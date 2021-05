MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2020

English French

SOLUTIONS 30 annonce ce jour la mise à disposition de son rapport financier annuel au 31 décembre 2020. Ce rapport est disponible sur le site de l’entreprise solutions30.com .

Ce rapport financier annuel intègre notamment :

Les états financiers consolidés au 31/12/2020 tels qu’approuvés par le Conseil de Surveillance en date du 21/05/2021 et qui restent inchangés.

Le rapport sur le gouvernement d’entreprise.

Les honoraires du réviseur d’entreprises pour un montant de 2,4 M€ en augmentation de plus de 30% par rapport à 2019 (année de transition aux normes IFRS).

Celui-ci inclut également le rapport du réviseur d’entreprises agréé, EY, qui indique son « Impossibilité d’exprimer une opinion »

« Nous avons été nommés pour effectuer l'audit des états financiers consolidés de Solutions 30 SE et de ses filiales (le « Groupe »), comprenant l’état de la situation financière consolidée au 31 décembre 2020, ainsi que l’état du résultat global consolidé, l'état consolidé des variations dans les capitaux propres et le tableau consolidé des flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, et les notes aux états financiers consolidés, incluant un résumé des principales méthodes comptables.

Nous n'exprimons pas d'opinion sur les états financiers consolidés ci-joints du Groupe. En raison de l'importance du point décrit dans le paragraphe « Fondement de l'impossibilité d'exprimer une opinion » de notre rapport, nous n'avons pas été en mesure de recueillir des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder une opinion d'audit sur ces états financiers consolidés. »

EY fonde sa position sur les éléments suivants, auxquels la société répond point par point dans ce communiqué.

« Fondement de l’impossibilité d’exprimer une opinion

Le Groupe ne nous a pas communiqué certaines informations nécessaires à la réalisation de notre audit.

Dans ce contexte, nous n’avons pas pu recueillir des éléments probants suffisants et appropriés justifiant la nature, la substance, la valeur et la conformité avec les lois et règlements de certaines transactions réalisées par le Groupe et déterminer si ces transactions ont été conclues avec des parties liées y compris les membres de la direction. De plus, le Groupe n’a pas donné suite à nos demandes de diligences complémentaires en lien avec les travaux d’investigation diligentés par le Conseil de surveillance.

Nous n'avons pas reçu de la part de personnes responsables du Groupe toutes les déclarations écrites que nous avons demandées.

En raison de ces circonstances, nous avons conclu que les incidences éventuelles sur les états financiers consolidés d'anomalies non détectées pourraient être à la fois significatives et avoir un caractère diffus. Par conséquent, nous n'avons pas été en mesure de déterminer si des ajustements significatifs auraient pu, le cas échéant, s'avérer nécessaires sur les états financiers consolidés du Groupe au 31 décembre 2020. »

Cette position d’EY est inhabituelle : elle ne constitue ni une certification, ni une certification avec réserve, ni une opinion défavorable.

Solutions 30 est en profond désaccord avec les fondements exprimés par EY pour les motifs suivants :



Ses équipes ont répondu avec diligence aux demandes de documents et d’information du réviseur d’entreprises et ont communiqué l’intégralité des éléments dont dispose le Groupe. EY a eu toute latitude pour mener les diligences complémentaires, sans restriction, notamment celles en lien avec les travaux d’investigation diligentés par le Conseil de surveillance, qu’il estimait nécessaires pour exprimer son opinion. EY a d’ailleurs mené des travaux complémentaires et très approfondis allant au-delà des travaux habituels de clôture des comptes.

Les discussions entre Solutions 30 et EY, sur les « déclarations écrites » rédigées et demandées par EY, se sont traduites par un désaccord.

S’agissant des transactions avec les parties liées, la société renvoie à la note 17 des comptes consolidés 2020 qui en fait l’inventaire et qui indique notamment que celles-ci ont toutes été réalisées à des conditions normales de marché.

Une position de trésorerie solide et confirmée

Solutions 30 réfute la conclusion d’EY selon laquelle des « anomalies non détectées pourraient être à la fois significatives et avoir un caractère diffus »

Solutions 30 rappelle que :

Son modèle d’affaires est simple : la totalité des interventions du groupe sont gérées de manière centralisée, avec une traçabilité sur l’ensemble de la chaine, de l’ordre de mission à sa facturation auprès des clients « grands comptes ».

La position de trésorerie du groupe a été constatée en totalité au crédit des comptes bancaires du Groupe pour un montant de 159 M€ figurant à l’actif du bilan au 31 décembre 2020.

Conclusion

Les conclusions des investigations indépendantes menées par Deloitte et Didier Kling Expertise & Conseil ont permis de confirmer les informations financières des années précédentes communiquées par la société, notamment sur son niveau de croissance, ses taux de marge, le niveau et la nature de ses dettes bancaires, le traitement comptable et le niveau des factures à établir, des coûts de développement logiciel, des badwills et du résultat non opérationnel.

La société rappelle que le Directoire, en accord avec le Conseil de Surveillance, a acté les décisions suivantes dans l’intérêt social du Groupe et de ses parties prenantes :

L’Assemblée Générale Annuelle des actionnaires est fixée au 30 juin 2021, date limite règlementaire. Les documents préparatoires à cette Assemblée seront donc mis à disposition des actionnaires le 31 mai.

Le Groupe examine la possibilité de nommer un nouveau réviseur d’entreprises.

Face aux éventuelles conséquences de cette absence d’opinion, le Groupe a décidé de saisir le Président du Tribunal de commerce de Bobigny aux fins de solliciter la désignation d’un conciliateur pour l’assister et ainsi, en anticipation, apporter toutes réponses ou solutions permettant de s’assurer du soutien de ses partenaires.

En parallèle, Solutions 30 a engagé un processus de sélection de banquiers conseils afin d’activer la recherche d’actionnaire(s) de référence. Le projet, que la société n’entend pas commenter en dehors de ses obligations légales, pourrait aller jusqu’à un retrait de cote.

Le Groupe rappelle qu’il a engagé un plan de transformation destiné à renforcer son organisation en matière de gouvernance, de gestion des risques et de conformité, avec pour objectif d’avoir mis en place de nouvelles procédures de gestion et de contrôle avant la fin de l’année 2021.

Reprise de cotation

La société confirme la reprise de cotation de son titre (FR0013379484) à compter du lundi 24 mai, à l’ouverture de la séance.

A propos de Solutions 30 SE

Le Groupe Solutions 30 est le leader européen des solutions pour les Nouvelles Technologies. Sa mission est de rendre accessibles à tous, particuliers et entreprises, les mutations technologiques qui transforment notre vie quotidienne : hier l’informatique et Internet, aujourd’hui le numérique, demain les technologies qui rendront le monde toujours plus interconnecté en temps réel. Avec 30 millions d’interventions réalisées depuis sa création et un réseau de plus de 15 700 techniciens de proximité, Solutions 30 couvre actuellement la totalité de la France, l’Italie, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, la Péninsule Ibérique, le Royaume-Uni et la Pologne. Le capital de Solutions 30 S.E. est composé de 107 127 984 actions, identiques au nombre de droits de vote théoriques et exerçables.

Solutions 30 S.E. est cotée sur Euronext Paris (ISIN FR0013379484- code S30). Indices : MSCI Europe Small Cap | Tech40 | CAC PME | SBF120 | CAC Mid 60. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site www.solutions30.com

