



« L'expertise de David en matière d'automatisation des infrastructures multi-cloud et DevOps sera un avantage clé pour nous alors que nous continuons à être des pionniers dans l'automatisation des données », a déclaré Jedidiah Yueh, PDG de Delphix. « Notre infrastructure de données programmable permet aux équipes DevOps de suivre les réglementations émergentes en matière de confidentialité des données et les pipelines de livraison continue (CD) afin d'accélérer la transformation numérique. »

M. McJannet possède plus de 20 ans d'expérience dans la gestion de produits, les opérations, les finances et le marketing, avec une spécialisation dans les logiciels open source et d'infrastructure. Avant de rejoindre HashiCorp, il était cadre en résidence chez Greylock Partners. Précédemment, M. McJannet était en charge du marketing chez GitHub et Hortonworks. Chez Hortonworks, il a construit et dirigé l'organisation marketing qui a soutenu la société au cours de plusieurs phases de croissance, notamment en atteignant un chiffre d'affaires annuel de plus de 100 millions de dollars dans les quatre ans suivant sa création, et avec une introduction en bourse réussie en 2014. Avant Hortonworks, M. McJannet dirigeait la fonction marketing pour SpringSource chez VMware, qui incluait le framework Spring, Cloud Foundry et d'autres technologies clés qui ont construit la société aujourd'hui connue sous le nom de Pivotal Software.

« Les données sont la pierre angulaire des entreprises modernes et jouent un rôle dans l'élaboration des résultats des initiatives de transformation numérique. L'accent mis par Delphix sur la gouvernance des données et sa capacité à fournir aux équipes DevOps des données rapides, légères et conformes est un facteur de différenciation clé. Je suis heureux de rejoindre le conseil d'administration de Delphix et de travailler avec son équipe de direction au moment où la société entre dans sa prochaine phase de croissance », a déclaré David McJannet.

Plus tôt cette année, Delphix a annoncé que son taux de croissance annuel a augmenté de plus de 85 % pour l'exercice clos en janvier 2021 par rapport à l'année dernière, ce qui a conduit la société à une rentabilité non conforme aux PCGR. La société a également obtenu un Net Promoter Score (NPS) de classe mondiale de 89 au cours de l'exercice clos en janvier 2021. Les clients de Delphix comprennent désormais 24 des entreprises figurant dans le palmarès Fortune 100, 6 des 10 plus grandes banques d'Amérique du Nord, 5 des 10 plus grandes sociétés de télécommunications au monde, 60 compagnies d'assurance et d'assurance maladie, et 25 détaillants majeurs à travers le monde.

Rejoignez Delphix lors de la prochaine Data Company Conference . L'auteur à succès du WSJ et directeur technique primé Gene Kim s'exprimera lors de la conférence en tant qu'intervenant principal invité. Cet événement virtuel réunit des experts du secteur, des chefs d'entreprise et des partenaires pour partager les prérequis pour innover de manière responsable et créer une économie plus diversifiée et plus équitable. La conférence étudiera également les nouvelles stratégies et les tendances croissantes en matière de DevOps & CI/CD, de cloud, de conformité des données et d'IA/AM. L'événement aura lieu le 8 juin 2021 et sera ouvert aux participants du monde entier.

À propos de Delphix

Delphix est le pionnier de l' infrastructure de données programmable . La société automatise la plus grande contrainte dans les programmes de transformation numérique : les données. Le cloud, le CI/CD et l'IA/AM ont tous un appétit vorace pour les environnements de développement et données. Grâce à notre plateforme de données multi-cloud, les entreprises peuvent adopter le cloud 30 % plus rapidement, lancer des logiciels 50 % plus rapidement et accéder à 90 % de données en plus pour l'IA/AM, tout en protégeant la confidentialité des données personnelles et en maintenant la conformité avec les RGPD, le CCPA, l'HIPAA, etc. Pour tout complément d'information, consultez le site www.delphix.com