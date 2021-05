AS-i PRFoods 2020/2021 majandusaasta 3. kvartali ja üheksa kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

English Estonian

JUHTKONNA KOMMENTAAR

PRFoods ajaloo kõige keerulisem aasta hakkab lõppema. Koroonakriisi II laine kestis kauem kui eeldati ning sisuliselt oleme kogu käesoleva majandusaasta, mis lõppeb juunis, tegutsenud piirangute olukorras. Suletud on olnud HoReCa, pärsitud on ekspordi logistika ning tooraine turul oli Norra kalakasvatajad paanikas ning müüsid ajalooliselt madalate hindadega lõhet, mis viis kogu turu langusele. Kõik see väljendub ka meie majandustulemustes.

Kahjuks peame tunnistama, et eelmine juhtkond tegi ka vigu investeeringutel ning ei suutnud reageerida piisavalt kiiresti muutunud olukorrale, mistõttu eriti Soomes võimendus koroona negatiivne mõju. Suurbritannia tegevus on jätkuvalt kasumlik ja aasta algusega on taastunud koroonaeelne kasumlikkus ning näeme väga tugevat kasvu nii käibes kui kasumis järgmisel finantsaastal. Eesti tegevus on veel väike, aga samas oleme jaekaubanduses suutnud kahekordistada oma käivet. Suure käibevolatiilsusega, kuid samas madalamarginaalne lõhe vahendus on olnud suures languses koroona ning maailmaturu rekordiliselt madalate hindade tõttu.

Positiivne on asjaolu, et hoolimata piirangutest ning 23% väiksemast käibest, suutsime lõpetada finantsaasta 3 kvartali (jaanuar-märts) sama või isegi parema tulemusega kui aasta tagasi, arvestades, et jaanuar-märts 2020 olid tavapärased kuud, aga jaanuar-märts 2021 oli veel sügav koroonakriis Euroopas.

Samas on see olnud meie jaoks üks positiivsemaid aastaid, sest oleme suutnud oma kauaaegse strateegia, muutuda regiooni üheks suuremaks kalakasvatajaks, viinud tegelikkusele lähemale. Uued kasvatusload Rootsis ning potentsiaalsed load Eestis võivad tähendada lähiaastatel 30-50 miljoni eurot suurust lisakäivet. Oleme arvestanud, et suure tõenäosusega võivad tulla piirangud taas sügisel.

Tegeleme ettevõtte finantsvõimenduse vähendusega, mistõttu viime läbi konverteeritavate võlakirjade emissiooni. Ligikaudu pool meie laenudest on võetud John Ross Jr ostmistehingu läbiviimiseks ning John Ross Jr tulemused pole oluliselt kannatanud koroona tõttu, seega on olukord aktsepteeritav. Kalakasvatus nõuab pikaajalist kapitali kalasööda ostmiseks, millega tegeleme. Oleme vähendanud käibekapitali osakaalu tavaoperatsioonides, vähendades meie laojääke. Kõige olulisem on taastada ettevõtte kasumlikkus vähendatud käibe olukorras.





VÕTMENÄITAJAD

KASUMIARUANNE

mln EUR 1kv 2021 4kv 2020 3kv 2020 2kv 2020 1kv 2020 4kv 2019 3kv 2019 2kv 2019 Müügitulu 14,2 17,0 12,7 15,1 18,5 25,4 19,3 21,5 Brutokasum 0,9 2,5 1,2 0,7 2,0 4,3 2,6 2,1 EBITDA äritegevusest -0,5 0,6 -0,3 -0,4 0,0 2,1 0,7 0,3 EBITDA -0,7 0,7 -0,5 -0,4 -0,9 1,4 1,5 0,3 EBIT -1,4 0,0 -1,1 -1,0 -1,4 0,7 1,0 -0,3 EBT -1,8 -0,1 -1,4 -1,2 -1,8 0,6 0,8 -0,4 Puhaskasum (-kahjum) -1,8 -0,2 -1,4 -1,3 -1,7 0,5 0,6 -0,6 Brutomarginaal 6,6% 14,9% 9,4% 4,6% 10,8% 17,0% 13,4% 9,8% Äritegev. EBITDA marginaal -3,5% 3,4% -2,6% -2,6% 0,1% 8,4% 3,8% 1,4% EBITDA marginaal -5,3% 4,1% -3,8% -2,6% -4,6% 5,3% 7,6% 1,4% EBIT marginaal -9,9% 0,2% -8,8% -6,4% -7,8% 2,9% 5,0% -1,2% EBT marginaal -12,5% -0,6% -11,3% -8,1% -9,8% 2,2% 3,9% -2,0% Puhaskasumi marginaal -12,5% -1,2% -11,3% -8,4% -9,2% 2,0% 2,9% -3,0% Tegevuskulude suhtarv 15,6% 15,6% 18,2% 13,9% 14,3% 12,5% 13,4% 11,7%





