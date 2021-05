Investors House Oyj Lehdistötiedote

’’JUURI JA JUURI’’ -AJATTELU AJAA SUOMEN ASUNTOMARKKINAA

Suomen asuntomarkkinaa ajaa ’juuri ja juuri’’ -ajattelu. Sen tuloksena syntyvä osaoptimointi johtaa siihen, että usein mennään siitä mistä rima on matalimmillaan. Jokainen osapuoli mittaa hyödyn ulos kerralla.

’’Juuri ja juuri’’-ajattelu näkyy siinä, että ihmiset ostavat sellaisia asuntoja, joihin heillä juuri ja juuri on varaa. Kaavoituksessa kohde ladataan niin täyteen erilaisia asemakaavavaateita, että se on juuri ja juuri kannattavaa tehdä. Ja kun näin on, rakentaja toteuttaa sen – juuri ja juuri rimaa hipoen. Kuluttajan kannalta harmillista on, että uuden asunnon hintaan on ladattu 40-45 % erilaisia veroja – niiden johdosta ihmisillä on juuri ja juuri varaa ostaa tai vuokrata niitä.’’, sanoo Investors House toimitusjohtaja Petri Roininen.

Huomionarvoista on, että ’’juuri ja juuri’’ -ajattelu on ominaista asumiselle, joka on aivan keskeinen perustarve. Näin ei toimita muiden perustarpeiden kuten ruoan, juoman, vaatteiden tai liikkumisen suhteen. Asumisen ja asuntomarkkinan kehittäminen edellyttäisi jatkuvia kumppanuuksia, prosessinomaista toimintatapaa sekä verotuksen ja kaavoituksen uudelleenmäärittelyä.

’’Uskon, että ’juuri ja juuri’’ -toimintatapa on tulosta siiloutuneesta säännöstelykulttuurista, joka edelleen leimaa ajatteluamme. Meidän tulisikin katsoa koko asumisen ketjun kustannusrakenteet uusiksi rakentamisen verotuksesta elinkaaren haittoihin’’, Roininen sanoo.

