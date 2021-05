Delphix verwelkomt DevOps Leader David McJannet bij Raad van Bestuur

Dutch French German Italian Spanish Russian

REDWOOD CITY, Californië, May 22, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Delphix, pionier op het gebied van programmeerbare data-infrastructuur, heeft vandaag aangekondigd dat David McJannet, CEO van HashiCorpen voormalig Executive in Residence bij Graylock Partners, wordt benoemd tot lid van de Raad van Bestuur.

"De domeinexpertise die David heeft wat betreft DevOps en multi-cloud infrastructuurautomatisering zal voor ons een belangrijk voordeel zijn bij het voortzetten van ons baanbrekende werk op het vlak van data-automatisering", zo zegt Jedidiah Yueh, CEO van Delphix. "Dankzij onze programmeerbare data-infrastructuur blijven DevOps-teams op de hoogte van opkomende regelgeving op het gebied van dataprivacy en CD-pipelines (continuous development) en kunnen ze digitale transformatie in een stroomversnelling brengen."

McJannet heeft meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van productbeheer, bedrijfsvoering, financiën en marketing, met open source- en infrastructuursoftware als extra focus. Voordat hij toetrad tot HashiCorp was hij Executive in Residence bij Graylock Partners. Daarvoor was McJannet hoofd marketing bij GitHub en Hortonworks. Bij Hortonworks stond hij aan de basis en was hij leider van de marketingorganisatie die het bedrijf heeft ondersteund door meerdere groeifasen, waarin onder meer een jaaromzet van meer dan $ 100 miljoen werd behaald binnen vier jaar na de oprichting en een succesvolle beursintroductie plaatsvond in 2014. Vóór Hortonworks stond McJannet aan het hoofd van de marketingafdeling van SpringSource bij VMware en onder zijn beheer vielen het Spring Framework, Cloud Foundry en andere belangrijke technologieën die tegenwoordig bekend staan als Pivotal Software.

"Gegevens vormen de levensader van moderne bedrijven en spelen een grote rol bij het succesvol realiseren van digitale transformatie. Delphix' focus op data governance en de mogelijkheid om DevOps-teams te voorzien van snelle, lichtgewicht en compatibele data is een belangrijke onderscheidende factor. Ik ben verheugd toe te mogen treden tot de Raad van Bestuur en samen te werken met het Delphix-managementteam wanneer het bedrijf de volgende groeifase ingaat", aldus David McJannet.

Eerder dit jaar kondigde Delphix aan dat het jaarlijkse groeipercentage met meer dan 85% is toegenomen voor het boekjaar dat eindigde in januari 2021 ten opzichte van het voorgaande jaar, waardoor de winstgevendheid van het bedrijf non-GAAP zou kunnen worden. Het bedrijf behaalde ook een ongekende Net Promoter Score (NPS) van 89 tijdens het boekjaar dat eindigde in januari 2021. Onder alle Delphix-klanten bevinden zich nu 24 bedrijven uit de Fortune 100, 6 van de 10 grootste banken in Noord-Amerika, 5 van de 10 grootste telecombedrijven ter wereld, 60 verzekeraars en zorgverzekeraars en 25 grote retailers over de hele wereld.

Neem een kijkje bij Delphix op de komende Data Company Conference. De bestsellerauteur van WSJ en bekroonde CTO Gene Kim zal tijdens de conferentie als gastspreker optreden. Tijdens dit virtuele evenement komen experts uit de branche, leidinggevenden en partners samen hun ideeën te delen over wat nodig is om verantwoord te innoveren en een meer gevarieerde, winstgevender economie te creëren. Ook zullen tijdens de conferentie nieuwe strategieën en groeiende trends worden verkend op het gebied van DevOps & CI/CD, cloud, data compliance en AI/ML. Het evenement wordt gehouden op 8 juni 2021 en is toegankelijk voor deelnemers van over de hele wereld.

