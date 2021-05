Delphix dà il benvenuto nel suo Consiglio di amministrazione a David McJannet, figura di spicco del DevOps

Dutch French German Italian Spanish Russian

REDWOOD CITY, California, May 22, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Delphix, pioniere nell'infrastruttura di dati programmabile, ha annunciato oggi la nomina di David McJannet, CEO HashiCorped ex Executive in Residence presso Greylock Partners, nel suo Consiglio di amministrazione.



"L'esperienza di David nel settore DevOps e nell'automazione dell'infrastruttura multi-cloud sarà un nostro vantaggio chiave per continuare a fare da pionieri nell'automazione dei dati", ha affermato Jedidiah Yueh, CEO di Delphix. "La nostra infrastruttura di dati programmabile consente ai team DevOps di tenere il passo con le normative emergenti sulla privacy dei dati e le pipeline di consegna continua (CD) per accelerare la trasformazione digitale".



McJannet vanta oltre 20 anni di esperienza nella gestione dei prodotti, nelle operazioni, nella finanza e nel marketing, con particolare attenzione ai software open source e per infrastrutture. Prima di lavorare per HashiCorp, è stato Executive in Residence presso Greylock Partners. In precedenza, McJannet è stato responsabile del marketing presso GitHub e Hortonworks. In Hortonworks, ha organizzato e diretto il reparto marketing che ha sostenuto l'azienda attraverso molteplici fasi di crescita, tra cui il raggiungimento di oltre 100 milioni di dollari di ricavi annui entro quattro anni dalla sua fondazione e un'IPO di successo nel 2014. Prima di Hortonworks, McJannet ha diretto la funzione marketing per SpringSource di VMware, che comprendeva Spring Framework, Cloud Foundry e altre tecnologie chiave che sono diventate l'azienda ora nota come Pivotal Software.

"I dati sono la linfa vitale delle aziende moderne e svolgono un ruolo importante nel determinare il risultato delle iniziative di trasformazione digitale. L'attenzione di Delphix sulla governance dei dati e la sua capacità di fornire ai team DevOps dati rapidi, leggeri e conformi sono elementi distintivi chiave. Sono lieto di entrare a far parte del suo consiglio di amministrazione e di lavorare con il team dirigenziale di Delphix mentre l'azienda entra nella sua prossima fase di crescita", ha affermato David McJannet.

All'inizio di quest'anno Delphix ha annunciato una crescita annua di oltre l'85% per l'esercizio conclusosi a gennaio 2021 rispetto all'anno precedente, spingendo la società verso una redditività non GAAP. Durante l'esercizio fiscale conclusosi a gennaio 2021, la società ha inoltre conseguito un Net Promoter Score (NPS) elevato pari a 89. I clienti Delphix ora comprendono 24 delle aziende Fortune 100, 6 delle prime 10 banche del Nord America, 5 delle prime 10 società di telecomunicazioni al mondo, 60 compagnie assicurative e di assicurazione sanitaria e 25 tra i più importanti rivenditori al dettaglio a livello globale.

Seguite Delphix alla prossima Data Company Conference. L'autore di best-seller di WSJ e premiato CTO Gene Kim sarà l'ospite speciale e principale relatore della conferenza. L'evento virtuale riunisce esperti del settore, leader aziendali e partner per condividere ciò che serve per innovare in modo responsabile e creare un'economia più diversificata ed equa. La conferenza analizzerà anche nuove strategie e tendenze in crescita in materia di DevOps e CI/CD, cloud, conformità dei dati e intelligenza artificiale/apprendimento automatico. L'evento si terrà l'8 giugno 2021 ed è aperto ai partecipanti in tutto il mondo.

Informazioni su Delphix

Delphix è l'azienda pioniera nel settore dell'infrastruttura di dati programmabile. Delphix automatizza il più grande limite dei programmi di trasformazione digitale, ovvero i dati. Cloud, CI/CD e intelligenza artificiale/apprendimento automatico hanno tutti una vorace propensione per gli ambienti di sviluppo e dati. Con la nostra piattaforma dati multi-cloud, le aziende possono adottare il cloud più velocemente del 30%, rilasciare il software più velocemente del 50% e accedere al 90% di dati in più per intelligenza artificiale/apprendimento automatico, proteggendo al contempo la privacy dei dati personali e rispettando i requisiti di GDPR, CCPA, HIPAA, ecc. Per ulteriori informazioni, visitate www.delphix.com o seguiteci su LinkedIn,Twitter e Facebook.