BILANSS

mln EUR 31.03.2021 31.12.2020 30.09.2020 30.06.2020 31.03.2020 31.12.2019 30.09.2019 Netovõlgnevus 21,4 21,9 21,5 20,7 17,0 17,8 19,9 Omakapital 17,6 18,6 18,5 19,8 21,6 23,3 22,8 Käibekapital -5,0 -3,9 -4,4 -4,0 -2,5 -3,5 -3,0 Varad 54,5 57,5 57,4 57,1 56,9 60,5 62,4 Likviidsuskordaja 0,8x 0,8x 0,8x 0,8x 0,9x 0,9x 0,9x Omakapitali suhtarv 32,4% 32,4% 32,3% 34,7% 37,9% 38,5% 36,5% Finantsvõimendus 54,9% 54,0% 53,7% 51,1% 44,0% 43,3% 46,6% Võlakordaja 0,7x 0,7x 0,7x 0,7x 0,6x 0,6x 0,6x Netovõlg / EBITDA äriteg -55,3x 160,0x 12,8x 7,5x 5,3x 5,3x 5,4x Omakapitali tootlus -23,8% -21,9% -7,0% -9,1% -5,7% -3,2% -4,5% Varade tootlus -8,4% -7,8% -2,4% -3,2% -2,1% -1,2% -1,6%





Konsolideeritud finantsseisundi aruanne



Tuhandetes eurodes 31.03.2021 31.03.2020 30.06.2020 VARAD Raha ja ekvivalendid 1 485 3 023 2 276 Nõuded ja ettemaksed 3 536 4 095 3 578 Varud 7 645 9 656 7 884 Bioloogilised varad 2 366 2 590 4 249 Käibevara kokku 15 032 19 364 17 987 Edasilükkunud tulumaksuvara 21 18 54 Pikaajalised finantsinvesteeringud 232 215 232 Materiaalne põhivara 15 541 14 135 16 179 Immateriaalne vara 23 626 23 208 22 672 Põhivara kokku 39 420 37 576 39 137 VARAD KOKKU 54 452 56 940 57 124 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL Intressikandvad kohustused 8 984 9 518 10 611 Võlad ja ettemaksed 10 833 12 142 11 132 Sihtfinantseerimine 208 187 211 Lühiajalised kohustused kokku 20 025 21 847 21 954 Intressikandvad kohustused 13 944 10 489 12 368 Võlad ja ettemaksed 298 190 190 Edasilükkunud tulumaksukohustus 1 787 1 854 1 920 Sihtfinantseerimine 752 962 873 Pikaajalised kohustused kokku 16 781 13 495 15 351 KOHUSTUSED KOKKU 36 806 35 342 37 305 Aktsiakapital 7 737 7 737 7 737 Ülekurss 14 198 14 007 14 007 Oma aktsiad -390 -390 -390 Kohustuslik reservkapital 51 51 51 Realiseerimata kursivahed 683 147 -366 Jaotamata kasum (kahjum) -4 985 -550 -1 654 Ettevõtte aktsionäridele kuuluv osa 17 294 21 002 19 385 Mittekontrolliv osalus 352 596 434 OMAKAPITAL KOKKU 17 646 21 598 19 819 OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU 54 452 56 940 57 124





Konsolideeritud koondkasumiaruanne



Tuhandetes eurodes 3kv 2020/2021 3kv 2019/2020 9k 2020/2021 9k 2019/2020 Müügitulud 14 186 18 488 43 952 63 191 Müüdud kaupade kulu -13 247 -16 497 -39 280 -54 293 Brutokasum 939 1 991 4 672 8 898 Tegevuskulud -2 219 -2 635 -7 204 -8 402 Turundus- ja müügikulud -1 523 -1 735 -4 890 -5 673 Üldhalduskulud -696 -900 -2 314 -2 729 Muud äritulud/-kulud 26 -35 163 299 Bioloogiliste varade ümberhindlus -154 -754 -130 -530 Ärikasum (-kahjum) -1 408 -1 433 -2 499 265 Finantstulud/-kulud -370 -384 -808 -777 Maksustamiseelne kasum (-kahjum) -1 778 -1 817 -3 307 -512 Tulumaks -1 120 -106 -119 Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) -1 779 -1 697 -3 413 -631 Aruandeperioodi puhaskasumi (-kahjum) jaotus: emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa -1 739 -1 658 -3 331 -616 Väikeaktsionäridele kuuluv osa -40 -39 -82 -15 Aruandeperioodi puhaskasumi (-kahjum) kokku -1 779 -1 697 -3 413 -631 Muu koondkasum (-kahjum), mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse: Valuutakursi vahed 781 -20 1 049 361 Kokku koondkasum (-kahjum) -998 -1 717 -2 364 -270 Aruandeperioodi koondkasumi (-kahjum) jaotus: emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa -958 -1 678 -2 282 -255 Väikeaktsionäridele kuuluv osa -40 -39 -82 -15 Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum) kokku -998 -1 717 -2 364 -270 Tava puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EUR) -0,04 -0,04 -0,09 -0,02 Lahustatud puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EUR) -0,04 -0,04 -0,09 -0,02





Indrek Kasela

AS PRFoods

Juhatuse liige

T: +372 452 1470

investor@prfoods.ee

www.prfoods.ee





Manus