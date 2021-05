Boyden Brasil reforça seu time com novos sócios

English Portuguese

SÃO PAULO, Brazil, May 24, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Boyden é uma das mais importantes empresas de recrutamento de executivos e consultoria de liderança do mundo, com mais de 75 escritórios em mais de 45 países. Foi a primeira empresa do gênero a se instalar no Brasil há mais de 50 anos e seguindo seu plano de crescimento, dá as boas-vindas aos novos sócios Luiz Alencar e Leonardo de Souza, nesse momento no qual as empresas buscam executivos com fortes habilidades de liderança para conduzir o processo de recuperação da pandemia.



Isso representa um importante crescimento na equipe de sócios no Brasil e estende as capacidades da Boyden a empresas familiares, empresas brasileiras, multinacionais globais e multinacionais regionais, e reforça a proposta da empresa em contar com um time altamente experiente.

Euri Cruz, Managing Partner da Boyden Brasil comenta: “Estamos muito satisfeitos em receber os novos sócios e entusiasmados com a experiência que eles trazem para o nosso negócio que está em evolução. Luiz e Leonardo se juntam a nós enquanto nos transformamos e crescemos para atender às necessidades de nossos clientes e, aproveitar novas oportunidades. A Boyden tem uma história de longo prazo no mercado e estamos construindo sobre essa fundação, com planos ambiciosos de crescimento e novas formas de fazer negócios nesses tempos desafiadores”.

Aurea Imai, Managing Partner da Boyden Brazil adiciona, “Para lidar com as restrições extras causadas pela pandemia, é essencial que as empresas tenham a liderança certa para vencer os desafios e conduzir seus negócios. Diferentes organizações estão lutando para proteger seus negócios e entender de que a liderança precisa. Luiz e Leonardo trazem profundo conhecimento de mercado e um histórico significativo na busca de executivos: Luiz em empresas familiares tradicionais e Leonardo em empresas de tecnologia, tanto startups quanto empresas locais em busca da transformação digital”.

Luiz Alencar, engenheiro mecânico de formação, ingressa nas práticas de global industrial e global consumer & retail . Ele tem mais de 10 anos de experiência em recrutamento de executivos e consultoria. Sua experiência mais recente foi como diretor de uma empresa boutique de consultoria em recursos humanos. Anteriormente, Luiz ocupou posições executivas na empresa brasileira Orsa Papel e Celulose (atual Klabin) e em empresas globais como Tetra Pak, Avery Dennison e Scholle IPN.

“A proposta de valor da Boyden é uma excelente opção para as empresas brasileiras”, disse Luiz Alencar, novo Sócio da Boyden Brasil. “Elas valorizam a senioridade e as conexões profissionais locais, enquanto se beneficiam do conhecimento e dos recursos de uma empresa global, desfrutando de um serviço personalizado e da qualidade de uma boutique. Isso também me atraiu para a Boyden, particularmente a forma como os sócios interagem entre si e a cultura da organização centrada no cliente”.

Leonardo de Souza, engenheiro de produção por formação e detentor de um MBA e uma pós-graduação internacional, se junta às práticas de global industrial e global technology da Boyden. Com mais de 15 anos de experiência em recrutamento de executivos e consultoria de negócios, é especializado em posições de C-Level e outras buscas de nível sênior em todas as áreas funcionais para empresas locais e internacionais. Com muitos anos de vivência no mercado de Executive Search, antes de se juntar à Boyden, Leonardo ocupava a posição de Country Manager em uma grande empresa de recrutamento internacional. Possui em seu histórico profissional passagens pelo grupo Page, Accenture e PSA Peugeot Citroen.

“Eu já conhecia a Boyden como uma marca sofisticada e muito valorizada no mercado”, comentou Leonardo de Souza, Sócio da Boyden Brasil. “Dada à estatura e pontos fortes da empresa, há muitas oportunidades e sinergias e eu estou ansioso para trabalhar com uma equipe tão capacitada, e capaz de fornecer uma experiência realmente diferenciada para nossos clientes, que podem ser grandes players em negócios tradicionais, quanto startups inovadoras”.

Contacts:

Chris Swee

Global Head of Marketing

T: +1 914 747 0172

E: cswee@boyden.com Aurea Imai

Managing Partner, Brazil

T: +55 11 3382 8300

E: aimai@boyden.com



Euri Cruz

Managing Partner, Brazil

T: +55 11 3382 8300

E: ecruz@boyden.com





